So gross oder klein ist das Corona-Ansteckungsrisiko im Zug

Urs P. Gasche / 08. Aug 2020 - Auch mit Masken kann man sich im Zug mit dem Virus Sars-CoV-2 anstecken. Die Wahrscheinlichkeit zeigt eine chinesische Studie.

Die Ansteckung im Zug hängt in erster Linier vom Abstand zu einem Ansteckenden ab und davon, wie lange man in seiner Nähe sitzt. Chinesische Forscher habe die Ansteckungswahrscheinlichkeit in chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen anhand von positiv Getesteten und von Tracking erforscht und die Ergebnisse soeben in der Fachzeitschrift «Clinical Infectious Diseases» veröffentlicht.

Auch wenn Schutzmasken korrekt über Mund und Nase getragen werden, besteht ein Restrisiko, sich auf einer Zugfahrt anzustecken. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung, falls in der Nähe ein Ansteckender mitreist, kann aufgrund verschiedener Parameter nur annähernd bestimmt werden. Die Forscher geben die Wahrscheinlichkeit von Maskentragenden, sich im Hochgeschwindigkeitszug anzustecken, wie folgt an:

Von 1000 Personen, die das Pech haben, zwei Stunden lang unmittelbar neben einem Ansteckenden zu sitzen, stecken sich 35 an. Bei kürzeren Reisezeiten sinkt die Wahrscheinlichkeit, bei längeren steigt sie.

Von 1000 Personen, die zwei Stunden lang in einem Abstand von drei Sitzreihen oder fünf Plätzen vor oder hinter einem Ansteckenden sitzen, stecken sich durchschnittlich lediglich drei an. Bei kürzeren Reisezeiten sinkt die Wahrscheinlichkeit leicht, bei längeren steigt sie leicht.

Von 1000 Personen, die sich ausgerechnet auf einen Platz setzen, auf dem unmittelbar vorher ein Ansteckender sass, steckt sich höchstens ein einziger an.

Tipps für das Reisen im Zug

Die Schutzmaske stets korrekt tragen. Möglichst keine Unterbrüche durch Essen und Trinken, sofern man nicht allein im Abteil sitzt. Wer eine Stunde mit dem Zug reist, soll wenn möglich einen Meter Abstand zu seinen Mitreisenden halten. Wer zwei Stunden Zug fährt, soll wenn möglich 2 Meter Abstand einhalten. Reisende, die drei Stunden oder mehr im Zug verbringen, sollen wenn möglich mindestens zwei Plätze Abstand zu anderen Fahrgästen einhalten.

_________________________________

Hier zur vollständigen Studie

**************************************************************

Infosperber-DOSSIER:

Coronavirus: Information statt Panik

**************************************************************