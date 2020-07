Stark steigende Corona-Fallzahlen: Unvollständige Informationen

Urs P. Gasche / 06. Jul 2020 - Die neuen Coronafälle in der Schweiz seien «beunruhigend», sagt BAG-Direktor Pascal Strupler. Doch die BAG-Zahlen sind lückenhaft.

«Rollt gerade die zweite Welle auf uns zu?», fragte die «Sonntags-Zeitung» am 28. Juni. Die «Aargauer Zeitung» titelte am 3. Juli: «Die Task-Force des Bundesrats ist alarmiert». Der «Tages-Anzeiger» behauptet: «Wir befinden uns also wieder auf einem sehr steilen Wachstumskurs». Die Schweiz sei mit einer Steigerung von 106 Prozent das Land mit dem siebtgrössten Anstieg von positiv Getesteten in den letzten Wochen. Das zeige die folgende Tamedia-Grafik:

Die Fakten

Die prozentuale Zunahme der mit dem Virus positiv Getesteten, die statistisch erfasst wird, ist unter anderem abhängig

a) von der Statistik, die man konsultiert;

b) von der Zahl der durchgeführten Tests;

c) von der bisherigen absoluten Zahl der Neuansteckungen;

d) von lokalen Corona-Ausbrüchen.

a) Die Statistik, die man konsultiert

Für die Zahlen in obiger Grafik gibt der Tages-Anzeiger keine genaue Quelle an, sondern unter anderen Johns Hopkins University, Kantone und BAG. In den letzten erfassten sieben Tage seien in der Schweiz 622 Neuinfektionen registriert worden. Das sind 88 pro Tag oder 106 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Das BAG gibt die Zahl für die Woche vom 22. bis 28. Juni mit 355 oder 51 pro Tag an. Das sind anderthalbmal so viele wie Mitte Juni. Unterdessen gab es einige Tage mit über hundert positiv Getesteten. Wie viele davon Symptome zeigten und welche Symptome, gibt das BAG nicht bekannt.

b) Je mehr getestet wird, desto mehr tatsächlich Angesteckte entdeckt man. Denn es gibt eine grössere Dunkelziffer von Angesteckten, die nichts davon wissen. Zudem nimmt mit steigender Testzahl auch die Zahl der fehlerhaft angezeigten Angesteckten zu.

Seit Anfang Juni hat sich die durchschnittliche Zahl der Tests in der Schweiz verdoppelt, wie die folgende Grafik des BAG zeigt:

Es ist für jeden Statistiker klar, dass Testverfahren immer mit Fehler behaftet sind. Je mehr getestet wird, um so grösser wird auch dieser Fehler. Deshalb wäre eine Angabe der Fehlerrate relevant (in unserem Fall vor allem von falsch positiven Resultaten), besonders wenn es insgesamt so wenige Fälle gibt. Siehe Infosperber vom 15.Juni: «Auch ohne neue Corona-Fälle steigen die Fallzahlen weiter».

Der Anteil der positiv Getesteten unter allen Getesteten blieb bereits seit dem 11. Mai (!) konstant bei durchschnittlich 1 Prozent (Grafik BAG):

c) Die bisherige absolute Zahl der Neuansteckungen

Mitte Juni wurden täglich durchschnittlich nur noch 20 Menschen in der Schweiz positiv getestet. Gegenwärtig sind es je nach Statistik im ganzen Land 60 bis 100. In einem Land wie der Schweiz, in dem es nur noch wenige neue Corona-Fällen gibt, kann es – statistisch – rasch zu einer starken prozentualen Zunahme kommen. Deshalb ist der obige Ländervergleich der Tamedia wenig aussagekräftig. Falls die täglichen Neuinfektionen von täglich 1 auf neu 2 ansteigen würden, ergäbe dies eine Steigerungsrate von 100 Prozent. Wenn die täglichen Fälle von 2000 auf 3000 steigen, ist dies zwar eine Steigerung von nur 50 Prozent, doch die Situation wäre beunruhigender.

d) Lokale Coronaausbrüche

Im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 5. Juli stieg die bereits sehr tiefe Zahl der neu positiv Getesteten lediglich in den Kantonen Zürich, Aargau und Waadt statistisch relevant an. (Quelle: corona-data.ch)

Bei kleinen Fallzahlen wird die Statistik von lokal auftretenden Ansteckungen, beispielsweise in Clubs oder in einem Schlachthaus, stark beeinflusst. Zwei Drittel aller in den letzten zwei Wochen von der Statistik erfassten neuen Fälle betrafen junge Leute im Alter bis zu 39 Jahren. Es wird ein Zusammenhang mit den Corona-Fälle in Nachtclubs vermutet. Jedenfalls sind die neu getesteten Corona-Fälle im Kanton Zürich überproportional gestiegen. Nur eine Statistik für jeden Kanton statt eine gesamtschweizerische zeigt, ob ausserhalb der lokalen Verbreitungsgebiete ebenfalls Vorsichtsmassnahmen geboten wären.

Fazit: Die Zahl der positiv Getesteten hat in der Schweiz – wie in einigen anderen Staaten – tatsächlich zugenommen. Die Ausdrücke «beunruhigend», «alarmierend» oder «steiler Wachstumskurs» hingegen sind, wie die obigen ergänzenden Informationen zeigen, zu relativieren.

Verharmlosung der Corona-Krise? upg. Wer kritisiert, dass Behörden und grosse Medien zuweilen übertreiben und unnötige Ängste schüren, steht schnell unter Verdacht, die Corona-Pandemie zu verharmlosen. Die Devise von Infosperber war von Anfang an «Information statt Panik». Erste Grenzschliessungen, Verbote von Grossveranstaltungen und Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen sowie die Hygiene-Kampagne hatten wir begrüsst und sogar kritisiert, dass diese Massnahmen zu spät beschlossen wurden. Es bestand die Gefahr, dass Intensivstationen überlastet werden könnten. Die jetzt beschlossene Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln scheint als Vorsorgemassnahme zumutbar, weil weder die persönliche Bewegungsfreiheit noch wirtschaftliche Tätigkeiten dadurch eingeschränkt werden.Es ist jedoch Aufgabe der Medien, Zahlen, Fakten und Aussagen kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen. Infosperber hat von Anfang an beanstandet, dass irreführende Zahlen und Vergleiche verbreitet und unnötig Angst geschürt wurde. Das von Infosperber veröffentlichte erste Faktenblatt vom 17. März 2020 erweist sich noch heute in allen wesentlichen Punkten als richtig.

**************************************************************

Infosperber-DOSSIER:

Coronavirus: Information statt Panik

**************************************************************