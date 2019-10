Warum die Effizienz im Strassenverkehr gesunken ist

Hanspeter Guggenbühl / 25. Okt 2019 - Um gleich viele Personen zu transportieren, benützen wir immer mehr und immer dickere Autos. Darum sinkt die Verkehrseffizienz.

Eines haben Wirtschaft und Verkehr in der Schweiz gemein: Sie wachsen, wenn nicht gerade Rezession herrscht. Ausser in den Jahren 1973 bis 1975 und 1992 bis 1994 hat die Verkehrsleistung auf den Schweizer Strassen, gemessen in Personen und zurückgelegten Kilometern (Personenkilometer), seit 1960 stetig zugenommen. Das zeigt die langfristige Verkehrsstatistik, die das Bundesamt für Statistik jeweils im Oktober aktualisiert.

Konkret: Im Jahr 2018 erreichte der motorisierte private Strassenverkehr innerhalb der Schweiz einen Umfang von 102 Milliarden Personenkilometern (Pkm). Pro Kopf der Bevölkerung, Greise und Säuglinge eingeschlossen, ergibt das annähernd 12 000 Kilometer. 95 Prozent dieser Pkm entfallen auf Personenwagen (die übrigen 5 % auf motorisierte Zweiräder und Reisecars).

Im Folgenden beschränken wir uns auf den Autoverkehr als Rückgrat des privaten Personentransports. Dieser erbrachte 2018 innerhalb der Schweiz also eine Verkehrsleistung von 97 Milliarden Pkm. Das ist sechsmal Mal so viel wie 1960, 2,2 Mal so viel wie 1970 und immer noch 57 Prozent mehr als 1980; seither wurde die Wachstumskurve flacher (siehe Grafik:Verkehrsleistung in Pkm ).

Die Zahl der Autos (rote Linie) wuchs stärker als ihre Verkehrsleistung in Pkm (blaue Linie). Darum sank die Effizienz des Autoverkehrs. Quelle: Bundesamt für Statistik. Grafik: Guggenbühl

Mehr Material für gleiche automobile Verkehrsleistung

Ebenso beachtenswert wie das aufgezeigte Wachstum der Verkehrsleistung ist die Entwicklung ihrer Effizienz. Bezogen auf den Autoverkehr bedeutet Effizienz, mit möglichst wenig Aufwand in Form von Material und Energie einen möglichst hohen Ertrag in Form von Mobilität zu erzielen. Ziel müsste es also sein, die notwendige Verkehrsleistung der Menschen mit immer weniger immer schlankeren Autos zu erreichen. Doch in den letzten Jahrzehnten geschah das Gegenteil. Das zeigen folgende weitere Daten:

Im Jahr 2018 gab es in der Schweiz 4,6 Millionen Personenwagen, zeigt die nationale Verkehrsstatistik. Damit war der Autobestand 2018 neunmal so hoch wie 1960, während die Verkehrsleistung, gemessen in Personenkilometern, in diesem Zeitraum wie erwähnt "nur" um das Sechsfache zugenommen hat (siehe obige Grafik). Wir brauchen heute also anderthalb mal so viele Autos wie 1960, um die gleiche Verkehrsleistung zu erbringen. Autogewicht Die Autos sind in den letzten Jahrzehnten nicht nur zahlreicher, sondern auch dicker und schwerer geworden. Das zeigen die ab 1990 verfügbaren Daten der Branchenorganisation Auto Schweiz über das mittlere Gewicht der Neuwagen: Im Jahr 2018 wog ein neu zugelassener Personenwagen im Durchschnitt 1680 Kilogramm. Er war damit um 40 Prozent schwerer als noch im Jahr 1990 (1200 kg).

Die Autos sind in den letzten Jahrzehnten nicht nur zahlreicher, sondern auch dicker und schwerer geworden. Das zeigen die ab 1990 verfügbaren Daten der Branchenorganisation Auto Schweiz über das mittlere Gewicht der Neuwagen: Im Jahr 2018 wog ein neu zugelassener Personenwagen im Durchschnitt 1680 Kilogramm. Er war damit um 40 Prozent schwerer als noch im Jahr 1990 (1200 kg). Automasse total Im Jahr 2018 brauchten wir total 1,62 Mal mehr automobiles Material als 1990, um die gleiche Verkehrsleistung, gemessen in Pkm, zu erbringen. Diese Zahl resultiert aus dem 16 Prozent höheren Fahrzeugbestand pro Pkm gegenüber 1990, multipliziert mit dem um 40 Prozent höheren Durchschnittsgewicht. Von 1960 bis 2018 dürfte sich der automobile Materialaufwand pro Pkm sogar verdoppelt haben; die Grössenordnung "verdoppelt" basiert auf meiner Schätzung, weil 1960 zwar der Autobestand statistisch erfasst wurde, nicht aber das Durchschnittsgewicht der damaligen Neuwagenflotte.

Das Auto als Verkehrsmittel ist demnach heute nur noch etwa halb so effizient wie vor 58 Jahren. Und schon damals war es nicht sehr produktiv, wenn man bedenkt, wie viel Material, Energie und überflüssige PS-Leistung eingesetzt wurde und wird, um eine bis zwei 60 bis 100 Kilo schwere Personen von A nach B zu befördern (mehr darüber auf Infosperber: "Der Irrsinn als Rückgrat der (Auto-) Mobilität".

Energieeffizienz beim Autofahren stieg, aber ...

Mit dem Autoverkehr wuchs in den letzten Jahrzehnten auch der fossile Treibstoffkonsum sowie der damit verknüpfte Ausstoss des Treibhausgases CO2. Konkret: Der Absatz von Benzin, Diesel und Kerosen zusammen stieg in der Schweiz von 1960 bis 2018 um das 5,3fache, zeigt die nationale Energiestatistik (wobei ein Teil dieses Konsums auf den Güter- und den Luftverkehr entfällt). Mit diesem Faktor 5,3 ist die Zunahme des verkehrsbedingten Energieverbrauchs immerhin etwas kleiner ausgefallen als die Zunahme der autobedingten Verkehrsleistung in Personenkilometern (Faktor 6) und des Auto-Bestandes (Faktor 9).

Die Energieeffizienz beim Autofahren hat also leicht zugenommen; dies vor allem ab dem Jahr 2000. Das ist primär auf die sinkenden Verbrauchsziele für Neuwagen zurückzuführen, die der Bund ab 2001 mit den Autoimporteuren vereinbarte, und ab 2015 auf die gesetzlichen CO2-Grenzwerte für Neuwagen.

Doch die nationale Energiestatistik erfasst nur den Verbrauch im Fahrbetrieb. Nicht enthalten ist der Energieeinsatz für die Produktion der immer grösseren und schwereren Schweizer Autoflotte. Dieser Energieeinsatz fällt vor allem im Ausland an und wird von der Schweizer Energie- und CO2-Statistik vernachlässigt.