kontertext: Der latente Leninismus der Rechtskonservativen

Was Tamedia-Journalist Dominik Feusi bei seinen Enthüllungen über die Kampagne der Konzernverantwortungs-Initiative übersehen hat.

Wir kennen sie alle, unsere letzten Alt-68er Geister, die als Medienaktivisten im Modus der Dauerempörung durch die mediale Schweizerlandschaft rasen und sich letztlich erfolgreiche politische Bewegungen immer nur als leninistische Eliteprojekte vorstellen können, obwohl sie sich als stramme Antikommunisten verstehen: Roger Köppel und Markus Somm. Nun, es ist um sie in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Köppel verirrt sich im schwedischen Pandemiedesaster und Somm schreibt vielleicht wieder mal eine Biographie über einen mächtigen Mann der Vergangenheit. Aber aus ihrer journalistischen Kaderschmiede sind etliche Nachwuchskräfte munter am Publizieren, was das Zeug hält. So etwa Dominik Feusi, Wirtschaftsredaktor bei Tamedia.

Der hat am 22. Juni auf Seite 3 des Tages-Anzeigers einen ganzseitigen Blick hinter die Kulissen der Konzernverantwortungs-Initiative geworfen. Dabei hat er sein leninistisches Politikverständnis wieder einmal so richtig fett unter Beweis gestellt: «Alles auf Sieg». So lautet der Titel seiner sensationellen Enthüllungen. Feusi hat sich Zutritt zum engsten Kreis dieses «professionellsten Politcampaigning» verschafft und er klärt nach der akribischen Sichtung von geheimen Konzeptpapieren, Protokollen und Abrechnungen die naiven ZeitungsleserInnen darüber auf, «nach welchem Drehbuch die Kampagne funktioniert». Aus der Vielfalt einer breiten politischen Bewegung macht er ein einziges «perfektes Manöver» einer im Verdeckten agierenden Kaderorganisation, was dann etwa so aussieht: Bettelbriefe zur rechten Zeit, die einem ans Herz gehen sollen, mit Erzählungen «von vergifteten Landarbeitern, verseuchten Dörfern, armen Kindern». 45'000 Fahnen im öffentlichen Raum. Und immer wieder mediale «Schauergeschichten». Dazu Rechtsprofessoren, die an Fachtagungen Stimmung machen, und vertrauliche Gespräche mit der Verwaltung und dem Bundesrat. Das Ganze im richtigen Augenblick garniert mit eigenen Umfragen, gepusht von hoch bezahlten Lobbyisten. Natürlich dürfen da auch instrumentalisierte naive Bischöfe nicht fehlen. Und vier parallel agierende Abstimmungs-Komitees (das haben die sicher bei Putin abgekuckt!), die stramm ausgerichtet sind auf ein Ziel, nämlich: «Sieg».

Das ist schon beeindruckend, wie scharfsinnig und mutig Feusi dieses monströse Politprojekt analysiert und demaskiert. Aber leider hat er nicht herausgefunden, auf welch schändliche Weise es den InitiantInnen gelungen ist, sogar die rechtsbürgerliche NZZ als fünfte Kolonne gezielt und hinterhältig einzusetzen. Sie glauben mir nicht, lieber Leser, liebe Leserin? Hier der Beweis:

«Gute Chancen für Konzerninitiative», so lautet die Schlagzeile auf der Titelseite der NZZ vom 9. Juni 2020. Man erfährt darin, dass es nun klar sei, dass im November über diese Initiative abgestimmt werde. Es stünden sich dabei Befürworter, «die vor allem mit dem Moralfinger hantieren», einer bürgerlichen Gegnerschaft gegenüber, die «vor wirtschaftlichen Schäden» warne. Die Gegner würden dabei «wohl deutlich mehr Geld» in den Abstimmungskampf stecken, aber die Befürworter würden von einer «erheblichen Grundsympathie traditioneller Populärmedien» profitieren, «die gerne den Moralfinger heben und Emotionen ansprechen, statt das Publikum mit juristischen Feinheiten zu langweilen». Und links neben diesem nüchternen Artikel weist ein grosses, farbiges Portrait-Bild des Kakao-Bauern Touboni Kahon Henri in der Nähe des Dorfes Zorofla auf eine zweiseitige Reportage im Innern der Zeitung hin. Einer Reportage aus dem Land, aus dem 40 Prozent der globalen Produktion von Schokolade stammen: aus der Côte d’Ivoire. Sie trägt den Titel: «Schokolade aus dem rechtsfreien Raum».

Tja, mein lieber Dominik Feusi, das hätten Sie wohl nicht gedacht, dass die Leute von der Konzernverantwortungs-Initiative mit Fabian Urech einen NZZ-Journalisten für ihre Herzschmerzstrategie gewinnen oder wohl eher kaufen konnten! Aber hören wir uns doch etwas genauer an, wie hier «von vergifteten Landarbeitern, verseuchten Dörfern, armen Kindern» (Originalton Feusi!) berichtet wird:

Jede sechste Tafel Schokolade hat ihren Ursprung in den Naturschutzgebieten von Côte d’Ivoire.

