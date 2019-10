Malaria: Novartis, WHO und Stiftung Bill Gates mitschuldig?

«Artemisinin ist ein Geschenk der TCM an die Menschheit», erklärte die Chinesin To Youyou, als sie im Oktober 2015 im Alter von 86 Jahren den Nobelpreis für Medizin erhielt.

Anlass ihrer Artemisia-Forschung waren die Resistenzen, die sich vor über fünfzig Jahren gegen das langjährige Malaria-Medikament Chloroquin entwickelten. Die Folgen waren für Nordvietnam, das sich im Krieg mit den USA befand, besonders gravierend. Deshalb rief Chinas Präsident Mao Zedong 500 Wissenschaftler auf, ein Heilmittel gegen Malaria zu finden. Eine der Forschungsleiterinnen war To Youyou. Sie besuchte TCM-Praktizierende im ganzen Land und konzentrierte sich bald auf den einjährigen Beifuss. Vorerst blieben die Versuche erfolglos, bis sie im «Handbook of Prescriptions for Emergencies» des Physikers Ge Hon (284-363 n.Chr.) den entscheidenden Hinweis fand: «Ein Bündel Qinghao [Beifusskraut] wird mit 2,2 Liter Wasser vermengt. Danach wird der Saft ausgepresst und oral eingenommen.» Die kalte Zubereitung soll die grösste Wirkung entfalten.

Damit war das traditionelle Heilmittel gegen Malaria im Jahr 1972 wiederentdeckt worden. Es soll den Nordvietnamesen in den drei letzten Kriegsjahren enorme Vorteile beschert haben, weil US-Soldaten und die Südvietnamesen häufig an Malaria erkrankten.

Die erste englischsprachige Publikation zur Extraktion des Wirkstoffs Artemisinin erschien 1979. To Youyou präsentierte das Medikament 1982 der WHO bei einem Kongress in Beijing. Die chinesische Regierung offerierte eine Produktion für ganz Afrika, doch die WHO lehnte ab. Erst in den 1990er Jahren kam das bis heute zumeist aus der Pflanze extrahierte Artemisinin in Form eines Medikaments auf den Markt. 1994 schloss Novartis mit chinesischen Partnern einen Lizenzvertrag ab und konnte exklusiv die weltweite Entwicklung, Registrierung und Vermarktung des Medikaments Coartem respektive Riamet übernehmen, welche Artemisinin-Derivate enthalten. Nach Schätzungen hat Artemisinin seit dem Jahr 2000 über 1,5 Millionen an Malaria erkrankten Menschen das Überleben gesichert.

Auf der Strecke blieb die Wirkung der ganzen Pflanze, die neben Artemisinin noch viele andere Wirkstoffe enthält. Als Tee eingenommen, verhindert sie beim grössten Teil derjenigen, die bereits einmal an Malaria erkrankten, eine Neuerkrankung. Das haben unter anderen eine klinische Studie in der Demokratischen Republik Kongo und eine Beobachtungsstudie in einer Blumenfarm in Uganda gezeigt.