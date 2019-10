Cortison-Spritzen in Gelenke: Oft mehr Schaden als Nutzen

Urs P. Gasche / 26. Okt 2019 - Ärzte müssen über Risiken von Infektionen und von Schäden an Knochen und Knorpeln informieren. Sie tun es nicht immer.

Schon vor zwei Jahren hatte eine Studie im US-Fachblatt JAMA gezeigt, dass Patientinnen und Patienten, die regelmässig Cortison-Spritzen bekamen, nach zwei Jahren immer noch gleich viele Schmerzen hatten, jedoch ging Gelenkknorpel verloren.

«Es gibt keinen Wirkungsnachweis, trotzdem wird immer noch gespritzt», erklärte Professor Marcus Schiltenwolf, Leiter der Abteilung für Konservative Orthopädie und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Heidelberg, in der Süddeutschen Zeitung. Nur wenn Ergüsse vorliegen, könnten Cortisonspritzen während maximal sechs Wochen hilfreich sein.

Trotzdem sind Cortison-Spritzen gegen Gelenkschmerzen immer noch weit verbreitet, auch wenn keine Ergüsse vorliegen. Gelenkverschleiss an Knien, Hüften, Schultern oder in den kleinen Gelenken der Wirbelsäule kann jede Bewegung zur Qual machen. Oft schlagen Ärzte dann vor, die Beschwerden mit einer Cortisonspritze ins Gelenk zu behandeln, um eine mögliche Entzündung zu stoppen und dadurch die Schmerzen zu lindern. Über die realen Erfolgsaussichten und Nebenwirkungen klären diese Ärzte häufig ungenügend auf, so dass schmerzgeplagte Patientinnen und Patienten nicht informiert entscheiden können, ob sie sich mit Cortisonspritzen behandeln lassen sollen.

Cortison-Präparate nennt man in der Fachsprache Corticoide. Diese vielseitigen Arzneimittel verwenden Internisten, Rheumatologen und Orthopäden gleichermassen. Vor dem Spritzen direkt in die Gelenke warnte jetzt erneut ein Ärzteteam im Fachmagazin «Radiology». Es untersuchte fast 500 Patientinnen und Patienten, die eine Injektion mit Corticoid ins Hüft- oder Kniegelenk bekommen hatten. Bei fast 40 dieser 500 Patientinnen und Patienten kam es zu Komplikationen. Bei den einen kam es zu einer Infektion, die im wenig durchbluteten Innenraum der Kapsel schlecht behandelt werden kann. Bei weiteren führten die Corticoid-Spritzen zu einer noch rascher fortschreitenden Arthrose. Auch Frakturen in der Nähe des Knorpels würden wahrscheinlicher und Knochengewebe könne sogar absterben. Diese Nebenwirkungen sind meistens mit Schmerzen verbunden und schränken die Bewegungsmöglichkeiten noch stärker ein.

Studienleiter Professor Ali Guermazi kritisiert, dass die Argumente pro und contra Corticoid-Spritzen mit den Patientinnen und Patienten nur selten diskutiert würden.

_________________________________________

Gibt es unter den Leserinnen und Lesern welche, die sich mit Cortison-Spritzen in Gelenke behandeln liessen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie können unten Ihre Meinung eingeben.

******************************************************

Warum Ärztinnen und Ärzte oft zu viel behandeln:

Medizinische Über- sowie vermeidbare Fehlbehandlungen sind Delikte, die meist ungeahndet bleiben. Infosperber bricht ein Tabu.

******************************************************