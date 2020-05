Die Schweiz mit «humanitärer Tradition» – wirklich?

© EDA

Jede Menge Sonderflüge zur Rückholung gestrandeter Schweizer Touristen

Christian Müller / 04. Mai 2020 - Die Schweiz organisiert Dutzende von Sonderflügen. Für 22 jugendliche Flüchtlinge in Griechenland bisher ohne Erfolg …

«Im Auftrag des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern hat die Schweizer Fluggesellschaft am Mittwochabend etwa hundert Reisende aus Accra (Ghana), Abidjan (Elfenbeinküste) und Ouagadougou (Burkina Faso) in die Schweiz zurückgebracht. Die als HB-AZB registrierte Maschine von Helvetic Airways landete heute Abend um 20.38 Uhr Ortszeit mit etwa hundert Fluggästen an Bord am internationalen Flughafen Zürich. Die direkt aus Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, kommende Maschine legte in 5 Stunden und 04 Minuten fast 4300 Kilometer zurück. Das Flugzeug war am Dienstagnachmittag von Zürich aus in Richtung Burkina Faso gestartet. Einen ersten Stopp legte die Maschine von Helvetic Airways gestern in der ghanaischen Hauptstadt Accra ein, danach folgte heute ein weiterer Zwischenstopp in Abidjan.»

So lautet eine offizielle Medienmitteilung vom 29. April 2020 der Fluggesellschaft «Helvetic Airways».

Die NZZ ihrerseits berichtet am 3. Mai über die Evakuierung von jugendlichen Flüchtlingen aus den Flüchtlingslagern auf Lesbos in andere Länder und fügt betreffend die Schweiz bei: «Zudem laufen Vorbereitungen für die Aufnahme von 22 minderjährigen Asylsuchenden mit familiären Verbindungen in der Schweiz, wie am 21. April bekannt wurde.»

« … wie am 21. April bekannt wurde.»

Aha, die NZZ hat das erst am 21. April erfahren. Die parteipolitisch der NZZ nahestehende Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat dies allerdings schon im Januar (!) angekündigt, wie SRF berichtete.

Am 6. April erlaubte sich Infosperber, mit dem Migrationsamt Verbindung aufzunehmen und zu fragen, wie es mit den Abschiebungen von Asylbewerbern in dieser schwierigen Zeit stehe (siehe hier). Das Migrationsamt gab Auskunft – wenn auch keine präzise – und meldete sich seinerseits am 15. April bei Infosperber, dass an der Überführung der 22 jugendlichen Flüchtlinge gearbeitet werde, man «versuche», einen «Transfer zu organisieren», aber, so weiter wörtlich, «was in Zeiten von Corona – wie Sie sich vielleicht vorstellen können – nicht ganz einfach ist.»

Wo ein Wille, ist auch ein Weg

Die Fakts sind also diese: Die Ankündigung der Übernahme von einigen jugendlichen Flüchtlingen aus Lesbos, die in der Schweiz einer Familie zugeführt werden können, erfolgte im Januar 2020. Heute, am 4. Mai, mehr als drei Monate später, sind immer noch keine jugendlichen Flüchtlinge in der Schweiz angekommen. In der gleichen Zeit hat das Migrationsamt aber etliche Flüge zur Abschiebung von Asylbewerbern durchgeführt. Und das Aussendepartement EDA vermeldete am 3. Mai stolz, 36 Rückholflüge für ein paar tausend der Covid-19-Krise wegen gestrandete Schweizer Touristen durchgeführt zu haben. Darunter der oben erwähnte Flug nach Afrika mit Landungen in drei verschiedenen Ländern.

Das ist die Schweiz heute. Asylbewerber per Flugzeug nach Afrika und in den Mittleren Osten abschieben, das geht. Tausende gestrandete Schweizer aus der ganzen Welt per Flugzeug zurückholen, das geht. 22 jugendliche Flüchtlinge mit Verbindungen zu Familien in der Schweiz aus Griechenland in die Schweiz einfliegen: «Es laufen Vorbereitungen.» Und das seit Januar 2020.