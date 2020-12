kontertext: Die Massnahmen – oder Corona als «Lehrstück»

Zu den am meisten verwendeten Wörtern in diesem Jahr zählt der Begriff «Massnahmen». Sind sie etwas, woran man glauben muss?

Anders als die meisten Hauptwörter der Pandemie – «Infektionsgeschehen», «Fallzahlen», «Ansteckungsketten», «Reproduktionsfaktor», «Triage», «Socialdistancing», «Kontaktreduktion» und «zoomen» – ist der Begriff der «Massnahme» nicht an Corona gebunden. Er ist uns seit jeher vertraut aus dem Bereich von Schutz und Strafe. Aber spätestens im Jahr 2020 ist er zur Chiffre geworden für den Kampf im Dienst eines höheren Ziels. Unnötig, die Massnahmen hier aufzuzählen, wir kennen sie alle. Und die Mehrheit in der Schweiz folgt ihnen – die Politik beobachtet dies genau und spricht dabei von grosser «Akzeptanz».

Aber glauben wir auch an die Massnahmen? Müssen wir daran glauben? Die Frage ist deshalb interessant, weil trotz äusserem Gehorsam fast kein Freundeskreis, kein Arbeitsteam, keine Familie, kein Paar, nicht stundenlang darüber diskutiert, streitet, sich gar überwirft.

Was sind eigentlich Mass-nahmen? Welchen Gehorsam nehmen sie in Anspruch und welcher kollektiven Vernunft entsprechen sie? Kein anderes Stück von Bertolt Brecht hat diese Frage so zugespitzt wie Lehrstück «Die Massnahme» (1930).

Vier Spieler und ein Kontrollchor

Im Stück von Brecht ist die «Massnahme» bereits vollzogen, als der Vorhang aufgeht. Vor Gericht stehen vier Agitatoren, die erfolgreich im Dienst der kommunistischen Revolution in China waren. Sie stehen vor Gericht, weil sie einen jungen Genossen erschiessen mussten, dem es an Glauben für die Ziele der Revolution mangelte. Er konnte nicht mit Herz und Verstand an das Programm der Partei glauben. Aus Einsicht in die eigene politische Unsicherheit bat er deshalb um seine Erschiessung. «Die Massnahme» besteht bei Brecht mithin aus der gewaltsamen Beseitigung des Zweifels und der Frage des Tribunals, ob sie auch richtig war.

Trotz seiner Bezüge zum Stalinismus lässt sich das Stück auch als Parabel lesen. Dann entdeckt man darin eine für unsere Gegenwart interessante Frage: jene nach der Beurteilung von Zweifeln gegenüber einer verordneten kollektiven Ethik. Muss man einen Menschen ausgrenzen, wenn er nicht mit Herz und Verstand an die Bekämpfung der Pandemie glaubt? Wieviel Ambivalenz darf sein – in den Köpfen und in den Gefühlen? Wieviel Diskrepanz zwischen Intuition und sachlicher Analyse, zwischen Empathie und Distanz, Überlebenswunsch und Fatalismus, zwischen Sehnsucht nach Freiheit und Angst vor Ansteckung hat Platz in den Auseinandersetzungen um die «Richtigkeit» verschärfter Massnahmen? Was könnte man dazu von Brecht lernen?

Disziplin ist nichts Selbstverständliches

Hätte Brecht nur Parteidisziplin fordern wollen, hätte er das Stück nicht schreiben müssen. Mit der Musik von Eisler, den szenischen Mitteln der Rede und Gegenrede, von Solo- und Massengesang sowie dem Rollenwechsel der Agitatoren in die Figur des erschossenen «Querdenkers» ermöglicht Brecht mit ästhetischen Mitteln Raum für Distanz und Reflexion. In diesem Raum lassen sich grundsätzliche Fragen erst stellen. Zum Beispiel: Welchen Preis darf der Schutz der Gesundheit kosten? Darf man Wirtschaft undGesundheit gegeneinander abwägen? Inwiefern können Massnahmen totalitär sein in einer freiheitlichen Gesellschaft? Wie steht es faktisch um die Solidarität mit dem Pflegepersonal? Oder mit jenen Menschen, die von den Massnahmen existentiell betroffen sind? Ebenso mit jungen Menschen, die in Depressionen versinken, mit psychisch instabilen Menschen, die abtauchen? Auch psychiatrische Kliniken werden wohl an ihre Grenzen kommen – ein aktueller Expertenbericht legt dem BAG jetzt Daten dazu vor.

