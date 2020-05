Die Geschichte der tödlichen Pandemien der letzten 2000 Jahre

Urs P. Gasche / 04. Mai 2020 - Schlimm waren Beulenpest und Schwarzer Tod (beide von Bakterien) sowie die von Viren stammenden Pocken, Spanische Grippe und AIDS.

Drei Grafiken zeigen die Geschichte der Pandemien und ihre tödlichen Folgen. Aufbereitet hat sie die Grafik-Seite «Visual Capitalist». Infosperber darf sie freundlicherweise übernehmen.

Pandemien in der traurigen Rangfolge der TodesopferGegen bakterielle Pandemien gibt es heute Antibiotika, gegen virale wie Pocken Impfungen und bei HIV/AIDS wirksame Medikamente. Die Zahl der Verstorbenen, die am neuen Covid-19 erkrankt waren, liegt gegenwärtig zwischen jener eines Ausbruch der Beulenpest im östlichen Teil Europas in den Jahren 1738 und 1740 und jener der Schweinegrippe H1N1 in den Jahren 2009 und 2010.Black Death = Grosse Beulenpest im 14. Jahrhundert. Smallpox = Pocken im 16. Jahrhundert. Plague of Justinian = Justinianische Pest vom 6. bis 8. Jahrhundert.M = Millionen (Tote). K = 1000 (Tote).Grössere Auflösung hier.

Die Pandemien im zeitlichen Verlauf seit unserer ZeitrechnungDie Justinianische Pest tritt hier optisch in den Hintergrund, weil sie am längsten zurückliegt. Grössere Auflösung hier.

Englische Namen der Pandemien, zeitliches Auftreten, Ursprung und ungefähre Zahl der Toten Grössere Auflösung hier.

Reproduktionszahl: Wieviele Personen steckt ein Infizierter durchschnittlich an (für Sars-CoV-2 vorläufige Angabe) Grössere Auflösung hier.

Die Reproduktionszahlen werden nicht überall gleich geschätzt und berechnet. Sie hängen auch von den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Lebensgewohnheiten ab.

Quelle: Visualizing the History of Pandemics by Visual Capitalist.

