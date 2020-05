Wer Masken tragen möchte, findet hier die richtigen

© Cylander

Die olive-graue Gesichtsmaske der Firma Cilander

upg. / 19. Mai 2020 - Die EMPA hat mit Schweizer Textilherstellern wiederverwertbare Masken entwickelt, die den Vorgaben der BAG-Experten entsprechen.

Die textilen, so genannten Community-Masken erfüllen die Anforderungen der «National COVID-19 Science Task Force» des Bundes. Sie werden ab sofort von verschiedenen Unternehmen in der Schweiz produziert und vertrieben. Die Schweizerische Materialprüfungsanstalt EMPA war an der Entwicklung massgeblich beteiligt.

Die Gesichtsmasken sind mindestens zwanzig Mal bei 60 Grad waschbar und tragen das neue Label "TESTEX Community Mask" als Qualitätsmerkmal.

Die Gesichtsmasken gibt es in den drei Grössen «L=Mann» (Länge x Breite 18,5x8,5 cm), «M=Frau» (17,3x7,5 cm) und «S=Kind» (17,5x6 cm). Man kann sie in Fachgeschäften kaufen oder direkt online auf folgenden Webseiten:

AG Cilander Webshop (Lieferbar. Hergestellt in St. Gallen)Olive-graue Masken (siehe Bild oben) à 14.00 CHF plus 9 CHF Versandkosten.

Schoeller Textil AG Cloth-Shop (ab Ende Mai lieferbar. Hergestellt in Europa)Verschiedene farbige Masken in 3er-Packung (pro Maske 24.90) plus 7.00 CHF Versandkosten.

Jakob Schlaepfer AG Webshop (ab Ende Mai lieferbar. Hergestellt in Europa)Verschiedene farbige Masken in 3er-Packung (pro Maske 24.90) plus 7.00 CHF Versandkosten. Das Angebot umfasst noch andere Varianten und Modelle. Weisse Masken kosten 9.95 pro Stück (plus Versandkosten 7.00 CHF).

Grössere Mengen für Firmen, auch mit Designwünschen, bei Forster Rohner bestellen:Forster Rohner

Untersucht wurden die Luftdurchlässigkeit (<60 Pa/cm2), der Spritzwiderstand (undurchlässig für Speichelspritzer) und die Partikelfiltrationseffizienz (Filtrationseffizienz von mindestens 70% bei einer Partikelgrösse von 1 Mikrometer) der textilen Masken und Filtergeweben. Diese Spezifikationen entsprechen der Empfehlung der nationalen COVID-19 Science Task Force.

Empa-Forscher René Rossi: «Wir sind mit diesem erfolgreichen und äusserst schnellen Wissens- und Technologietransfer sehr zufrieden.»