800'000 Bauern, «die hier auf kleinen Plantagen jeweils einige hundert Bäume bewirtschaften, sind das Rückgrat der globalen Schokoladeindustrie. Etwa 100 Milliarden Dollar setzt diese jährlich um.» Mehr als eine Million Kinder arbeiten auf den Kakaoplantagen. «In den bitterarmen Nachbarländern locken mafiöse Netzwerke Kinder von ihren Familien weg auf die Plantagen, meist mit falschen Versprechen. In Côte d’Ivoire sind es bis heute mehrere tausend. Viele von ihnen arbeiten in Naturschutzgebieten. Sie führen gefährliche Arbeiten durch und spritzen giftige Pestizide.»

Na, was sagen Sie zu so viel Moralin, Herr Feusi? Und das alles gratis und franko in der rechtsbürgerlichen NZZ? Sapperlot! Aber es geht noch weiter in diesem Tonfall: «Es ist eine Geschichte über einen Ort, an dem Gesetze nichts gelten. Und es ist eine Geschichte darüber, wo die Schokolade herkommt.» Ein Ort, wo alle irgendwie Täter und Opfer sind: «Opfer eines korrupten Systems und Täter gegenüber den Kindern, deren Zukunft sie aufs Spiel setzen. Sie sind Opfer auch der Not – viele hat der Bürgerkrieg in die geschützten Gebiete getrieben. Und Täter gegenüber der Natur.» In den letzten 50 Jahren sind in Côte d’Ivoire rund 90 Prozent der gesamten Waldfläche verschwunden. In 9 von 10 Fällen wird auf den gerodeten Parzellen Kakao angebaut.

Wer wissen will, wieso sich an diesen Ausbeutungsverhältnissen nichts ändert, muss gemäss Fabian Urech die Frage stellen: «Wer profitiert von diesem System?» (Unerhört, das klingt ja beinah marxistisch!) Die korrupten Kontrolleure des Waldministeriums profitieren davon, die Steuereintreiber bei Marktständen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Der ivorische Staat, der an jedem exportierten Kilogramm Kakao mitverdient. Und dann am Schluss der Lieferkette die globale Schokoladenindustrie und die KonsumentInnen. «Die Zürcher Firma Barry Callebaut etwa, der weltgrösste Schokoladenproduzent, kennt nur bei 40 Prozent der Kakaobohnen, die sie in Côte d’Ivoire kauft, die genaue Herkunft.» Hersteller und Handelsfirmen versprechen seit Jahren Besserung. «Einer umfassenden Lösung des Problems kommt die Branche aber kaum näher.»

Verschiedene Initiativen sind ins Leben gerufen worden. Aber das Abholzen geht trotzdem weiter: «Gemäss einer Studie der NGO Global Forest Watch hat die Abholzung in den geschützten Gebieten in den letzten Jahren sogar zugenommen. Und in den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der Kinder, die auf den Plantagen die schweren und gefährlichen Arbeiten erledigen», gar um 10 Prozent angestiegen. Die grossen Schokoladenhersteller hatten bereits 2001 versprochen, die Kinderarbeit in ihren Lieferketten zu beseitigen. Und auch 20 Jahre später versprechen Branchengrössen wie Olam, Cargill oder Nestlé, dass in 5 Jahren keine Kinder mehr arbeiten müssen.

Und mit dieser herzzerreissenden und melodramatisch bebilderten Reportage hat es aber die NZZ-Redaktion in ihrer Printausgabe vom 9. Juni nicht belassen. Im Wirtschaftsteil kann man nämlich noch unter dem Titel «Nachhaltige Anlagen profitieren» in Erfahrung bringen, dass zu den Profiteuren in der Virus-Krise nachhaltige Anlagen zählen und dass «nachhaltiges Investieren immer mehr zur Normalität wird.»

Und jetzt: was sagen Sie dazu, lieber Dominik Feusi? Hätten Sie es für möglich gehalten, dass es die geheimen Lobby-Kräfte der Konzernverantwortungs-Initiative schaffen, die Ausgabe der NZZ vom 9. Juni quasi als Ganzes zu kaufen und für ihre Manöver so perfekt einzusetzen?

PS: Hand aufs Herz und ganz ohne Ironie und Satire: Das Problem des rechtsfreien Schokoladenraumes ist komplex. Allein mit der Annahme der Initiative ist die Sache nicht gelöst. Aber wenigstens hätten wir als reiche, weisse SchokoladenproduzentInnen und KonsumentInnen einen minimalen Beitrag zur Behebung dieser himmelschreienden Ausbeutungsverhältnisse geleistet.

************************************************************

DOSSIER: kontertext: Alle Beiträge