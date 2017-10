Giftgas in Syrien: Schuldfrage bleibt ungeklärt

Russland verhindert mit seinem Veto im UNO-Sicherheitsrat eine Weiterführung der Untersuchungen. Viele Fragen bleiben offen.

Die OPCW hatte schon im Juni festgestellt, dass der Tod der über 90 Menschen tatsächlich durch den verbotenen Kampfstoff Sarin herbeigeführt wurde. Bereits dieses Untersuchungsergebnis steht in Widerspruch zu der Version Moskaus. Nach dieser Version zerstörte am 4. April eine konventionelle Bombe unbeabsichtigt ein Depot mit hochkonzentriertem Chlor, das nach seiner Freisetzung vom Wind über der Stadt verbreitet wurde. Chlor ist zwar kein verbotener chemischer Kampfstoff, kann aber in hochkonzentrierter Form ebenfalls den Tod von Menschen herbeiführen. Die syrischen Streitkräfte haben in den letzten Jahren Chlor in mehreren Fällen eingesetzt, wie die Experten von UNO und OPCW festgestellt haben.

Keine.

Meinungen / Ihre Meinung eingeben

Die US-Botschaft in Damaskus ist der Ansicht, dass es die islamistischen Rebellen sind, die chemische Waffen einsetzen. So steht es in einer Reisewarnung:



https://sy.usembassy.gov/security-message-u-s-citizens-travel-warning-syria/



«Tactics of ISIS, Hayat Tahrir al-Sham, and other violent extremist groups include the use of suicide bombers, kidnapping, small and heavy arms, improvised explosive devices, and chemical weapons.»



Übersetzt in etwa:



«Taktiken des “Islamischen Staates”, von Haiʾat Tahrir asch-Scham [der aktuelle Name der dominierenden Al-Qaida-Gruppierung in Idlib] sowie weiterer gewalttätiger Extremistengruppen beinhalten den Einsatz von Selbstmordattentätern, Entführungen, schweren Waffen und Kleinwaffen, Sprengfallen sowie chemischen Waffen.»

Volker Birk, am 26. Oktober 2017 um 11:12 Uhr