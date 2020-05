Corona: Alkohol und Blumen gegen die Depression

Social Distancing ist das Gebot der Stunde. Aber der Selbsterhaltungstrieb der Bevölkerung stirbt mit Alkohol und Blumen.

Schweizerinnen und Schweizer sind zurückhaltend, verstecken sich hinter ihrem Gartenzaun oder der Neutralität und zeigen ihre Gefühle höchstens, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Und selbst dann sind sich Menschen anderer Nationalitäten nicht sicher, woher das laue Lüftchen weht – und erst recht nicht, was es bedeuten soll. Wie es die Komikerin Hazel Brugger formulierte: «Ich komme aus der Schweiz. Wir haben keine Emotionen, wir haben Geld.»

Es brauchte den Ausbruch einer globalen Pandemie, damit wir endlich so etwas wie Regungen zeigten. Was haben wir gelitten! Wir haben unseren Gefühlen auf Balkonen Auslauf gewährt, haben geklatscht, musiziert – unsere Ohnmacht mit Lärm vertrieben. Wir standen metertief unter Fenstern und sehnten uns nach den Menschen, die sich dort oben verschanzt hatten und einsam der Dinge harrten, die hoffentlich niemals eintreffen würden. Wir führten stundenlange Videotelefonate, auf Bildschirmen umarmten und küssten wir die Abbilder unserer Liebsten. Wir vertrieben uns die Zeit und verzehrten uns nach den anderen: nach den Menschen, vor denen wir uns in besseren Zeiten gerne hinter Gartenzäunen verstecken.

Und selbst Corona-Leugner, die Gegner der Sicherheitsmassnahmen und Verschwörungs-Phantasierer jeglicher Couleur, fanden im Internet eine Plattform, die sie mit ihren Emotionen zuschütteten. Als gäbe es kein Morgen. Egal wie, endlich haben die Schweizerinnen und Schweizer ihre Schockstarre abgeschüttelt. So wie das SVP-Nationalrat Andreas Glarner seit Jahren in anderem Zusammenhang fordert: «Schweizer, erwachet!»

Der wahre Gefühlsausbruch der Bevölkerung folgte dann aber am 11. Mai. Restaurants, Bars und Baumärkte öffneten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ihre Türen und hauchten dem Leben von Millionen neuen Sinn ein. Endlich: Alkohol und Blumen gegen die Depression. Ein Tag geht in die Geschichte ein, wird unsterblich.

Alkohol: der beste Freund von Covid-19

Mit einer Delegation von mutigen und krisenerprobten Gefährten besuchte ich am 11. Mai eine bekannte Tourismusdestination im Wallis. Statt Bier begleiteten uns Flaschen voller Desinfektionsmittel, Mundschutzmasken und die gute Absicht, sämtliche Sicherheitsregeln zu befolgen – und trotzdem am sozialen Leben teilzunehmen. Ach, was waren wir naiv! Dabei fing alles so gut an: Zur Mittagszeit in einem gut besuchten Restaurant; anstehen, bis Plätze frei werden. Kein Gedränge, die desinfizierten Tische und Stühle stehen weit auseinander. Kellnerinnen und Kellner halten sich – so weit das überhaupt geht - an die Abstandsregeln. Der Burger schmeckt gut, die Biere überdecken den ätzenden Geruch der Desinfektionsmittel.

Wir bleiben lange sitzen, reden, trinken und lachen. Dann durchstreifen wir die wenigen geöffneten Klubs und Bars des Ortes. Der Todesstoss für Social Distancing: Betrunkene Menschen umarmen sich. Einer erkundet eine unbekannte Mundhöhle mit seiner Zunge. Vollkörperkontakt bei Tanzeinlagen und einer Rangelei. Handshakes. Zwei fremde Menschen finden und einigen sich auf ein Schäferstündchen. König Alkohol braucht Körperkontakt, das Darben ist vorbei. Montag? Corona? Egal! Der Rausch interessiert sich nicht für eine eventuelle Vireninfektion, die vielleicht in zwei Wochen ausbrechen wird. Oder auch nicht.

