Schwere Coronaverläufe können Demenz fördern und Nerven schaden

Urs P. Gasche / 29. Jun 2020 - Bei plötzlichem Auftreten von Vergesslichkeit, Sehstörungen und anderen neurologischen Symptomen empfehlen Neurologen Corona-Tests.

Schon bevor sich ihr Geschmacks- und Tastsinn verschlechterte, litt Chelsea Alionar aus dem US-Bundesstaat Oregon am 9. März die schlimmsten Kopfschmerzen ihres Lebens. Sie vergass gängige Wörter und spürte ihre Finger und Zehen kaum mehr. Ein Corona-Test ergab ein positives Resultat. Die 37-Jährige ist eines von unterdessen über 4000 Mitglieder einer Facebook-Gruppe von Corona-Überlebenden, die mehr als elf Wochen krank waren. Das berichtete die New York Times am 26. Juni.

Das Coronavirus kann alle Organe angreifen, auch das Hirn. Infosperber hatte darüber bereits am 30. April informiert: «Covid-19 greift auch die Niere, das Herz und das Hirn an». Unter den Covid-19 Erkrankten, die im Wuhan ins Spital mussten, litt mehr als ein Drittel an Störungen des Nervensystems, darunter Bewusstseinsstörungen und Anfälle. Anfang Juni berichteten französische Forscher im New England Journal of Medicine, dass unter den Patientinnen und Patienten in Intensivstationen 84 Prozent auch an neurologischen Symptomen litten. Im Zeitpunkt der Spitalentlassung zeigte ein Drittel dieser Patienten immer noch Zeichen von Verwirrung und Desorientierung.

Dass Virus-Infektionen zu neurologischen Störungen führen können, ist bekannt. Das Zika-Virus kann sogar besonders schwere Gehirnschäden zur Folge haben. Ein Mann, der an SARS-CoV erkrankt war, fiel in ein Delirium und dann ins Koma. Nach seinem Tod entdeckte die Obduktion SARS-Viren im Gehirn.

Allerdings bekommen die wenigsten an Covid-19 Erkrankten ernsthafte neurologische Probleme. Es treffe vor allem diejenigen, bei denen sich neurologische Schäden im späteren Leben bereits abzeichnen, erklärt US-Neurologe Igor Koralnik, Professor an der Northwestern University: «Bereits bestehende Störungen des Nervensystems entwickeln sich schneller, wenn Covid-19 das Gehirn noch zusätzlich belastet.»

Weitere Studien über mögliche Folgen von Covid-19 auf das Nervensystem sind am Laufen. Unterdessen empfehlen etliche Neurologen, Menschen mit neurologischen Symptomen auf Sars-Cov-19 zu testen.