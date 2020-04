Spanien: Grundeinkommen soll ins Gesetz

Spanien plane ein Grundeinkommen, kündigte Wirtschaftsministerin Nadia Calviño am 5. April an.

Daniela Gschweng / 14. Apr 2020

Spanien will umgehend ein Grundeinkommen für diejenigen einführen, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, meldete der Fernsehsender «La Sexta» am 5. April. Es soll auch nach der Krise Bestand haben. Die Regierung «sei dabei, ein lebenslanges Grundeinkommen aufzusetzen», kündigte Wirtschaftsministerin Nadia Calviño in einem Interview mit dem privaten Fernsehsender an. Nun, einige Tage später, bestätigte der Minister für Soziale Sicherheit, José Luis Escrivá, den Entscheid. Das berichtet die NZZ. Demnach käme die Hilfe rund einer Million Haushalte zugute. Geplant sei, Alleinstehenden monatlich 450 Euro und Familien bis zu 950 Euro auszuzahlen.

Die Ankündigung Anfang April hatte hohe Wellen geworfen: Spanien sei auf dem Weg, ein «universelles Grundeinkommen» (universal income) einzuführen, meldete das US-Portal «Bloomberg». Einige deutschsprachige Medien wie die «taz» sahen das bedingungslose Grundeinkommen («Lebenslang Geld für jeden») für Spanien gekommen. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns wird ein bedingungsloses Grundeinkommen in mehreren europäischen Ländern wieder vermehrt diskutiert.

Das «ingreso mínimo» ist kein bedingungsloses Grundeinkommen

Geld für jeden und jede bedeutet diese Ankündigung jedoch nicht. Das «ingreso mínimo» (Mindesteinkommen) ist weder bedingungslos noch universell. Es entspricht am ehesten der Sozialhilfe, wie sie in vielen Ländern üblich ist.

«La Sexta» legte kurz darauf mit Details nach. Was von «Bloomberg» als universelles Einkommen gedeutet wurde, besteht aus zwei Teilen. Die erste ist eine Überbrückungsleistung während der Corona-Krise (ingreso mínimo vital puente), zu deren Milderung Spanien bereits 200 Milliarden Euro an Hilfen angekündigt hat.

Vor allem für einkommensschwache Familien

Die von Calvino und Escrivá angekündigte Überbrückungsmassnahme konzentriert sich vor allem auf einkommensschwache Familien. Anspruch haben alle Einwohner, deren Einkommen 200 Euro nicht übersteigt oder wenn das Pro-Kopf-Einkommen im Haushalt nicht höher ist als 450 Euro. Dazu kommt ein Zuschuss von 100 Euro für jedes Kind und eine Zahlung von 500 Euro während drei Monaten, für Alleinerziehende 750 Euro.

Diese Regelung gelte laut «La Sexta» so lange, bis eine ein dauerhaftes Basiseinkommen eingerichtet sei. Wie eine permanente Lösung genau aussehen wird, ist noch nicht klar. Auf einen Termin will sich die spanische Regierung nicht festlegen. Die Übergangslösung erfährt laut «El Pais» breite Unterstützung.

Die Idee einer Grundsicherung ist nicht neu

Die Forderung nach einer sozialen Grundsicherung ist in Spanien weder neu noch unbegründet. Sie ist Teil der Regierungsvereinbarung von 2019 zwischen den Sozialdemokraten der PSOE und der Linkskoalition «Unidas Podemos» (UP). Mehr als ein Fünftel aller Spanier lebten schon vor der Pandemie unterhalb der Armutsgrenze, darunter viele Kinder. Durch die Auswirkungen der Pandemie und des Lockdowns haben zusätzlich 3,5 Millionen Menschen Anstellung oder Aufträge verloren. Einige Familien haben überhaupt kein Einkommen mehr und befinden sich in einer verzweifelten Lage.

Während ein universelles, bedingungsloses Grundeinkommen für jeden und jede von den politischen Akteuren eher abgelehnt wird, gibt es zahlreiche Befürworter einer Grundsicherung. Gestritten wurde bisher wenig überraschend vor allem darum, woher die Mittel für eine solche Massnahme kommen sollen.

«Ein absoluter Lacher»

Wie eine Grundsicherung aussehen könnte, schlüsselte «El Pais» schon im Juni 2019 auf. Pro Person und Monat bekomme eine Person maximal 80 Prozent des öffentlichen Einkommensindikators IPREM. 2019 waren das etwa 440 Euro pro Monat. Dazu kämen 1‘200 Euro pro Jahr und Kind für bis zu drei Kinder sowie Zuwendungen, die vom aktuellen Einkommen des Begünstigten abhängig sind.

Das Leben in Spanien ist zwar günstiger als in der Schweiz – viel ist das trotzdem nicht. Zum Vergleich: Der Mindestlohn beträgt in Spanien 950 Euro monatlich (taz), die Armutsgrenze liegt bei 739 Euro für Einzelhaushalte und bei 1'552 Euro für ein Paar mit zwei Kindern (Euro Weekly). Ein spanisch-schweizerischer Doppelbürger, den die Autorin gebeten hat, die Summe von 440 Euro einzuordnen, äusserte sich dazu deutlich: «Ein absoluter Lacher, das reicht nicht mal für Miete», fand er.