Menschen tauschen fröhlich und ausgelassen Viren aus, als handele es sich um die neusten Sensationsmeldungen einer Boulevard-Zeitung. Da bringen auch die vorsorglich abgesperrten Pissoirs nichts, die beim Wasserlassen Abstand garantieren sollen.

Unsere Hände bleiben am Bierglas, auch wenn die Massnahmen des Bundes mit zunehmendem Alkoholpegel grotesk erscheinen und es zugegebenermassen nicht einfacher wird, sie zu befolgen.

Krieg im Gartencenter

Szenewechsel, einige Tage später: Lange habe ich mich vor dem Besuch im Baumarkt gedrückt. Zu viele Menschen, zu viel Gedränge, zu viele potenzielle Ansteckungsherde, zu wenig Lust auf stundenlanges Anstehen und Gerangel um Blumen und Pflanzen. Aber ich habe es versprochen. Die Umgebung der betagteren Verwandten will bepflanzt werden: Geranien für den Balkon, Blumenerde, Düngemittel, diverses Gemüse für den Garten, die Liste ist lang. Sehr lang.

Die Eisheiligen sind vorbei, der Garten der Verwandten noch leer. Sie werden nervös, seit Tagen informieren sie mich über die Preisentwicklungen ihrer bevorzugten Geranien. Also hin, die Gesundheit muss hinten anstehen. Die Parkplätze vor dem Baumarkt sind ebenso rar wie die Einkaufswagen. Endlich habe ich Glück, reihe mich vor dem Geschäft in eine lange Schlange ein, die durch die am Boden markierten Sicherheitsabstände noch länger wird.

Covid-19 ist zwar allgegenwärtig: Viele Kundinnen und Kunden tragen Mundschutz, Desinfektionsmittel fliesst in Strömen. In den langen Warteschlangen vor dem Eingang und den Kassen wird der Sicherheitsabstand eingehalten. Aber der Krieg beginnt spätestens im Gartencenter des Geschäfts: In Scharen hetzen kaufwillige Hobbygärtnerinnen und -gärtner durch enge Gänge, reissen sich die schönsten Pflanzen aus den Händen, drängeln, drücken, schieben. Die Kundinnen und Kunden achten nicht wirklich auf ihre Mitmenschen und die Vermeidung von Körperkontakt. Wie sollten sie auch? Die Prioritäten scheinen klar: Jede und jeder braucht den schönsten Garten, das blühende Paradies auf dem Balkon. Das ist wichtig.

Dazwischen wuseln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäfts. Verzweifelt bitten sie die Kunden, Abstand zu halten, sich zu mässigen. Fehlanzeige. Im Krieg gibt es kein Pardon.

Mit Alkohol und Blumen geht die Welt zugrunde

Arg durchgerüttelt schaue ich mir zuhause eine weitere Medienkonferenz des Bundesrats an. Der erklärt erneut die Gründe für die Öffnung von Restaurants, Bars und Gartencentern, appelliert an die Vernunft der Bevölkerung und wird nicht müde, die Schweizerinnen und Schweizer für ihr Verständnis und ihre Umsicht zu loben. Die Worthülsen erinnern an ein Wahljahr und ich frage mich, wann die Mitglieder des Bundesrats zuletzt einen heben waren – oder wann sie zuletzt ein Gartencenter von innen gesehen haben.

Seit einigen Tagen weiss ich: Der Selbsterhaltungstrieb der Bevölkerung stirbt mit Alkohol und Blumen. Die Welt, wie wir sie kennen, wird nicht überleben. Wegen Alkohol und Blumen. Dabei mochte ich beides. Aber jetzt nicht mehr, die Feinde der Menschheit sind enttarnt. Also hatte der in Zürich begrabene deutsche Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär Karl Georg Büchner doch recht, als er sagte: «Die Leute gehen ins Feuer, wenn's von einer brennenden Punschbowle kommt.»