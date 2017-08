kontertext: Wenn Alte gegen Junge gehetzt werden

Match-Berichterstattung oder Information? In der Debatte um die Renten zeigen die Medien, was sie können und was nicht.

Die öffentliche Debatte um die beiden Abstimmungsvorlagen zur Altersvorsorge, die am 24. September vors Volk kommen, ist eine Bewährungsprobe für die Medien, denn die Materie ist kompliziert, wichtig und emotionsgeladen. Da können die Medien zeigen, was sie können. Sie zeigen in der Tat, was sie können – und auch, was sie nicht können.

Der Kampagnenleiter des Arbeitnehmerkomitees ist Thomas Zimmermann, Kommunikationschef des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Der 47-jährige Berner ist ebenso gelassen wie deutlich: gelassen in der Analyse, deutlich in der Kritik. Er beobachtet seit 15 Jahren, wie die AHV schlecht geredet wird. Das hat aber immerhin, sagt er, den Vorteil, dass es mittlerweile ein paar Journalisten gibt, die mit dem Dossier vertraut sind und gute Beiträge liefern. Journalistenschelte liegt ihm fern. Dafür sieht er, selbst ein ehemaliger Journalist, die objektiven Gründe für schlechte Artikel zu genau: Stress, Zeitknappheit, immer weniger Spezialisten und immer mehr Generalisten – diese Entwicklungen im Journalismus haben ihren politischen Preis.

Match-Berichterstattung

Für unbrauchbar hält Zimmermann, was er «Match-Berichterstattung» nennt. Der verstorbene Medienwissenschaftler Kurt Imhof sprach von «Horse Race Journalism». Gemeint ist für den vorliegenden Fall der Trend, dass die Medien vor allem die Kampagne selbst fokussieren, die Kämpfe, die Auftritte, die Showeffekte. Kompliziertere Inhalte werden gemieden. Neulich habe er, erzählt Zimmermann, mit einem Kollegen von «Le Matin Dimanche» besprochen, wie viel Geld jemand beiseite legen müsste, um sich eine Monatsrente von 70 Franken zu ersparen. Um diesen Betrag soll ja die AHV erhöht werden, wenn die Altersvorsorge 2020 angenommen wird. Und man könnte an diesem konkreten Beispiel zeigen, wie effizient und sozial die AHV ist. Der Kollege holte sich aber in seiner Redaktion eine Abfuhr: zu technisch, zu kompliziert, zu unattraktiv sei solche Rechnerei.

Der Umwandlungssatz ist nicht sexy

Das sind schwierige Arbeitsbedingungen für Urban Hodel, den geschäftsführenden Sekretär des PK-Netzes, das die Arbeitnehmer in den Stiftungsräten der Pensionskassen organisiert und berät. Die Probleme der Pensionskassen öffentlichkeitswirksam zu erklären, ist noch schwieriger, als von der AHV zu sprechen. Und es fehlt nicht an Versuchen, in den Medien die Komplexität der Versicherungs-Verhältnisse zu betonen, in der Hoffnung, die Stimmberechtigten würden ein trotziges Nein in die Urne legen: Was ich nicht versteh, das lehn ich ab.

Hodel kämpft tapfer gegen Verkürzungen. Zum Beispiel: Der Umwandlungssatz wird von 6,8% auf 6% gesenkt! Punkt aus Schluss. Das lässt sich einfach sagen und graphisch darstellen. So auch bei SRF: Rechne mal aus, was das für Deine Rente bedeutet! Enorme Summen. Nur: das stimmt ja gar nicht. Gesenkt werden soll der Umwandlungssatz nur für das Pensionskassen-Obligatorium. Die grosse Mehrheit der Versicherten, erst Recht der Stimmberechtigten, ist jedoch in einer Pensionskasse mit überobligatorischen Leistungen versichert. Und diese Kassen wenden schon lange tiefere Umwandlungssätze an. Für die meisten User der SRF-Webseite bleibt sich der Umwandlungssatz für ihr gesamtes Pensionskassenvermögen, obligatorischer und überobligatorischer Teil zusammengenommen, gleich.

