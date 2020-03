«Hände desinfizieren!» – aber die Mittel dazu sind ausverkauft

Niklaus Ramseyer / 07. Mär 2020 - Der Bund ergreift immer drastischere Massnahmen gegen das Virus, doch Desinfektionsmittel gibt's fast nur noch für Privilegierte.

«Nutzen Sie ein Hände-Desinfektionsmittel!» So warnte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Departement Berset noch Anfang Woche jede und jeden vor dem «Virus». Auch in seiner Telefon-Warteschlaufe. In den seitengrossen Inseraten, welche das BAG nun am Freitag in allen Zeitungen unter dem Titel «So schützen wir uns» schaltete, ist von Desinfektion indes keine Rede mehr. Nur noch «Gründlich Hände waschen». Händewaschen sei gerade so gut wie desinfizieren, versichert das BAG auf Nachfrage.

Desinfektion wäre schneller und besser

Das stimmt so nicht: In Spitälern jedenfalls desinfizieren Personal und Patienten die Hände weiterhin (und jetzt erst recht) oft und gründlich. Das geht schneller als Waschen, wozu man immer noch ein Lavabo, Seife und ein Trockentuch braucht. Und es wirkt besser: Den Virus chemisch (mit Alkohol) zu vernichten ist wirksamer, als ihn mechanisch unter dem Wasserhahn wegzureiben und abzuspülen.

Es geht um etwas anderes: Es geht darum, dass es nach nur wenigen Tagen der Epidemie hierzulande schon kaum mehr Desinfektionsmittel gibt. Jedenfalls nicht in jenen Mengen, welche es der breiten Bevölkerung ermöglichen könnten, sich die Hände überall und oft wirksam zu desinfizieren und so die Ausbreitung des Virus zu bremsen – oder gar zu stoppen. Allgegenwärtige Desinfektion wäre jedenfalls mindestens so wichtig wie das nun geltende Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.

Zum Vergleich: In Japan etwa standen schon im Januar (bevor die Corona-Krise überhaupt ausbrach) überall (in Restaurants, Läden, Bahnhöfen, auf öffentlichen Toiletten sowieso) Halbliter-Dispenser herum, mit denen sich die Leute kostenlos, rasch und oft die Hände desinfizieren konnten – und es auch taten.

Überrumpelte Schweizer Behörden

Ganz anders in der Schweiz: Da gibt es die professionellen Hand-Desinfektionsmittel (der Marken «Promanum pure» etwa oder «Softa Man» von B. Braun in Sempach). Inzwischen nur noch «prioritär für Spitäler und sonstiges medizinisches Personal» erhältlich, wie ein Funktionär in Bern verrät. Denn der Rohstoff Alkohol, der bis zu 70 Prozent solcher Mittel ausmacht, werde «langsam knapp – nach schlechten Ernten auch weltweit». Das heisst konkret: Die zuständigen Behörden in Bern, die (zu Recht) jedes Jahr fünf Milliarden Steuerfranken für die Vorbereitung einer militärischen Verteidigung unseres Landes im Notfall ausgeben, wurden vom Corona-Virus mit seinen schon jetzt dramatischen und wirtschaftlich unabsehbaren Folgen völlig überrumpelt.

Trotz früheren ähnlichen Epidemien (Vogelgrippe) hat «Bern» es versäumt, die rasche und kostenlose Versorgung der breiten Bevölkerung mit etwas so Einfachem wie Hand-Desinfektionsmitteln sorgfältig und wirksam vorzubereiten. Es gibt oder gab zwar «Pflichtlager» dafür bei den Produzenten. Diese sind inzwischen jedoch faktisch rationiert und für den Medizinbereich reserviert. Auch die Armeeapotheke in Ittigen bei Bern, die über eine eigene Produktionsanlage für Desinfektionsmittel verfügt, hätte Vorräte. Und sie produziert derzeit auf Hochtouren. Auf ihren Bestellformularen führt sie die Produkte «Sterillium» (Nr. 2564.6112) und «Terralin» (Nr. 2506.0276) in 100ml- und 2L-Flaschen auf. Sie sind jedoch «für die Truppe reserviert», wie man dort bedauert. Und auch diese hat nun natürlich erhöhten Bedarf.

Armeeapotheke in Ittigen: Produktion läuft auf Volllast, doch die Vorräte sind der Truppe vorbehalten. Foto: N. Ramseyer

Polit-Elite kann sich weiter desinfizieren

In Ittigen verweist man zudem auf das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), das gemäss seinem «Auftrag» im Falle eines «Versorgungsengpasses» oder bei «schweren Mangellagen» rasch «gezielte Massnahmen» ergreifen sollte. Und dies schon in der «Vorsorgephase». In Bern will indes noch niemand von einer Mangellage oder einem Versorgungsengpass bei Desinfektionsmitteln reden. Es bräuchte dazu einen Bundesratsbeschluss. Das BWL hält offiziell fest: «Hinsichtlich Desinfektionsmittel lässt sich sagen, dass die Produktion der Desinfektionsmittel und auch der Verpackungsmaterialien auf Hochtouren läuft. Es braucht aufgrund der erhöhten Nachfrage aber etwas Geduld, bis sich der Markt wieder eingespielt hat. Die Versorgung ist zurzeit sichergestellt.» Fragt sich nur, wer versorgt wird. Und wie lange das Virus Geduld hat.

Eine Sprecherin der Firma B. Braun sagt: «Wir laufen auf dem Maximum, und unsere Kunden, vorab die Spitäler, werden versorgt.» Auf dem letzten Zacken laufen mit bis zu vier Schichten auch die meisten anderen Produktionsanlagen für Desinfektionsmittel im Land. Dennoch ist offenbar (nach inoffiziellen Angaben) nur die Hälfte dessen lieferbar, was es bräuchte. Die üblichen Halbliter-Behälter sind jedenfalls fast nirgendwo mehr erhältlich.

Aber es gibt Ausnahmen: So sind etwa im Bundeshaus im Parlamentsgebäude und auch beim Büro des Gesundheitsministers Alain Berset (SP) längst Desinfektionsmittel-Dispenser an improvisierten Brettern montiert worden (wie Bilder in verschiedenen Zeitungen zeigen), mit denen sich die Leute rasch und unkompliziert die Hände desinfizieren können.

Das Volk muss sich mit Schnaps behelfen

Jene politische Führung in Bern, die es versäumt hat, für die ganze Bevölkerung rechtzeitig vorzusorgen («gouverner c’ est prévoir»), – diese Führung bedient sich selber nun also «prioritär» beim rationierten Desinfektionsdispenser. Und schickt «ihr» Volk zum Händewaschen ins WC. Oder zur Desinfektion in die private Apotheke. Dort aber kommen Herr und Frau Schweizer nicht zu knapp zur Kasse: Ein kleines Glasfläschchen mit 30 ml Desinfektionsmittel aus Alkohol (70 Prozent) und Kampfer kostet 7 Fr. 50. Das sind über 200 Franken pro Liter.

Da fährt immer noch weit günstiger, wer seine alten Schnaps-Vorräte (Whisky, Vodka, Tequila oder auch Pflümli) in einen Seifenspender füllt und sich dort zwecks Desinfektion bedient. Empfohlen wird auch eine Mischung aus Brennsprit (der Rest vom letzten Fondue-Essen) und etwas Wasser. Und die WHO hat im Internet längst eine Anleitung aufgeschaltet zum Selber-Herstellen eines Hand-Desinfektionsmittels. Das war für Leute in ärmeren Ländern etwa in Afrika gedacht. Doch in der Not hilft es nun auch uns hier in der reichen Schweiz.