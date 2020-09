Sogar Verband der Hausärzte will kein Hausarztobligatorium

© Creators Collective/Unsplash

Hausärztinnen und Hausärzte leisten einen grossen Anteil für eine gute und kostengünstige Medizin.

Monique Ryser / 02. Sep 2020 - Bundesrat Alain Berset läuft mit seinem Erstversorgungsmodell erneut auf. Nicht einmal Hausarzt-Exponenten zeigen sich erfreut.

Die Prämien für die Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) steigen stetig, der Unmut ebenfalls. Für dieses Jahr beträgt die mittlere Prämie für einen Erwachsenen 374.- Franken, das sind rund 110.- Franken mehr als noch vor zehn Jahren. Wie der Vergleichsdienst Comparis prognostiziert, wird sie nächstes Jahr im Durchschnitt um rund ein Prozent steigen. Zwar konnten mit verschiedenen Massnahmen die Steigerungsraten gedrückt werden, doch die Beteiligten tun sich schwer, grundsätzlich am System etwas zu ändern.

Innenminister Alain Berset hat einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, der zu einer Kostendämpfung führen soll. Unter anderem schlägt er nach der Ablehnung der Managed-Care-Vorlage in der Volksabstimmung 2012 nun erneut die Einführung einer obligatorischen Erstberatungsstelle für alle Versicherten und die Stärkung der koordinierten Versorgung vor. Das heisst vereinfacht, dass nur noch zum Spezialisten gehen darf, wer vorher den Hausarzt konsultiert, ein Managed-Care-Modell oder eine telefonische Erstberatung gewählt hat.

Hausärzte verursachen nur acht Prozent der Kosten

Die Zahlen sprechen dabei klar für die Regel, dass die Hausärzte erste Anlaufstelle sind: Haus- und Kinderärzte könnten 94 Prozent der Gesundheitsprobleme selber lösen, wie der Verband mit Verweis auf das Institut für Hausarztmedizin schreibt. Und: Sie verursachen nur rund acht Prozent der Gesundheitskosten. Doch bereits kurz nach der Pressekonferenz Bersets war klar: Auch diesmal hat der Vorschlag keine Chance. Das ist bemerkenswert: Dass sich Spezialärzte dagegen wehren, liegt auf der Hand. Sieht man sich die obigen Zahlen an, ist klar, dass sie bei einer besseren Koordination der Leistungen wohl eher weniger verdienen würden. Auch, weil damit sicher unnötige Operationen, Behandlungen oder Untersuchungen vermieden würden.

Gegen ein Obligatorium

Aber auch die Hausärzte sind nur teilweise damit einverstanden. Sie schreiben in einer ersten Reaktion zwar: «Hausarztbasierte Gesundheitssysteme sind das Rezept für ein finanziell tragbares und qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen.» Doch dann kommt das Aber: «Die Haus- und Kinderärzte Schweiz setzen dabei auf Freiwilligkeit und lehnen Massnahmen ab, die zu Rationierungen führen und zulasten des Patientenwohls gehen.» Philippe Luchsinger, Präsident der Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe), erklärt die ablehnende Haltung so: «Das Hausarztmodell funktioniert gut, wenn alle Beteiligten freiwillig teilnehmen. Zwang ist kontraproduktiv.» Bereits heute wählen 70 Prozent der Versicherten ein Hausarzt- oder Managed-Care-Modell. Bei rund einem Drittel der Versicherten funktioniere das sehr gut, bei etwa 40 Prozent sei das Verhältnis Patient - Arzt - Krankenkasse neutral und beim restlichen Drittel gebe es Probleme zwischen den Partnerinnen und Partnern des Modells, so Luchsinger. Und weiter: «Patientinnen und Patienten müssen sich gut mit der Hausärztin oder dem Hausarzt verstehen, sonst klappt es nicht. Deshalb ist ein Obligatorium der falsche Weg.» Besser wäre, weitere Anreize zu schaffen, um solche Modelle zu wählen. «Für Chronischkranke wäre beispielsweise denkbar, dass ihnen der Selbstbehalt verringert wird, wenn sie ein Hausarztmodell wählen. Denn seien wir ehrlich: Der Grund, ein Hausarzt- oder Managed-Care-Modell zu wählen, ist leider heutzutage immer noch der Rabatt bei der Prämie.» Deshalb müsse man über andere Anreize nachdenken.

Gesunde regeln das Gesetz für Kranke

Richtet sich der Widerstand der Hausärzte beim Managed-Care-Modell «lediglich» gegen das Obligatorium und nicht gegen das Prinzip, ist ihre Ablehnung beim zweiten wichtigen Punkt fundamental: Bundesrat Berset schlägt finanzielle Zielvorgaben vor. Diese dürften nicht überschritten werden. «Leidtragende wären ganz eindeutig die Mehrfachkranken», sagt Cyrill Jeger aus Olten, der sich in jahrzehntelanger Tätigkeit als Hausarzt auch politisch engagiert hat. «Das Problem ist, dass es fast nur Gesunde sind, die am System für die Kranken rumschrauben. Wenn in der Praxis eine chronischkranke Mutter sitzt, können Sie nicht mit Zielvorgaben kommen. Da geht es darum, dass sie ihr Leben möglichst gut meistern kann.» Auch Luchsinger bemängelt das «Unverständnis der Politikerinnen und Politiker für die Kranken». Er fordert deshalb einen Runden Tisch, nicht nur mit Experten und Verbandsvertretern, sondern mit allen Beteiligten. «Auch Patientinnen und Patienten gehören einbezogen. Der Denkfehler ist, dass immer noch die einzelne Krankheit, und nicht der Patient und die Patientin im Zentrum steht. Das gibt eine andere Optik und auch andere Lösungen. Und: Das heisst nicht, dass alles teurer würde. Es geht darum, das Geld richtig einzusetzen, Krankheit zu behandeln, aber eben auch Krankheit zu verhindern.» Das würde vielleicht auch dazu führen, dass sich die Schweiz besser ein Gesundheitsgesetz gäbe und nicht mit dem Krankenversicherungsgesetz herumdoktern müsste.

********************************************************

Infosperber-Dossier: Gesundheitskosten