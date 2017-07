Schweizer Drohnen im Einsatz gegen Flüchtlinge

Christian Müller / 20. Jul 2017 - Was Infosperber schon im Januar 2017 beschrieben hat, wird jetzt von SRF bestätigt: der regelmässige Einsatz von Militär-Drohnen.

SRF liegen jetzt mehr und genauere Daten vor als Infosperber im Januar 2017. Aber auch jetzt schweigen das VBS und das für die Grenzwache zuständige Finanzdepartement. Einmal mehr möchte die Schweiz wohl menschenfreundlicher dastehen, als sie es in Wirklichkeit ist.

Hier anklicken zu den brisanten Infos von SRF.

Die Armee hat inzwischen auch bestätigt, dass ihre Drohnen nicht mehr auf Flightradar24 zu finden sind – da, wo Infosperber sie im Januar entdeckt hatte.

Zum Infosperber-Artikel vom 19. Januar 2017:

Drohne der Schweizer Luftwaffe überwacht Chiasso

Der Radar-Bildschirm zeigt: Zur Überwachung der Grenze zu Italien kommen in der Nacht Drohnen der Schweizer Luftwaffe zum Einsatz.

Wer, zum Beispiel als Pilot, gestern Abend, Mittwoch, 18. Januar 2017, am Radar-Bildschirm den Luftraum über der Schweiz beobachtete, fand im Graubünden, wo zurzeit das WEF stattfindet, zwar nichts, wohl aber im südlichen Tessin, an der Grenze zu Como. Dort drehte eine Drohne der Schweizer Luftwaffe – Registration D-126 – über der Region Mendrisio/Chiasso zwischen 21 und 23 Uhr unendlich viele Kreise. Sie flog auf einer konstanten Höhe von 7300 feet, was in jener Region 2000m über Grund entspricht. Um 23 Uhr flog die Drohne zurück zum Waffenplatz Monteceneri, von wo aus sie offensichtlich schon gestartet war.

Während die Politiker in Bern darüber diskutieren, ob die Armee zur Verstärkung der Grenzwache im Tessin (gegen Flüchtlinge und asylsuchende Migranten) eingesetzt werden darf und soll, fliegen bereits Drohnen eben dieser Armee vom Typ Aerospace ADS-95 Ranger Drone SU-27 in der Nacht eben über dieser Grenze.

Wir bitten Bundesrat Guy Parmelin, den Vorsteher des VBS und damit den obersten Verantwortlichen der Schweizer Armee, um möglichst konkrete Antworten auf folgende

Fragen:

1. Welche Stelle hat diese Nachtflüge von Drohnen der Schweizer Luftwaffe beantragt?

2. Welche Stelle hat diese Flüge bewilligt?

3. Ist das mit den italienischen Behörden abgesprochen?

4. Wie lautet der genaue Auftrag für den Einsatz solcher Drohnen an der Grenze zu Italien?

5. Sind diese Drohnen mit Infrarotkameras ausgerüstet, um in der kalten Nacht Menschen in freier Natur erkennen zu können?

6. Was meldet die sich im Einsatz befindliche Drohne an ihre Einsatzstelle während dem Flug?

7. Seit wann sind solche Aufklärungsflüge von Drohnen an der Grenze zu Italien im Einsatz?