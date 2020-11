11.11.2020: Prognosen über Kapazitätsengpässe waren falsch

Urs P. Gasche / 11. Nov 2020 - Es gibt mehr Tests und mehr Corona-Fallzahlen. Doch Spitaleinweisungen und Intensivbehandlungen nahmen nicht im gleichen Mass zu.

upg. Entscheidend für den Verlauf der Corona-Epidemie sind weniger die täglich gemeldeten Fallzahlen als vielmehr die Zahl von Corona-Patientinnen und -Patienten, die in einem Akutspital oder sogar in einer Intensivstation behandelt werden müssen. Aus diesem Grund informieren wir ein- oder zweimal pro Woche über Covid-19-Behandelte in Spitälern.

Pessimistische Prognosen…

Am 21. Oktober warnte die Task Force des Bundes, die Intensivbetten in der Schweiz könnten Mitte November voll sein.

Am 23. Oktober erklärte SRF-Bundeshausredaktorin Natalie Christen in der Tagesschau: «Bei den Spitalbetten, heisst es, könne es schon in zwei Wochen eng werden.»

Am 29. Oktober verordnete der Bundesrat zusätzliche Beschränkungen, um die Corona-Epidemie zu bekämpfen; das sei zu spät und zu wenig streng, kritisierten darauf viele Leute, die über das Thema publizieren.

Am 30. Oktober titelte die NZZ «bis kommende Woche könnte ein Drittel der Kantone Kapazitätsgrenzen erreicht haben» und «Über 85-Jährige sterben lassen?» Es würden «verschiedene Experten» davor warnen, dass «in rund zehn Tagen die Plätze auf der Intensivpflegestation Mangelware werden könnten». In «rund zehn Tagen» wäre der 9. November gewesen.

…und die Realität

Die Massnahmen, die der Bundesrat ab 29. Oktober in Kraft setzte, haben auf die Belegung der Intensivstationen am 9. November kaum einen Einfluss. Denn wer am 9. November auf einer Intensivstation lag, hat sich in den allermeisten Fällen schon vor dem 29. Oktober angesteckt.

Durchschnittlich 72 Prozent Auslastung der Intensivbetten in der Schweiz am 9. November. Bild: Zahlen KSD/BAG, Grafik SRF.

Entgegen der genannten Prognosen waren am 9. November gesamtschweizerisch aber noch 28 Prozent aller Intensivbetten frei, am wenigsten mit 12 Prozent im Kanton Jura (wo es nur acht Intensivbetten gibt und nur noch eines frei ist) und 14 Prozent in den Kantonen Freiburg und Wallis. Dagegen waren im Kanton Basel-Land 65 Prozent aller Intensivbetten noch frei, im Kanton St. Gallen 43 Prozent, im Kanton Zürich 37 Prozent und im Kanton Bern 28 Prozent.Siehe die Liste aller Kantone hier.Der Sanitätsdienst KSD der Armee, der für die Corona-Spitalstatistik zuständig ist, gab die Gesamtzahl an Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, am 2. November mit 1074 und am 10. November mit 1108 an. Eine grosse Aufstockung scheint in diesen acht Tagen nicht stattgefunden zu haben.

Die BAG-Prognose für die nächsten sieben Tagen zeigt nun, dass es in den Kantonen Basel-Land, Zug und Schaffhausen wieder mehr freie Betten gibt, in den Kantonen Basel-Stadt, Luzern und Uri etwa gleich viele. Dagegen nimmt in den Kantonen Neuenburg, Waadt, Wallis, Genf, Freiburg, Aargau, St. Gallen, Glarus und Tessin die Auslastung zu. Die Rega steht bereit, um schwer erkrankte Patienten wenn nötig in Spitäler mit freien Plätzen zu verlegen und dort künstlich beatmen zu lassen.

Laut BAG lag die normale Auslastung von Intensivstationen in den letzten Jahren bei rund 75 Prozent. Etwa ein Drittel der Betten seien von Patientinnen und Patienten belegt, die vorher eine verschiebbare Operation hinter sich hatten.

Auslastung der Intensivbetten in der Schweiz am 9.11.2020. Etwas grössere Auflösung hier

«Auch in den nächsten Wochen sind noch genügend Intensivbetten vorhanden», erklärte Rolf Zehnder, Direktor des Kantonsspitals Winterthur, am 10. November im Radio SRF. Falls irgendwo Engpässe entstünden, könne man Patienten auch in andere Spitäler verlegen. Auf der Intensivstation seines Kantonsspitals sei die Hälfte der Betten mit Covid-19-Patienten belegt, «aber es hat noch Kapazitäten und wir könnten diese verdreifachen». Im ganzen Kantonsspital seien nur 45 von 345 Betten von Covid-19-Patienten besetzt.

Modellrechnungen mit falschen Annahmen?

Weder der KSD noch das Bundesamt für Gesundheit noch die Task Force geben heute die Gründe an, weshalb die Prognosen von überfüllten Intensivstationen vor gut zehn Tagen daneben lagen.

Damit überlassen sie die Deutungshoheit Skeptikern, die in Social Media verbreiten, man habe absichtlich eine «Worst Case»-Variante in den Vordergrund gestellt, damit die Bevölkerung die kurz darauf getroffenen Massnahmen williger akzeptiert.

Doch es kann auch andere Gründe geben: Einige Modellrechnungen gingen von der Entwicklung im Frühjahr aus und haben zwei Unterschiede nicht berücksichtigt: Erstens liegen nach Angaben mehrerer Spitäler Covid-19-Patienten durchschnittlich nur noch 10 bis 14 Tage auf der Intensivstation und nicht mehr drei Wochen wie im Frühjahr (Quelle NZZ 31.10.20), so dass Intensivbetten wieder schneller frei werden. Zweitens kommt ein geringerer Prozentsatz der Erkrankten in die Intensivstation, weil sich unterdessen bessere Behandlungsmöglichkeiten durchgesetzt haben.

Es fällt zudem auf, dass mit der steigenden Zahl von statistisch ausgewiesenen Covid-19 Patienten auf Intensivstationen gleichzeitig die Zahl der anderen Intensivpatienten seit dem 29. Oktober um 40 Prozent zurückgegangen ist. Das ist wohl nur teilweise darauf zurückzuführen sein, dass nicht dringliche Operationen verschoben wurden. Doch Zahlen, die darüber Aufschluss geben, erheben weder der KSD noch das BAG.

Ungerechtfertigter Vorwurf der Verharmlosung upg. Damit man Gefahren und Folgen der Corona-Epidemie einschätzen kann, muss man sie einordnen und Statistiken hinterfragen.Eine solche Einordnung führt manchmal ungerechtfertigterweise zum Vorwurf, man wolle Covid-19 verharmlosen und alle getroffenen Massnahmen in Frage stellen. Diese Kritik stammt häufig just von jenen Personen oder Organisationen, welche andere Gesundheitsrisiken verharmlosen und beispielsweise bei grossen Influenza-Wellen oder bei vermeidbaren Zivilisationskrankheiten wirksame Massnahmen ablehnen.

**************************************************************

Infosperber-DOSSIER:

Coronavirus: Information statt Panik

**************************************************************