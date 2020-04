Corona: «Die Lungenmaschine ist häufig kontraproduktiv»

Werner Vontobel / 21. Apr 2020 - Der Einsatz von Beatmungsmaschinen, die an einigen Orten rar wurden, sei oft nicht angezeigt, erklären namhafte Intensivmediziner.

Corona ist auch eine Pandemie von Fehlern. Angefangen bei der Prävention bis hin zu den Behandlungsprotokollen auf den Intensivstationen.

Wie sollte man die Patienten behandeln? Viel Zeit war nicht. Kaum war das Corona-Virus identifiziert, waren Spitäler an manchen Orten schon voll. Man einigte sich auf die bewährten Leitlinien für akutes Atemnotsyndrom (Fachjargon ARDS – Acute Respiratory Disease Syndrom), das den frühen Einsatz von maschinellen Beatmungsgeräten vorsieht. In der Folge wurden diese schnell einmal knapp – und die Spitäler waren froh, dass einige Patienten diesen Eingriff kategorisch ablehnten.

Sehr erfolgreich sind diese Leitlinien bei Erkrankungen an Covid-19 allerdings nicht. In der Schweiz beispielsweise wurden bis zum 4. April 3212 Patienten wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert. 899 oder 28 Prozent von ihnen sind gestorben. Das ist selbst dann ein extrem hoher Wert, wenn man bedenkt, dass fast 70 Prozent der Verstorbenen älter als 80 Jahre waren und fast immer an schweren Grunderkrankungen litten.

Doch inzwischen hat sich bei Fachärzten auf den Intensivstationen herumgesprochen, dass die allermeisten Covid-19 Patienten ganz andere Symptome aufweisen als die üblichen ARDS-Patienten. So litten sie etwa auch bei einer extrem tiefen Sauerstoffsättigung des Blutes kaum unter Atemnot. Dem italienischen Intensivmediziner Professor Luciano Gattinoni am Universitätsspital von Göttingen ist aufgefallen, dass sich einige der Patienten, die eine künstliche Beatmung verweigert hatten, überraschend gut erholten.

Gattinoni ist der Sache nachgegangen. Gemeinsam mit sieben Fachkollegen schrieb er Mitte April in einem Editorial, dass nur etwa 20 bis 30 Prozent der Covid-19 Patienten die üblichen ARDS-Symptome zeigten. Die Schlussfolgerung, dass 70 bis 80 Prozent der Patienten falsch behandelt werden, wurde aber in dem Text nur sanft angedeutet. Das hat der New Yorker Notfallmediziner Cameron Kyle-Sidell in einem Interview mit Medscape nachgeholt. Er hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie Gattinoni und setzt sich jetzt in seinem Spital in Brooklyn dafür ein, dass das Protokoll geändert wird. Die New York Times holte unterschiedliche Ansichten von Ärzten ein.

Es bestehe ein «hart begründeter Verdacht», dass nicht allein die so genannte «Schocklunge» (das akute Atemnotsyndrom Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS) den Tod von Covid-19-Patienten verursacht, sondern Lungenembolien – also das Verstopfen lebenswichtiger Lungengefässe mit Blutgerinnseln. Das sagte Nils Kucher, Angiologe und Kardiologe an der Universität Zürich und Spezialist für Thrombosen und Lungenembolien gegenüber dem Tagesspiegel. «Ungewöhnlich viele Thrombosen und Lungenembolien» hat auch der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf, Klaus Püschel, bei Obduktionen von Covid-19-Verstorbenen entdeckt. «Den typischen Verlauf mit einer Atemwegsentzündung und einer Lungenentzündung durch das Virus sehen wir nur sehr vereinzelt», sagte Püschel in der FAZ. Die meisten Fälle seien Mischformen, bei denen auch weitere Infektionen eine grosse Rolle spielten.

Falls überwiegend Lungen-Embolien durch Thrombosen für den Tod von Covid-19-Erkrankten schuld sind, wären diese unzureichend behandelt worden. Denn Covid-19-Patienten wurden bisher nicht primär auf Embolien behandelt. Die Beatmung nützt hier nicht viel, weil der Sauerstoff bei Embolien der Lunge dort gar nicht ankommt, wo er ankommen sollte.