Jung gegen Alt

Am 07. Juli 2017 titelt «20 Minuten»: «Jung gegen Alt – worum es bei der AHV-Schlacht geht.» Das fest etablierte Grundnarrativ des gesamten Diskurses über die Altersvorsorge 2020 lautet: Jung gegen Alt. Und: Die Jungen sind die Verlierer. Die «NZZ am Sonntag» (17.6.17) behauptet, dass bei Annahme der Abstimmungsvorlagen alle, die jünger als 44 sind, mehr bezahlen müssen und am Ende weniger bekommen. Thomas Zimmermann dazu: «Dasch inhoutlech faudsch». Es ist eine falsche Verallgemeinerung in polemischer Absicht. «Das Beispiel betrifft eine Person, die mit 44 Jahren genau ein Jahr zu jung ist für die Besitzstandswahrung und den AHV-Maximallohn verdient», schreibt Cédric Wermuth, «der Autor hat einen Spezialfall herausgepickt, der dem generellen Effekt der Reform diametral zuwiderläuft.» Wermuths brillante Replik geht auch ins Grundsätzliche.

Gegen das emotional schon gut verankerte Wahrnehmungsmuster «Alt gegen Jung» kann man argumentieren, dass Alte und Junge starke gemeinsame Interessen haben. Je besser die beruflichen Möglichkeiten der Jungen, desto besser steht die AHV da. Ein starkes Rentensystem, vor allem eine starke AHV, entlastet die Jungen. Man kann sagen, dass «die Jungen» schon als Kategorie eine unrealistische Verallgemeinerung darstellen. Man kann betonen, dass die Alten für die Binnennachfrage dringend benötigt werden, dass sie sozial wichtige Freiwilligenarbeit leisten, dass sie ja auch einmal jung waren und die Renten der damals Alten bezahlt haben usw. usf. Alles schön und gut. Aber es gibt hier einen grundsätzlichen Aspekt: Wer sich darüber empört, dass die Jungen die Renten der Alten bezahlen müssen, kündigt den Generationenvertrag und torpediert eine wesentliche Grundlage einer solidarischen Gesellschaft. Diese Denkweise geht vom egoistischen Individuum aus: Jede und jeder spart für sich – und das ist genau die Denkweise der Versicherungswirtschaft. Diese spricht vom «Kapitaldeckungsverfahren» und verklärt das Prinzip, dass jede und jeder im Alter nur so viel bekommt, wie er ansparen oder einzahlen konnte. Wer hatte, dem wird gegeben werden!

Interessierte Expertisen und Experten

Der Artikel in der «NZZ am Sonntag» ist in der Woche nach seinem Erscheinen untermauert worden durch einen Artikel von der Wirtschaftsredaktion der «Aargauer Zeitung», der sich auf Berechnungen des «VZ VermögensZentrums» beruft.

In fünf Videobotschaften treten die Vertreter des Vermögenszentrums als neutrale Experten auf. Das sind sie nicht. Als Vermögensberater haben sie das Geschäftsinteresse, dass Geld statt in die AHV eher in Lebensversicherungen und in Dritte-Säule-Produkte fliesst.

Von enormer Wirkung in den Medien war die letzte der regelmässigen UBS-Studien. Der UBS-Vorsorgeindex Schweiz ist gekennzeichnet vom Glauben, die Welt sei total quantifizierbar. Das Resultat der Studie wird zusammengefasst in positiv oder negativ. Natürlich lautet das Fazit: «Die Dynamik des Schweizer Vorsorgesystems bleibt im Vergleich zu den Vorjahresquartalen negativ.»

Für Hodel gehört diese Studie zu den Horrorszenarien über die Finanzierung der 1. und 2. Säule, die Banken regelmässig verbreiten. Er beklagt, dass alle Medien über die Studie berichten, niemals aber das Eigeninteresse der Bank klargelegt wird: eben Geld in ihre Dritte-Säule- und andere Privat-Anlage-Produkte fliessen zu lassen. Zumindest könnte man erwähnen, dass der Bund zu ganz anderen, viel günstigeren Voraussagen über die Zukunft der Schweizer Altersvorsorge kommt. Das liegt zum einen schon daran, dass die UBS-Prognose bis ins Jahr 2100 reicht, was wohl nicht seriös ist, der Bund extrapoliert nur bis ins Jahr 2045.

