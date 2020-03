Pflegefachleute: Arbeiten ohne Murren, trotz Gefährdung

© Pixabay (Darko Stojanovic)

Monique Ryser / 08. Mär 2020 - Noch ist der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie nicht erreicht, schon werden die Masken knapp. Mittendrin: die Pflegenden.

Zehn Prozent der am neuen Coronavirus gestorbenen Menschen in Italien waren Personen aus dem Gesundheitssystem. Das sagt Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK. «Absolute Priorität hat für uns der Schutz des Personals an der Front», erklärte sie Ende letzter Woche. Auch der Arbeitsmediziner Klaus Stadtmüller betont, dass es besonders wichtig sei, das medizinische Personal zu schützen, damit es nicht selbst infiziert wird. Am Samstag wurde aber bekannt: Das Nationale Zentrum für Infektionsprävention hat die Schutzempfehlungen für medizinisches Personal ein zweites Mal gesenkt, da die Schutzmasken knapp werden. Das berichtete der «TagesAnzeiger». Und die «NZZ am Sonntag» meldet gar, dass ein Lastwagen mit Schutzmasken an der Grenze blockiert sei, da Deutschland einen Ausfuhrstopp verfügt habe.

Die Schweiz hat den Höhepunkt der Epidemie noch nicht erreicht und es ist nicht klar, wie lange die besondere Gesundheitslage andauert. Klar ist hingegen, dass das Pflegepersonal bereits jetzt Überstunden leistet, Freitage aussetzt und Zusatzstunden bewältigen muss. «Unser oberstes Ziel ist, zu helfen und das zu tun, was nötig ist. Wir sind Berufsleute mit hohen moralischen Werten», formuliert es Yvonne Ribi. Jetzt, da mit der Strategie des Bundes vor allem Ältere und bereits mit Vorerkrankungen belastete geschützt werden sollen, rücken auch die Spitex-Angestellten in den Fokus. Auch mit den Quarantäne-Vorschriten zu Hause wird es nötig sein, vermehrt die Spitex in Anspruch zu nehmen. Claudine Bumbacher, Geschäftsführerin von Spitex Bern betont: «Unsere Kundinnen und Kunden gehören zu den Verletzlichsten und Hygienemassnahmen sind essentiell. Wir sind bereit, unsere Aufgaben gemäss des Pandemieplans auszuführen. Ich bin beeindruckt von der Ruhe und Professionalität der Pflegenden in dieser Krise. Chapeau!», so die Verantwortliche von 350 Pflege-Mitarbeitenden.

Ohne ausländisches Personal geht gar nichts, Grenzschliessungen wären unmöglich

Die Krise wirft ein Schlaglicht auf einen Berufsstand, der auch in normalen Lagen oft an den Anschlag kommt: Seit Jahren weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass in der Schweiz zu wenig Pflegende ausgebildet werden. Ohne Personal aus dem Ausland würde das Schweizer Gesundheitssystem nicht funktionieren: Vor allem an diplomierten Pflegefachfrauen und -männern herrscht Mangel. Über 30 Prozent der Angestellten in Pflegeberufen haben einen ausländischen Pass. Davon sind laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) rund 10 Prozent Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Die Bedeutung dieser Zahl wird aber erst klar, wenn die Personalstruktur in Grenzkantonen wie Tessin, Basel, Wallis oder dem Genferseegebiet angeschaut wird: In einzelnen Abteilungen von Spitälern beträgt dort der Ausländeranteil bis zu 80 Prozent, wie Roswitha Koch vom SBK erklärt. In einzelnen Spitälern beträgt der Anteil gesamthaft über 60 Prozent. Zudem: Der Stellenmarkt ist völlig ausgetrocknet, zurzeit wird für rund 6000 Stellen das nötige Personal gesucht. Und das ist keine Ausnahme, sondern courant normal.

Eigener Berufsstand

Das Jahr 2020 ist – schon fast Ironie des Schicksals – von der WHO zum Year of the Nurse ausgerufen worden. Anlass dafür ist der 200. Geburtstag von Florence Nightingale, nach deren Name noch heute ein Spital in London benannt ist. Sie war die Begründerin der Professionalisierung der Krankenpflege und positionierte die Pflege als eigenständigen Berufsstand neben den ärztlichen Berufen. Das war ein Paradigmenwechsel, der auch heute noch nachwirkt: Es geht darum, ob die Pflegeberufe nur für «care» (Betreuung, Fürsorge) zuständig sind oder eben auch für «cure», also das medizinische Behandeln am Bett des Patienten. Im Gegensatz zum Stand der Ärzte und Ärztinnen ist aber das Berufsverständnis der Pflegenden viel mehr noch vom «Dienen» beeinflusst, weshalb sie weniger laut und weniger kämpferisch auftreten. Und deshalb oft nicht gehört werden.

Weitere 65'000 Berufsleute bis 2030 nötig

Diplomiertes Pflegepersonal hat heute einen Abschluss einer Fachhochschule oder einer Höheren Fachschule und ist bestens ausgebildet. Mit der Pflegeinitiative des SBK, die zurzeit vom Parlament behandelt wird, soll der Pflegeberuf weiter aufgewertet werden, sodass Diplomierte spezifische Pflegeleistungen auch selber anordnen und abrechnen können. Ebenso wichtig sind aber auch die Forderungen nach einer Ausbildungsoffensive, um in der Schweiz genügend Nachwuchs zu rekrutieren. Und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, damit die Leute im Beruf bleiben. Ein Szenario des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan hat errechnet, dass bis ins Jahr 2030 zusätzliche 65’000 Berufsleute für die Pflege nötig sind. Ohne schon heute Massnahmen zu ergreifen, kann dieser Bedarf unmöglich gedeckt werden. Das Parlament werkelt zurzeit an einem Gegenvorschlag, der aber immer mehr abgeschwächt wird. Wie wichtig qualifizierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind, hat eine Auswertung von Studien durch das Bundesamt für Statistik ergeben: Je höher der Anteil an diplomiertem Pflegefachpersonal, umso tiefer ist das Sterberisiko für die Patientinnen und Patienten und umso schneller können sie das Spital wieder verlassen, so das klare Fazit. Damit können allein in den Akutspitälern pro Jahr 357 Millionen Franken gespart werden.

Insgesamt sind rund 120’000 Menschen im ganzen Bereich der Pflege beschäftigt. Diese teilen sich folgendermassen auf (gerundete Zahlen):

Spitäler

46’000 mit Diplom Pflegefachfrau/-mann

14’000 Fachangestellte Gesundheit

5’800 andere (u.a. Pflegehelferinnen/-helfer SRK

Pflegeheime

15’000 mit Diplom Pflegefachfrau/-mann

20’000 Fachangestellte Gesundheit

14’000 andere (u.a. Pflegehelferinnen/-helfer SRK

Spitex

7’700 mit Diplom Pflegefachfrau/-mann

5’500 Fachangestellte Gesundheit

4’100 andere (u.a. Pflegehelferinnen/-helfer SRK

Quelle: SBK

