Fünfmal mehr Medienberichte bei Muslim-Attentätern

Red. / 10. Jul 2017 - Mutmasslich islamistische Terrorattacken sind in den US-Medien massiv überrepräsentiert, zeigt eine Analyse.

Attentate, die von (ausländischen) Muslimen verübt werden, bekommen in den USA fast fünfmal so viel Raum in den Medien, fand eine Studie der Universität Georgia. Wenn der Täter muslimischen Glaubens ist, steigert sich die mediale Abdeckung eines Anschlags um 449 Prozent.

Während Muslime im untersuchten Zeitraum von 2010 bis 2015 nur 12,4 Prozent aller Attentate verübten, bekamen sie 41,4 Prozent der medialen Aufmerksamkeit – ein krasses Missverhältnis.

Die Forscher Erin M. Kearns, Allison Betus und Anthony Lemieux haben für ihre Analyse 2‘413 Artikel von US-Medien über Anschläge auf US-amerikanischem Boden ausgewertet, die nach der Definition der Global Terrorism Database (GTD) als Terrorattacke eingestuft werden. Ihre Daten bezogen sie aus einer Mediendatenbank sowie von CNN.com.

Zwölf Prozent aller terroristischen Anschläge in den USA wurden in den vergangenen Jahren von Menschen muslimischen Glaubens ausgeführt, nur fünf Prozent von muslimischen Ausländern. Für 88 Prozent aller Anschläge waren Nicht-Muslime verantwortlich. (Daten: GTD, Bild: MSNBC)

Über Anschläge von Nicht-Muslimen wird weniger berichtet

US-Präsident Donald Trump, der sich fortwährend darüber beschwert, dass von den «unehrlichen» Medien über manche Verbrechen zu wenig berichtet wird, hat so gesehen recht. Freilich ganz anders als er meint.

Über Attentate, die von weissen, christlichen oder Menschen unbekannter Glaubenszugehörigkeit verübt werden, wurde im Vergleich wenig berichtet. Ganze 20 Prozent aller untersuchten Medienberichte über den gesamten 5-Jahres-Zeitraum beschäftigten sich mit dem Anschlag eines islamistischen Brüderpaars auf den Boston Marathon in 2013. Das Attentat von Charleston, das durch einen weissen US-Amerikaner verübt wurde zog gerade 7,4 Prozent der medialen Aufmerksamkeit auf sich. Auf 3,8 Prozent kam ein Massaker in einem Sikh-Tempel 2012 in Wisconsin, wo ein Veteran der US-Armee sechs Personen erschoss.

Muslime werden als Bedrohung wahrgenommen

Dieses Ungleichgewicht in der Berichterstattung habe für die muslimische Bevölkerung der USA weitreichende Folgen, erklärte Muniba Saleem, Assistenzprofessorin im Fachbereich Kommunikationswissenschaft an der University of Michigan, auf einem Panel des US-Nachrichtensenders MSNBC.

«Wir [die US-amerikanische Öffentlichkeit] hören von Muslimen nur noch im Zusammenhang mit Terror», führt sie an. «Wenn Muslime etwas Positives oder auch nur Neutrales tun, wird darüber von den Medien nicht berichtet».

Beherrschender Faktor: die Identität des Täters

Muslime würden zunehmend als Bedrohung wahrgenommen, resümieren auch die Autoren der Studie. Wenn über etwas mehr berichtet werde, geschehe es in der öffentlichen Wahrnehmung auch öfter.

Neben Faktoren wie der Anzahl der Todesopfer, einer Festnahme des Täters oder dem Ort des Anschlags spiele bei der Häufigkeit der Berichterstattung vor allem die Identität des Täters eine Rolle, stellen sie fest.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Publikum neigt bekanntlich dazu, sich mit sozial und örtlich näherstehenden Opfern mehr zu identifizieren. Dazu kommen verschiedene andere Faktoren. Beispielsweise, dass sich selbst relativ seltene und unwichtige Ereignisse zu einer Welle hochschaukeln können, wie es vor Kurzem bei Hai-Attacken der Fall war.

Berichtet werde beispielsweise oft nicht nur über einen Anschlag, sondern auch über die Reaktionen darauf, die bei mutmasslich islamistischen Anschlägen umfangreicher sind, bemerkt Ari Melber, Host des MSNBC-Panels selbstkritisch.

Diesen Beitrag hat Daniela Gschweng aufgrund einer Studie der Georgia State University und andereren englischsprachigen Quellen erstellt. Grosse Medien in der Schweiz haben bisher nicht darüber berichtet.