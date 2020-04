Zahl der Corona-Toten im Vergleich zu einer schweren Influenza

Urs P. Gasche / 28. Apr 2020 - Neuste Zahlen des BfS: Bisher mehr Verstorbene in TI, VD, GE als bei schwerer Grippe, doch in fast allen anderen Kantonen weniger.

Covid-19 kann bei wenigen, vor allem alten und sehr alten Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen zu schweren Krankheitsverläufen führen. Bei den Todesfällen unterscheidet man dann nicht, ob jemand «am» Coronavirus oder «mit» dem Coronavirus gestorben ist, erklärt das deutsche Robert Koch-Institut RKI.

Niemand Seriöser vergleicht die gegenwärtige Corona-Pandemie mit einer normalen Influenza-Grippe-Welle. Doch mit einer der besonders schweren Influenza-Wellen wird die Corona-Pandemie zuweilen verglichen. Die Schweiz erlebte die letzte schwere Influenza-Welle im Winter 2014/2015. Den Höhepunkt erreichte diese Welle Anfang 2015 zwischen den Wochen 6 bis 14, je nach Region etwas verschoben.

Nur wenige der damals an Influenza schwer Erkrankten und Gestorbenen – ebenfalls vorwiegend Alte und sehr Alte mit gesundheitlichen Vorerkrankungen – waren auf Influenza getestet worden.

Aus diesem Grund wurden damals nicht täglich Zahlen der jeweils neuen Influenza-Fälle und Influenza-Verstorbenen verkündet, wie dies heute bei der Corona-Epidemie der Fall ist.

Erst im Nachhinein stellte man statistisch fest, dass im Januar 2015 deutlich mehr Menschen gestorben waren als aufgrund der durchschnittlichen Sterblichkeit in den ersten Monaten eines Jahres zu erwarten war. Aufgrund dieser «Übersterblichkeit» wird nachträglich geschätzt, zu wie vielen vorzeitigen Todesfällen es infolge einer Influenza-Grippe-Welle jeweils kommt. Laut Behörden starben damals als Folge der starken Grippe-Welle in der Schweiz rund 2500 Personen mehr als in anderen Jahren. In Deutschland waren es im Winter 2017/18, als dort eine besonders schwere Grippe-Welle wütete, laut RKI rund 25'000 Personen. Zum Vergleich: Dank dem Verbot grosser Menschenansammlungen, Appellen zu Hygiene und Abstandhalten sowie einem Lockdown starben an Covid-19 bisher in der Schweiz «nur» 1650 und in Deutschland 6000 Personen. Allerdings ist die aktuelle Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei.

Vergleich Todesfälle 2015 mit bisherigen Todesfällen 2020

Gesamte Todesfälle in der Schweiz jeweils pro Kalenderwoche. Beim Vergleich wäre zu berücksichtigen, dass die Bevölkerung Ende 2019 im Vergleich zu Ende 2014 um 4,5 Prozent zunahm. Quelle: Bundesamt für Statistik BfS. Grafische Umsetzung: Josef Hunkeler

Am 24. April veröffentlichte das Bundesamt für Statistik BfS die oben grafisch umgesetzten, aktualisierten Zahlen der bisher im Jahr 2020 an irgendwelchen Ursachen Verstorbenen, die in der Schweiz wohnhaft waren (gestrichelte rote Linie). Trotz Corona-Pandemie starben schweizweit seit Anfang Januar bisher weniger Menschen als in der gleichen Periode des Jahres 2015, im Jahr der schweren Influenza-Epidemie. Einen einsamen Höhepunkt erreichte die Sterblichkeit gesamtschweizerisch erst in der Woche 14 vom 30. März bis 5. April. In dieser Woche finden sich auch die höchsten Todesfallzahlen in den besonders stark und früh betroffenen Kantonen Tessin, Waadt und Genf.

Für diese deutlich erhöhten Todeszahlen ist zweifelsfrei in allerersten Linie die Corona-Epidemie verantwortlich. Nachher nimmt die Zahl der Todesfälle wieder rapide ab. Zu diesem extremen Abwärtstrend dürften – wenn man den Zeitraum zwischen Ansteckung und Tod berücksichtigt – hauptsächlich das Verbot von grossen Menschenansammlungen sowie die Aufrufe zu Hygiene und Abstandhalten geführt haben, die noch vor dem 16. März erlassen wurden. Seither spielen wohl auch die an diesem Datum verordneten Geschäftsschliessungen und Reisebeschränkungen eine Rolle.

Schweizweit gab es bis zum 21. April 2020 auch bei den über 80-Jährigen weniger Todesfälle als im gleichen Zeitraum 2015

Starke regionale Unterschiede: Kanton Zürich ist statistisch unauffällig

Starke Ausschläge nach oben in den Kantonen Tessin, Waadt und GenfAchtung: Der Massstab der Zahl der Toten auf der linken Seite liegt bei den folgenden Grafiken deutlich weiter auseinander als oben, so dass die Ausschläge grafisch stärker ins Auge gehen.

Die starken Unterschiede zwischen den Kantonen Genf, Waadt und Tessin einerseits und der übrigen Schweiz andererseits erfordern wohl auch regional unterschiedliche Massnahmen.

Covid-19 und Influenza: Ein schwieriger Vergleich

Für den St. Galler Infektiologen und Virenspezialisten Pietro Vernazza liegt die Sterblichkeit bei Covid-19 in der Grössenordnung einer normalen saisonalen Grippe. Doch an dieser normalen Grippe würden nur 5-10 Prozent der Bevölkerung erkranken, während an Covid-19 vielleicht 50 bis 70 Prozent aller Menschen erkranken könnten, was zu entsprechend mehr Krankheits- und Todesfällen führen würde.

Wieviele an der schweren Influenza-Welle 2014/2015 in der Schweiz und 2017/2018 in Deutschland an Influenza erkrankt waren, ist unbekannt. Sowohl an Influenza wie an Covid-19 sterben vorwiegend alte und sehr alte Menschen mit Vorerkrankungen. Doch auch bei Influenza kann es jüngere treffen. «Diesen Februar starb bei uns im Spital eine 20-jährige Frau an der Grippe. Sie war völlig gesund und hatte keine Vorerkrankungen», berichtete Chefarzt Vernazza gegenüber «Saldo». Davon erfahre allerdings niemand etwas, weil solche Fälle statistisch nicht erfasst würden.

Andererseits kann es bei Covid-19 häufiger zu schwereren Erkrankungen kommen als bei Influenza. Künstliche Beatmungen mit all ihren Risiken, wie sie bei den Corona-Patienten auf den Intensivstationen – vielleicht häufig wenig indiziert – im Vordergrund stehen, sollen bei Influenza-Erkrankten kaum vorkommen, sagen Ärzte. Allerdings sind die genauen Todesumstände der im Winter 2014/15 rund 2500 an Influenza gestorbenen Menschen nicht bekannt, weil diese auf Influenza nicht getestet wurden. Die Zahl der vorzeitig an Influenza Gestorbenen wurde nachträglich aufgrund der hohen Übersterblichkeit geschätzt.

Quelle: Bundesamt für Statistik. Grafische Umsetzung: Josef Hunkeler.

Das BfS vermerkt zu obigen Zahlen in den Grafiken folgendes:Es handelt sich um die verstorbenen Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz, unabhängig davon, ob der Tod in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.Die Zahlen von 2020 sind provisorisch.Sand 21.4.2020.