Was man mit einem guten Behandlungsprotokoll erreichen kann, zeigt Didier Raoult, Gründer und Direktor des Hopital de la Timone in Marseille. Dort wurden bis zum 15. April 2628 Corona-Patienten frühzeitig, sobald Symptome einer Lungenbelastung auftraten, mit einem Cocktail von Hydrochloroquinin und Azithromycin behandelt. Von diesen 2628 Patienten sind laut einem Interview mit Raoult bisher lediglich 10 – also weniger als 0,5 Prozent gestorben. Auch wenn man das so nicht direkt vergleichen kann, ist der Unterschied zu den 28 Prozent Verstorbenen in der Schweiz eklatant.

Raoult gilt als einer der besten Virologen Frankreichs, wenn nicht der Welt. Dennoch wurde er von manchen Medien bisher als „Wunderheiler von Marseille“ mehr verspottet als beachtet. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine Ergebnisse nicht ausreichend durch klinische Doppelblindstudien abgesichert. Worauf Raoult erwiderte, die Abgabe von (unwirksamen) Placebos sei angesichts seiner Erfolgsquote unethisch. Seine Aufgabe als Arzt sei es, alle seine Patienten bestmöglichst zu versorgen.

Immunsystem als wichtiger Faktor

Ob ein Infizierter im Spital oder gar auf einer Intensivstation landet, hängt auch von der Stärke des Immunsystems ab. Auf diesen Punkt hat – unter vielen anderen – der Lungenarzt Professor Roger Seheult immer wieder hingewiesen. In diesem Beitrag etwa zitiert er eine Studie aus Japan, die zeigt, dass schon zwei auf zwei Tage verteilte Spaziergänge im Wald die Anzahl der für die Immunabwehr entscheidenden natürlichen Killerzellen um 50 Prozent erhöht und zudem deren Aktivität markant steigert. Eine Ausgangssperre, wie sie etwa in Frankreich, Italien und Spanien angeordnet worden ist, sei deshalb extrem kontraproduktiv. Ähnlich hatte sich auch der deutsche Epidemiologe Hendrik Streeck im ZDF verlauten lassen.

Seheult verweist auf ältere Studien, wonach Fieber, wärmende Bäder oder auch Sauna-Gänge die körpereigene Produktion von weissen Blutkörperchen aller Art entscheidend erhöhen können. Das sei zwar eine uralte Erkenntnis. Trotzdem griffen viele beim Auftreten von Fieber sofort zu fiebersenkenden Mitteln. In manchen Apotheken waren Paracetamol und ähnliche Medikamente ausverkauft, meldeten diverse Medien.

In einer neueren Folge seines Coronavirus Pandemic Update erklärt Lungenspezialist Roger Seheult, man hätte – statt mehr Atemgeräte – rechtzeitig ausreichend UV-Strahler mit einer Wellenlänge von 220 Nanometer herstellen sollen. Diese seien gemäss dieser Studie vom Dezember 2018 für die Menschen ungefährlich, zerstören aber alle Viren und Bakterien, für die sie bisher getestet wurden. (Das Covid-19-Virus kannte man 2018 noch nicht).

Gemäss dieser Studie sind solche Geräte ein «sicheres Mittel, um die Verbreitung von Viren und Bakterien in öffentlichen Lokalen zu unterbinden». Laut einer Umfrage der Pittsburgh Post Gazette wird die Umsetzung in Spitälern, Flugzeugen, Flughäfen, Schulen und Restaurants von vielen Experten und Anwendern befürwortet. Im März habe die US-Aufsichtsbehörde Federal Drug Administration den Einsatz unter anderem von UV-Strahlern in Spitälern und Pflegeheimen gutgeheissen, noch bevor eine formelle Bewilligung vorliegt.

Diese paar Beispiele zeigen einen Ausschnitt aus der Lernkurve, welche die Corona-Krise begleitet. Beim Sars-CoV-2 handelt es sich um ein neuartiges Corona-Virus, über dessen Eigenschaften, Behandlungs- und Abwehrmöglichkeiten trotz internationaler Forschung noch zu wenig Wissen vorhanden ist. Je zielgerichteter Strategien entwickelt werden, desto stärker wächst die Hoffnung, dass eine mögliche zweite Corona-Welle ohne Lockdowns zu bewältigen ist.