Daniel Lampart untersucht in seiner hervorragenden Gegenargumentation, wie die UBS zu dem fabelhaften AHV-Finanzierungsloch von 173 BIP-Prozenten kommt, während er eines in der Grösse von 1% sieht: «Wenn sie (die UBS, FS) sich schon auf das Abenteuer einlässt, die möglichen Ausgabenüberschüsse der AHV über rund 100 Jahre zu schätzen, so sollte sie diese Zahlen auch der Summe aller Einkommen über die nächsten 100 Jahre gegenüberstellen und nicht dem BIP eines Jahres. Dann würde aus den 173 BIP-Prozenten an AHV-Fehlbeiträgen (gemessen am BIP des Jahres 2011) nämlich plötzlich rund 1 BIP-Prozent (gemessen am BIP über die nächsten 100 Jahre mit einem Produktivitätswachstum von 1 Prozent/Jahr, ohne Bevölkerungswachstum).» Die Banken-Wissenschaftler wollen offenbar nicht berücksichtigen, dass AHV-Beträge in Prozenten des Lohnes bezahlt werden und dass die Löhne normalerweise mit der Produktivität steigen.

Hansueli Schöchli von der NZZ haut dann gleich noch eins drauf: «Ungedeckte Checks für 800 Milliarden», «die Kosten tragen vor allem die Jungen.»

Nun mag man von Schöchli und der NZZ nichts anderes erwarten. Aber auch das renommierte «Echo der Zeit» befördert gelegentlich die Horrorszenarien der UBS unkritisch in den Rang von Wissenschaft. In der Sendung vom 23.05.2017 wird schon in der Anmoderation verkündet: «Die jüngere Generation von heute wird zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung auf bis zu 40% ihrer Pensionskassenrente verzichten müssen. Das zeigen neue Zahlen der Grossbank UBS.» Zum Gespräch über die UBS- Studie und deren Solidität befragt das «Echo» eine Sprecherin der UBS und lädt dann noch als Zweitmeinung, als neutrale Expertin, eine weitere AHV-Kritikerin ein: Monika Bütler, die geprägt ist von der Basler neoliberalen Wirtschaftsschule von Silvio Borner. Da es für eine kritische Einschätzung der UBS-Studie im Lande genügend Experten gegeben hätte – Cédric Wermuth, Daniel Lampart, Rudolf Strahm, Marc Chesney und andere – muss man hier schon den Vorwurf der Einseitigkeit erheben.

Krokodilstränen

Die Sicherung der Renten kostet etwas. Frauen müssen länger arbeiten, alle müssen, je nach ihren Kräften, etwas bezahlen, und es ist das Recht der Medien, auf diese Kosten hinzuweisen. Allerdings gibt es eine Art der Skandalisierung der Kosten, die unehrlich ist, weil sie verschweigt, dass zumindest die bürgerlichen Vorschläge im Parlament Frauen (Arbeit bis 67), Junge (härteres BVG-Modell) und Alte (Rentenkürzungen) noch viel stärker belastet hätten. Zimmermann sagt: Bei der jetzt vorgeschlagenen Lösung haben die heute 39- bis 44-Jährigen einen finanziellen Nachteil. Bei der Lösung, die der Nationalrat vorgeschlagen hat und die von vielen bürgerlichen Nein-Sagern gelobt wird, wären aber noch viel mehr Kategorien im Minus. Und gerade Junge müssten dann tief in die Tasche greifen.

Die Probleme der zweiten Säule sind, vor allem wegen der niedrigen Zinsen, real. Handlungsbedarf ist hier gegeben. Die bürgerlichen Rezepte sind: Rentenalter 67, tiefere Renten und Selbstversorgung, d.h. es gibt nur so viel, wie in der privaten Kasse ist. Die soziale Antwort wäre die Stärkung der ersten Säule. Dass es schon fast Mut braucht, die geniale Konstruktion der AHV in den Medien zu loben, ist ein bedenkliches Zeichen.