«Apotheken sollen Pillen abgezählt verkaufen dürfen»

Ein Apotheker in den USA zählt aufgrund einer Verschreibung die Pillen ab.

Urs P. Gasche / 15. Nov 2019 - Medikamente im Wert von mindestens einer halben Milliarde Franken landen im Abfall. Ein Gesundheitsprofessor verlangt Massnahmen.

Wie in einigen US-Bundesstaaten sollen die Apotheken und Ärzteschaft auch in der Schweiz Medikamente grundsätzlich pillenweise abgeben, wenn nicht eine ganze Schachtel gebraucht wird. Die Apothekerin oder der Arzt gibt die abgezählten Pillen in einem Döschen ab, das sie mit den nötigen Angaben für die Patientin oder den Patienten versieht. Es ist einer von mehreren Vorschlägen von Tilman Slembeck, Wirtschaftsprofessor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), um die Kostensteigerung im Gesundheitswesen zu dämpfen.

Postulat liegt in einer Schublade des Bundesrates

Slembeck nimmt damit ein altes Anliegen wieder auf. Bereits Ende 2009 hatte CVP-Nationalrätin Ruth Humbel in einem von Nationalrat angenommenen Postulat gefordert, «Massnahmen gegen die massenhafte Entsorgung von bezogenen, aber ungebrauchten Medikamenten» zu ergreifen. Vor sechs Jahren verlangte SP-Nationalrat Manuel Tornare mit einem Postulat, dass wenigstens «gewisse Medikamente» einzeln verkauft werden dürfen. Doch weil dies für Ärzte und Apotheken einen «wesentlichen Zusatzaufwand» bedeuten würde, lehnte der Bundesrat das Postulat ab.

Nur ein halbes Jahr später nahm die CVP-Fraktion das Anliegen wieder auf und verlangte in einem neuen Postulat eine Abgabemöglichkeit von Einzeldosen, wie dies in Spitälern und Pflegeheimen üblich sei. Auch in Schweizer Arztpraxen war dies früher gang und gäbe. Sprecherin im Parlament war die heutige Bundesrätin Viola Amherd. Der Bundesrat nahm das Postulat am 12. September 2014 an.

Doch passiert ist in diesem Punkt seither nichts. Eine Konsequenz für die Schweiz wäre klar: Apotheken und Medikamentenhersteller könnten etwas weniger überflüssige Arzneimittel verkaufen. Es würden viele Millionen jährlich gespart.