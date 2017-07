Die Politik schaut dem Artensterben untätig zu

© Beatrix Mühlethaler

Von den vielfältigen Wiesen sind nur noch Restbestände übrig.

Beatrix Mühlethaler / 21. Jul 2017 - Der Bund beklagt den Schwund der Biodiversität. Aber seinen Aktionsplan gegen das Artensterben lässt er in der Schublade.

Die Eidgenossenschaft ist Spitze im Monitoring: Vier Überwachungsprogramme erlauben es, den Niedergang natürlicher Lebensräume sowie ihrer Flora und Fauna zu erfassen. Der aktuellste Befund, veröffentlicht am 19. Juli, ist nicht wirklich neu, sondern schreibt frühere Feststellungen fort: «Zahlreiche einst verbreitete natürliche Lebensräume wie Trockenwiesen und Feuchtgebiete sind nur noch als Restflächen vorhanden. Ihre Fragmentierung und Isolierung erhöht das Risiko, dass von ihnen abhängige Arten aussterben.» Immer häufiger würden Pflanzen und Tiere, die keine besonderen Ansprüche stellen, an den Platz spezialisierter Arten treten und sich auf deren Kosten ausbreiten, klagt das federführende Bundesamt für Umwelt weiter. Typisch dafür ist der Löwenzahn, der auf Kosten der früher verbreiteten Magerwiesenpflanzen alle Wiesen im Mittelland erobert hat. Den Boden bereitet haben ihm die Bauern mit ihrem intensiven Düngeraustrag.

Einmal mehr lautet die Diagnose, die Natur stehe von allen Seiten unter Druck, insbesondere durch Siedlungsausweitung, Infrastrukturausbau und intensive Landwirtschaft. Dazu kommen invasive Arten aus aller Welt, Mikroverunreinigungen durch chemische Stoffe und ein sich wandelndes Klima.

Zustände beklagen, aber nichts ändern

Monitoring und Diagnose sind wichtig, wenden aber allein noch nichts zum Besseren. Doch wenn es dann ums Handeln ginge, steht die Schweiz nicht mehr an der Spitze, sondern am Schwanz. Wie verantwortungslos die schweizerische Politik mit ihren Naturschätzen umgeht, hat Infosperber im Februar dieses Jahres mit dem Beitrag «Die Natur steckt im Würgegriff der Ignoranten» dargestellt: Unter anderem verschleppt der Bund seit Jahren einen Aktionsplan, welcher der beschlossenen Biodiversitätsstrategie Taten zu Gunsten unserer Naturräume folgen lassen sollte.

Im Communiqué des Bundesamts für Umwelt heisst es zu diesem Punkt nur vage: «Als nächsten Schritt der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie wird der Bundesrat voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte den Aktionsplan beraten und weitere Schritte beschliessen.» Voraussichtlich noch 2017; dabei hatte Bundesrätin Doris Leuthard diesen Aktionsplan auf 2014 versprochen! Dieses Jahr wäre ein Zwischenbericht fällig gewesen, wie weit man die Ziele der Biodiversitätsstrategie umgesetzt hat.

Diesen Zwischenbericht haben die Umweltorganisationen jetzt erstellt und zwei Tage vor dem Alarmruf des Bundes vorgelegt. Praktisch nichts sei geschehen, seit der Bundesrat vor fünf Jahren mit der «Strategie Biodiversität» klare Ziele verabschiedet habe, monieren Birdlife Schweiz, Pro Natura und WWF Schweiz. Von den 18 strategischen Zielen könne nur ein einziges bis 2020 möglicherweise erfüllt werden, nämlich im Bereich der Waldbewirtschaftung. Nur bei 14 der 120 Teilziele habe man genug getan, um sie zu erreichen, beispielsweise für die Naturverjüngung im Wald, für Ökoflächen in der Landwirtschaft und gegen invasive Arten.

Andere Länder schützen besser

Dieser Schlendrian versetzt die Schweiz im internationalen Vergleich in die Schlussränge. Viele andere Staaten haben mehr getan, um die internationale Konvention zur Förderung der Biodiversität umzusetzen, insbesondere was Schutzgebiete anbelangt. «Die Schweiz wird das einzige Land Europas sein, das bis 2020 das internationale Schutzgebietsziel der Biodiversitätskonvention nicht erreicht», melden die Umweltorganisationen. Die Schweiz zählt prozentual am wenigsten geschützte Areale. Besorgniserregend ist aber auch, dass deren Naturwert ständig sinkt. In 80 Prozent der Hochmoore und 30 Prozent der Flachmoore bestehe grosser Handlungsbedarf, schreiben die Umweltorganisationen.

Auch der Bundesrat weiss, was mit dem Verlust der Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auf dem Spiel steht: Jedenfalls liess er die Öffentlichkeit im Februar 2015 wissen: «Dieser Rückgang gefährdet die Stabilität der Ökosysteme, die uns mit sauberem Wasser, Nahrung und zahlreichen weiteren überlebenswichtigen und wirtschaftlich zentralen Leistungen und Ressourcen versorgen und zudem Schutz vor Naturkatastrophen bieten.» Trotzdem hat er bisher lediglich einen kleinen Schritt getan, indem er 2016 die finanziellen Mittel für den Biotopschutz erhöhte. So bleibt das vorzügliche Monitoring wohl auch weiterhin eine Chronik des Niedergangs.