Corona: US-Militärs entwickeln schnellen Covid-19-Test

Forschung nach biologischen Kampfstoffen - und nun nach Covid-19-Tests.

Monique Ryser / 03. Mai 2020 - Spezialisten für biologische und chemische Kriegsabwehr haben Forschung auf Corona umgestellt. Test soll Infektion sofort anzeigen.

Es wäre eine grosse Hilfe im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Virus: Ein Bluttest, der die Ansteckung bereits nach 24 Stunden erkennt, also bevor die Krankheit infektiös wird. Bisherige Tests entdecken den Virusbefall erst Tage nach der Ansteckung, wenn die Virenlast bereits hoch ist - die Infizierten das Virus also bereits weitergeben.

Wie die britische Zeitung «The Guardian» berichtet, hat eine spezialisierte Abteilung der US-Defense Advanced Research Project Agency (Darpa) den Test entwickelt. «Das Konzept füllt eine Lücke in der Diagnostik», wird Brad Ringeisen zitiert. Ringeisen ist der Chef der Darpa-Abteilung für biologische Technologien. Noch in dieser Woche lege man den Test der US-Heilmittelbehörde FDA vor und erbitte eine rasche Notfallbewilligung (emergency use approval).

Forschungsgrundlagen der Wissenschaft offenlegen

«Unser Test wäre ein absoluter Durchbruch», so Ringeisen. Es würde die Diagnose von Infizierten massiv verbessern und ermöglichen, dass sie rasch in Quarantäne gehen könnten und so nicht weitere Menschen anstecken.» Der Test soll so schnell wie möglich eingeführt werden. Als Zeitpunkt gibt er Mitte Mai an. «Wir sind alle sehr aufgeregt und wollen die Grundlagen mit der Wissenschaftswelt teilen, damit andere Länder ebenfalls Test herstellen können», erklärt Eric Van Gieson, der Leiter der Abteilung für epigenetische Bestimmung und Beobachtung der Darpa. Die Chinesen hätten das Genom des Virus ebenfalls öffentlich gemacht, was zu einer raschen und effizienten Entwicklung von Tests geführt habe. Dasselbe Vorgehen will auch die Darpa wählen. Die Gruppe von Van Gieson kümmert sich im Normalfall um die Diagnose von biologischen Kampfstoffen, hat aber die Forschung beim Ausbruch von Covid-19 sofort auf das neue Coronavirus umgestellt.

Test läuft auf bisherigen Testmaschinen

Bereits arbeiten auch Spezialisten des Mount Sinai-Spitals in New York, der Duke University und der Princeton University am Programm. Ebenfalls involviert ist das kalifornische Life-Science-Unternehmen Fluidigm. «Wenn die Bewilligung da ist und der Beweis der Wirksamkeit erbracht, könnte die Nachfrage riesig sein», so Chris Linthwait, CEO von Fluidigm.

Der Bluttest läuft auf Testmaschinen von bisherigen Covid-19-Tests, das würde bei der Einführung eine grosse Erleichterung bedeuten. Wie die bisherigen Tests, sucht auch der neue Bluttest nach dem Molekültyp RNA. In diesem Fall wird aber der Bote des RNA-Moleküls – der mRNA für Messenger RNA – gesucht. «Der mRNA ist Teil der Immunabwehr», erläutert Stuart Sealfon vom Forschungsteam am Mount Sinai-Spital. Diese Botenstoffe würden sofort nach einer Infektion gebildet. Sie seien auch entscheidend, um die Immunabwehr zu verstehen. «Das ist der Schlüssel, um Covid-19 zu bekämpfen.»

Die Forscher sind sich bewusst, dass ein Bluttest aufwendiger sei, als die bisherigen Abstriche im Rachenraum. Aber: «Ich bin sehr besorgt, dass die Tests mit den Abstrichen im Rachenraum nicht sehr zuverlässig sind. Die Bilder von Drive-In-Teststellen sahen nicht sehr vertrauensvoll aus», wird Lawrence Young von der Medical School der Warwick University vom «Guardian» zitiert. Die Gefahr für falsche Resultate sei sehr hoch. «Ein Bluttest wäre exakter.»