Sie tragen zur Vielfalt des Informationsangebots wesentlich bei

Urs P. Gasche / 08. Dez 2019 - WOZ, Republik, Infosperber richten sich an ein nationales Publikum, zentralplus, Tsüri und bald Bajour in Basel an ein regionales.

Von Journalistinnen und Journalisten produzierte Online-Zeitungen wollen grosse Medien national, regional oder lokal ergänzen. Das Fernsehen bevorzugt bei den Informationen, was Einschaltquoten bringt. Grosse Zeitungen leiden an weiter stark sinkenden Inserate-Einnahmen. Deshalb kommen viele Zeitungen im redaktionellen Teil Inserenten entgegen mit PR-Inhalten und mit der Verarbeitung von Schönwetter-Communiqués. Ganze Zeitungsbünde der «Sonntags-Zeitung» oder der «NZZ am Sonntag» sind voll von bezahlten PR-Texten. Fehlendes ergänzen «Infosperber», «Journal21», «WOZ» und «Republik» verbreiten täglich nur wenige neue Beiträge, auf die sich die Leserschaft konzentriert. Dagegen decken «zentralplus» oder «Tsüri» das regionale Geschehen in den Kantonen Luzern und Zug beziehungsweise Zürich ziemlich breit ab und bieten der Leserschaft eine grössere Auswahl an. Tabelle in grösserer Auflösung hier. Die Besucherzahlen von Infosperber gingen in den hier erfassten Monaten September/Oktober leicht zurück, weil der Monat Oktober des Vorjahres ein Ausreisser nach oben war. «Journal21» und «Republik» geben keine Leserzahlen bekannt. Laut «Republik»-Chefredaktor Christof Moser haben 18'600 Leute die «Republik» abonniert (Vorjahr zur gleichen Zeit 23'000). Wieviele davon die «Republik» täglich lesen, bleibt offen. Dafür gibt die «Republik» im Gegensatz zu «zentralplus» und «Journal21» das Jahresbudget bekannt: 5,9 Millionen Franken. Die WOZ gibt als einzige der hier erfassten Online-Zeitungen eine abonnierbare Print-Ausgabe heraus und unterscheidet beim Budget nicht klar zwischen Print und Online.

Urs P. Gasche ist Präsident der gemeinnützigen Stiftung SSUI, welche Infosperber herausgibt.