Der Bericht belegt, dass es längst nicht nur um die eine Solidarität mit den alten Menschen geht, die nach wie vor den grössten Teil der Toten ausmachen. Von einer «Todes-Hochburg Schweiz» zu sprechen ist aber Unsinn: Die Übersterblichkeit der Menschen über 80 ist im November 2020 nur leicht höher als in Jahren mit starken Grippewellen. (https://www.bzbasel.ch/leben/leben/todes-hochburg-schweiz-macht-international-schlagzeilen-8-fragen-und-antworten-zur-traurigen-corona-statistik-139968108). Menschen, welche die Todesraten zwischen Grippe- und Coronapandemie vergleichen, sind nicht einfach ignorant, sondern greifen auf Erfahrungswissen zurück. Wissen ist nie endgültig fixierbar und auch die Wissenschaft muss sich immer wieder revidieren.

In vielen Medien wurde auch weiterhin so getan, als wäre besseres Wissen leicht zu haben. Als ob es der Schweiz an Disziplin und strategischer Klugheit mangle, als könnte alles besser sein, als könnte man die Lage «im Griff» haben. Sogar die sonst besonnene «Republik» fordert mit Daniel Binswanger, dass wir «Corona können müssen» und dass die Politik alles «im Griff haben» könnte, wenn sie Mass nähme an anderen Staaten.

Vor dem Hintergrund dieses Besserwissens wird der Gegensatz von CoronaleugnerInnen (Dummköpfe aus dem rechten Lager) und MassnahmenbefürworterInnen (vernünftige BürgerInnen) immer schärfer errichtet, um die dazwischen liegende Skepsis zu verdrängen. Eine Skepsis, die Besserwisserei zurückweist gegenüber einer grundsätzlichen, dialektischen Offenheit. Eine erholsame Ausnahme ist hierfür der «Presseclub» auf ARD, der es immer wieder schafft, kontroverse Stimmen auf hohem Niveau zu versammeln. In welchem ein Journalist wie Heribert Prantl öffentlich sagen kann, dass der Preis der Pandemiebekämpfung nicht der Überwachungsstaat sein darf. https://www.daserste.de/information/talk/presseclub/videosextern/woche-der-entscheidung-wie-kommen-wir-durch-den-corona-winter-100.html

Warum aber ist gerade auch im Privaten der Platz für Skepsis so eng geworden?

Raum für Zweifel und Ambivalenz

SkeptikerInnen sind nicht einfach verantwortungslose, am Profit orientierte oder vergnügungssüchtige Subjekte. Vielmehr sind sie jene, die verschiedene Wirkungsweisen gleichzeitig wahrnehmen. Sie sind offen für Ambivalenz. Wie es das Stück «Gott» von Ferdinand von Schirach vorführt, das jüngst als partizipatives Fernsehdrama auf SRF und der ARD gleichzeig ausgestrahlt wurde und das zeigt, wie komplex Meinungsbildung ist, wenn es um Leben oder Tod geht. Wer ambivalenztolerant ist, hat Mühe, «Gott» zu spielen. Man kann Massnahmen aus Pragmatismus einhalten und gleichzeitig skeptisch bleiben. Diese Differenz fördert die Gelassenheit, die wiederum dem Immunsystem dient. Das Schüren von Angst zeitigt das Gegenteil: Es behindert das Denken und erstickt den Zweifel.

Warum sonst werden mit jeder Massnahmendiskussion stereotype Bilder von auf dem Bauch liegenden Patienten gezeigt, je unförmiger desto besser? Die Bilder sind schamlos, entwürdigend, möglicherweise auch nicht kompatibel mit Patientenschutz. Und sie wirken auf ängstliche Menschen wie die Pest. Desgleich die Metaphern: Wenn ein strategisch einflussreicher Politiker wie Lukas Engelberger, Regierungsrat und Chef der Gesundheitsdirektorenkonferenz, im regionalen Fernsehen den Kanton Basel-Stadt als Bus beschreibt, «der mit gelockerten Bremsen zu Tal fährt» – dann macht er zuerst Angst und kann dann wie ein Deus ex machina die neuen Lockdown-Massnahmen verhängen.

Ist es aber nicht zynisch, mit der einen Hand Massnahmen zu verschärfen, den Corona LIVE-Ticker stündlich zu aktualisieren und mit der anderen in der «Krisenkommunikation auf seelischen Stress Rücksicht» zu nehmen? Sollte man nicht statt in Krisenkommunikation und Kurzarbeit für die Gastronomie zu investieren, die sicheren Gaststätten öffnen, das so gesparte Geld dem Pflegepersonal in den Altersheimen zukommen lassen und die Kinos und Kulturstätten mit ihren exzellenten Schutzkonzepten unterstützen? Sind es nicht zuletzt Kunst, Musik, Literatur und Film, die der Ambivalenz der Geschehnisse durch ästhetische Distanz Ausdruck zu geben vermögen? Eines Tages wird man wohl sehen, dass sie damit für die Gesundheit mindestens ebenso wertvoll sind wie die Expertisen der Epidemiologen.