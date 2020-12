Vorschnelle Urteile über eine «unmenschliche» Schweiz

Mit Corona-Schlagzeilen sichern sich die Medien Aufmerksamkeit.

Rainer Stadler / 09. Dez 2020 - Im Kampf gegen die Epidemie bezeichnen Kritiker den Schweizer Weg als unmenschlich. Gar von Eugenik ist die Rede. Das ist grotesk.

Die Corona-Epidemie dominiert – wie kaum je ein Ereignis in jüngster Zeit – die Medienbühnen. Das gilt sowohl hinsichtlich der Dauer wie auch der Intensität. Mancher Zeitgenosse findet es unerträglich. Doch Artikel zu diesem Thema treiben die Klick-Zahlen hoch, und entsprechend produzieren die Redaktionen dazu wie wild Beiträge zu beliebig vielen Aspekten. Sie können sich dabei mit dem Argument der Relevanz schmücken – die Pandemie hat unübersehbar gravierende Folgen und wirkt sich auf fast alle Lebensbereiche aus. Es geht hier nicht um Firlefanz.

Im täglichen Dickicht an Corona-News wird auch der Trüffelsucher immer wieder fündig. Er braucht indessen Nerven. Die Angebote sind auf den schnellen Verbrauch ausgerichtet. Die mediale «Teaser»-Ideologie prägt den Output. Deren Anhänger sind überzeugt davon, man müsse den willenlosen Konsumenten Köder hinwerfen, damit diese im Zirkus mitmachen und die Klick-Resultate vorantreiben. Anlässe der Behörden geraten so zu Ereignissen, denen man erwartungs- oder furchtvoll entgegenfiebern soll.

Autoritätsgläubige Redaktionen

Was wird der Bundesrat beschliessen? Wird er den Kantonen den Tarif durchgeben? Wird er endlich durchgreifen? Solcher Teaser-Sound prägt derzeit die täglichen Medienarenen. In den redaktionellen Fabrikaten schwingt eine Autoritätsgläubigkeit mit, die ziemlich überrascht in einem journalistischen Milieu, das sonst gerne eine kritische Gesinnung zur Schau stellt. Ohnehin fällt auf, wie schnell Redaktionen strengere Massnahmen gegen die Corona-Epidemie einfordern. Und das in der festen Überzeugung, das rigidere Ausland handle bedeutend vernünftiger und erfolgreicher als die Schweiz.

Betrachtet man die Entwicklungen in einem längeren Zeithorizont, scheint das gar nicht so sicher. Eine menschenfreundliche Steuerung der Krise erlaubt keine einfachen Entscheidungen. Es sei denn, man entscheidet sich für brutale Methoden, wie sie in China und ähnlichen Diktaturen gebräuchlich sind. Wer zweifelt und sich differenzierende Erwägungen erlaubt, muss allerdings schnell damit rechnen, von Besserwissern ins Lager der Faktenverleugner geworfen zu werden.

Gleichgültig trotz vielen Todesfällen?

In den vergangenen Tagen richteten einige Redaktionen das Augenmerk auf einen weiteren Aspekt: die Anzahl der Toten. In der Schweiz sterben derzeit überdurchschnittlich viele Personen. Hier werde die unmenschliche Politik unseres Landes mit seinen bisher largen Corona-Massnahmen manifest, sagen Kritiker. Man tue zu wenig gegen vermeidbare Todesfälle, heisst es. Das Sterben werde von der Öffentlichkeit kalt und gleichgültig ignoriert.

Als Kontertext erschienen nun Schicksalsberichte von Personen, die den Verlust von Angehörigen zu beklagen hatten. Die publizistische Aktion gegen das Vergessen ist verdienstvoll. Deren Motiv ist allerdings die durch die Epidemie verursachte ausserordentliche Lage. Es geht hier letztlich um einen Beitrag zur kollektiven Bewältigung einer alle erfassenden Notlage. Individuelle Dramen interessieren bloss in Bezug darauf. Wer unter durchschnittlichen Zeitumständen wegen einer Krankheit oder eines Unfalls stirbt, bekommt keine Beachtung in der Öffentlichkeit – obwohl das für das jeweilige persönliche Umfeld nicht weniger tragisch ist. Wenig Beachtung finden auch die 2000 bis 3000 vermeidbaren Todesfälle, zu denen es nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit jedes Jahr kommt.

Das öffentliche Interesse an individuellem Leid bleibt in diesem Sinne willkürlich, «egoistisch» und kalt. Die Teilnahme an Todesfällen, die nun einige Redaktionen zelebrieren, erscheint insofern weniger selbstlos.

Eine krasse Interpretation

Zum Thema nahmen auch bekannte Historiker wie Jakob Tanner und Flurin Condrau Stellung. Diese erkennen in der Schweizer Corona-Politik gar Eigenschaften der Eugenik. Condrau sagte dem «Tages-Anzeiger» dies: Eugenik charakterisiere sich dadurch, dass Fortpflanzung staatlich gesteuert werde und dass bestimmte Gruppen als minderwertig betrachtet werden. Die Schweiz handle eugenisch, weil sie in Kauf nehme, «eine höhere Zahl an Menschen der Altersgruppe der 65-Jährigen und Älteren zu verlieren, um einen Lockdown im strengen Sinn landesweit zu verhindern».

Condrau sagt letztlich das, was die Kritiker in den Redaktionen implizit denken. Doch es ist eine ziemlich krasse Interpretation der Lage und ein fragwürdiger Bezug auf ideologische Auswüchse zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man unterschlägt hier den wichtigen Unterschied zwischen aktivem und passivem Handeln. Der Schweizer Corona-Politik kann man nicht ernsthaft ein gezieltes Handeln gegen eine bestimmte Gruppe unterstellen. Vielmehr geht es um eine Abwägung von Anforderungen, die nicht alle gleichzeitig optimal erfüllbar sind.

Es ist wie bei der Verkehrspolitik. Man könnte Hunderte Schwerverletzte und Tote vermeiden, wenn man viel rigidere Verkehrsregeln einführen würde. Doch man nimmt diese in Kauf mit Blick auf den kollektiven Anspruch auf Bewegungsfreiheit.

Eine sterile Sicht

In den Redaktionen hat sich ein steriles Narrativ festgesetzt, gemäss dem zugunsten «der Wirtschaft» auf strengere Massnahmen gegen die Epidemie verzichtet werde. Der Generalbass der Beiträge: Das ist unmenschlich. Es geht jedoch auch um die Freiheitsrechte der Einzelnen. Man darf diese nicht ohne zwingenden Grund einschränken. Gewiss braucht es im konkreten Fall genaue Abwägungen, mit welchen Massnahmen man den unterschiedlichen Zielwerten halbwegs genügen kann.

Dass die medialen Kritiker der angeblich inhumanen Schweiz in der Diskussion wenig Interesse an Freiheitsrechten zeigen und das Heil vorschnell in rigorosen Massnahmen erkennen, stimmt nachdenklich. Lieben Journalisten die Freiheit nur solange, wie sie selber in ihren Kreisen nicht gestört werden?