Seit März starben neun von zehn Personen nicht an Corona

Urs P. Gasche / 02. Dez 2020 - Heute sterben 40 Prozent weniger Menschen an Krebs als vor 20 Jahren, aber immer noch fast dreimal so viele wie an der Pandemie.

Seit März starben in der Schweiz 4600 meist betagte Frauen und Männer an oder mit Covid-19. In der gleichen Zeit wurde bei fast 13'000 überwiegend ebenfalls älteren Frauen und Männern als Haupttodesursache Krebs diagnostiziert (Quelle BFS). Fast 16'000 Personen starben seit März an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Insgesamt starben fast 50'000 Frauen und Männer an einer anderen Todesursache als Covid-19. Das sind über zehnmal mehr.

Man kann die gleiche Statistik natürlich auch anders ausdrücken: Fast jede zehnte verstorbene Person ist seit Anfang März an oder mit Covid-19 gestorben.

In Deutschland, wo die Sterblichkeit an Covid-19 seit März deutlich geringer war als in der Schweiz, starben mehr als 19 von 20 Personen an einer anderen Todesursache.

Ungerechtfertigter Vorwurf der Verharmlosung upg. Damit man die Gefahren und Folgen der Corona-Epidemie einschätzen kann, muss man sie einordnen und Statistiken hinterfragen.Eine solche Einordnung führt manchmal ungerechtfertigterweise zum Vorwurf, man wolle Covid-19 verharmlosen und alle getroffenen Massnahmen in Frage stellen. Dieser Vorwurf stammt oft ausgerechnet von jenen Personen oder Organisationen, welche andere Gesundheitsrisiken verharmlosen und beispielsweise wirksame Massnahmen gegen vermeidbare Zivilisationskrankheiten ablehnen.

Krebs-«Neuerkrankungen» weiterhin hoch – Krebssterblichkeit sinkt

Das Virus Sars-Cov-2 wird nächstes Jahr seine Virulenz von alleine verlieren, wie dies bei der Spanischen Grippe und anderen Epidemien der Fall war. Oder eine wirksame Massenimpfung kann die Verbreitung bremsen.

Dagegen sind Herzkreislauf-Probleme und auch ein Teil der Tumore zu einem beachtlichen Teil Zivilisationskrankheiten und verschwinden nicht so rasch. Ein gutes Viertel der Pensionierten sterben an einer Krankheit des Herzkreislaufsystems und fast ein Viertel an Krebs. Zwar hatte Präsident Richard Nixon im Jahr 1971 den «Krieg gegen den Krebs» ausgerufen. Doch seither versuchte man, Tumore in erster Linie medizinisch zu bekämpfen, anstatt den Schwerpunkt auf die Beseitigung der vielen menschengemachten Ursachen zu legen.

Es war dann immerhin das Erschweren des Rauchens, welches in den letzten zwanzig Jahren einen wesentlichen Anteil daran hat, dass heute rund 40 Prozent weniger Menschen pro 100'000 Einwohner an Krebs sterben. Einen weiteren wesentlichen Anteil haben wenige sehr wirksame Medikamente der Pharmaindustrie.

Krebsdiagnosen und -todesfälle seit 1988

Pro 100'000 Einwohner sterben seit 1988/92 immer weniger Menschen an Krebs. Quelle: BFS November 2020. Grössere Auflösung hier.

«Neuerkrankungen», die keine sind

In den obigen Grafiken fällt auf, dass die Krebs-«Neuerkrankungen» pro 100'000 Einwohner immer noch sehr hoch sind. Offensichtlich können mehr tatsächlich Erkrankte vor allem medikamentös, aber auch operativ besser behandelt werden als früher. Doch von diesen statistisch ausgewiesenen «Neuerkrankten» ist ein grösserer Teil als früher gar nicht krank. Statt von «Neuerkrankungen» sollte man korrekt von «Neudiagnostizierten» sprechen. Es geht dabei um die seit 1988 stark ausgedehnte «Früherkennung» des Brustkrebses und des Prostatakrebses.

Unter «Früherkennung» versteht man ein Screening gesunder Personen, die keinerlei Symptome aufweisen (Mammografie oder PSA-Test).

Nochmals: Solche Frühentdeckungen von Tumorzellen führt die Statistik als «Neuerkrankungen» auf, obwohl die betroffenen Personen an keinen Krankheitssymptomen leiden. Die Mehrheit dieser Personen hätte bis zum Tod aufgrund anderer Ursachen auch nie etwas von den entdeckten Brust- oder Prostatakrebszellen gemerkt.

Doch weil Ärzte nicht mit Sicherheit feststellen können, ob die entdeckten Krebszellen wie viele im Körper ruhig bleiben, oder ob sie sich in absehbarer Zeit aggressiv entwickeln, werden die meisten betroffenen Frauen und Männer meist operativ behandelt.

Die meisten der Betroffenen sind dann fälschlicherweise davon überzeugt, dass die Früherkennung ihnen das Leben gerettet habe.

Früherkennung von Krebszellen in der Prostata

Das deutsche «Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen» IQWiG wertete die Datenlage wie folgt aus: Auf einen einzigen Mann, der dank einem PSA-Test vor dem Tod an Prostata-Krebs gerettet wird, kommen 36 Männer, die wegen eines PSA-Tests eine Krebsdiagnose erhalten, ohne von der Frühentdeckung zu profitieren. Einige von ihnen werden nach einer Bestrahlung und Operation impotent und inkontinent, ohne irgend einen Vorteil zu haben.

Siehe Infosperber vom 8.1.2020: «Prostata-Früherkennung: Hände weg vom PSA-Test».

Früherkennung von Krebszellen in der Brust

Ähnlich verhält es sich beim Screening gesunder Frauen: Wenn in der Brust Krebszellen entdeckt werden, würden die meisten dieser Frauen von diesen Zellen bis zu ihrem Tod nichts merken. Um eine einzige Frau dank Früherkennung vor dem Tod an Brustkrebs zu bewahren, müssen sich

1000 gesunde Frauen im Laufe von zehn Jahren fünfmal röntgen lassen;

erhalten 200 Frauen einen verdächtigen Befund, der zu weiteren Abklärungen führt;

werden 4 bis 10 gesunde Frauen (je nach Quellen) als angebliche Krebspatientinnen ohne Nutzen gegen Krebs behandelt.

Siehe Infosperber vom 9.2.2014: «Brustkrebs: Das müssen Frauen unbedingt wissen».

