1000 Jahre alte Tinktur hilft gegen multiresistente Keime

Forschende in Grossbritannien haben ein Mittel gefunden, das es mit multiresistenten Erregern aufnehmen kann. Gegen Infektionen mit Staphylococcus aureus wirkte es im Versuch besser als ein vergleichbares Antibiotikum. Das als MRSA (methicillinresistenter Staphylococcus aureus) bekannte Bakterium gehört zu den bekannten «Krankenhauskeimen» und ist gefürchtet bei Wundinfektionen.

Schlägt kein Antibiotikum an, bleibt manchmal nur eine Amputation, damit sich die Infektion nicht weiter verbreitet. Es wird umfangreich daran geforscht, mit MRSA fertig zu werden. Versucht wurden unter anderem bereits Viren, die das Bakterium befallen sollen, Impfungen, sogar Krebsmedikamente, die ihm den Garaus machen sollten.

Einfaches Rezept mit verwirrenden Zutaten

Das Rezept des vielversprechenden neuen Antibiotikums ist dagegen einfach. Das Besondere daran: Es ist mehr als 1000 Jahre alt. Eine interdisziplinäre Forschergruppe aus Nottingham fand es in einer mittelalterlichen Schrift namens «Bald’s Leechbook». Das aus dem 10. Jahrhundert stammende angelsächsische Arzneibuch enthält ein Rezept namens «Bald’s eyesalve», das gegen eine Infektion am Auge – vermutlich ein Gerstenkorn – helfen soll. Über den Autor selbst ist nichts bekannt.

Abgesehen davon, dass Ochsengalle nicht zu den Standard-Vorräten des modernen Haushalts gehört, liesse es sich problemlos zuhause herstellen. Das «Leechbook» beschreibt auf Altenglisch:

Man nehme Allium und Knoblauch, beides zu gleichen Teilen, stampfe sie gut zusammen, nehme Wein und Ochsengalle, beides zu gleichen Teilen, vermische sie mit dem Allium, lege dies dann in ein Messinggefäss, lasse es neun Tage in dem Messinggefäss stehen, wringe es durch ein Tuch aus und kläre es gut, gebe es in ein Horn, und trage es gegen Abend mit einer Feder auf das Auge auf.

Die Forscher fanden die Wirksamkeit der Tinktur bereits vor fünf Jahren und probierten verschiedene Versionen davon aus. Unter anderem rätselten sie mit Hilfe einer Historikerin, was «Allium» (im Original «Cropleek») bedeuten soll: handelte es sich um Zwiebeln oder Lauch? Und wie sah der Wein vor 1'000 Jahren aus?

Aus hygienischen Gründen setzten sie die Mixtur in einem Glasgefäss an, gaben aber Metallstücke dazu, bevor sie sie für neun Tage ruhen liessen. Statt Ochsengalle kamen Gallensalze zum Einsatz.

Doppelt so wirksam wie ein Reserveantibiotikum

Die nach neun Tagen abgefilterte klare braune Flüssigkeit erwies sich sowohl in Bakterienkulturen wie auch im Tierversuch als erstaunlich wirksam. Sie tötete doppelt so viele Bakterien wie Vancomycin, eines der wenigen gegen Staphylococcus aureus wirksamen Antibiotika. An Menschen wurde «Bald’s Eyesalve» noch nicht getestet, die bisherigen Resultate sind jedoch vielversprechend.

Ausschnitt aus «Bald's Leechboik», markiert ist das Wort «Cropleek» (British Library/Ancientbiotics Project auf YouTube)

Dass sich aus natürlichen Zutaten Medikamente ableiten lassen, ist nichts Besonderes. Viele bekannte Arzneien wurden so entdeckt. In der Regel suchen Wissenschaftler in Folge nach dem zugrundeliegenden Wirkstoff und nach einer Methode, ihn herzustellen. Deshalb hat das Team aus Nottingham geprüft, ob sich das Rezept auch anders modellieren lässt und Zutaten ausgetauscht oder weggelassen. Das verblüffende Ergebnis: «Bald’s Eyesalve» wirkt nur als Ganzes. Ein einzelner Wirkstoff liess sich nicht bestimmen. Sogar die Ruhezeit und die Metallteile sind für die Wirkung wichtig.

Nur wirksam als Ganzes

Dass Knoblauch und Zwiebeln schwach antibakterielle Eigenschaften haben, ist bekannt, genauso wie Kupfer aus dem Messinggefäss. Und wer Ochsengalle als Zutat seltsam findet, dem sei gesagt, dass es noch weit abseitigere Stoffe gibt, deren antibakterielle Wirksamkeit nachgewiesen wurde, Pferdemist zum Beispiel. Ihre grosse Wirksamkeit entfalten die Zutaten aber nur zusammen.

Das hört sich schon fast esoterisch an. Esoterisch ist an «Bald’s Leechbook» so einiges. Wer Hilfe sucht, um gegen Elfen, Goblins und ihre bösen Machenschaften vorzugehen, findet in der mittelalterlichen Schrift ebenfalls das passende Rezept. Die Wirksamkeit von «Bald’s Eyesalve» ist jedoch ganz real und ungemein wichtig für die medizinische Forschung.

Multiresistente Keime breiten sich seit Jahren aus, während Pharmaunternehmen die Entwicklung neuer Antibiotika zusehends einstellen, weil sie sich nicht lohnt. Ausser gegen Staphylococcus aureus ist das uralte Rezept noch gegen vier andere Bakterienarten wirksam, darunter weitere «Sorgenkinder» der Infektiologen.

Besondere Wirkung gegen Biofilme

Die Forschenden, die kürzlich eine weitere Arbeit im Fachmagazin «Nature» nachgelegt haben, erklären sich die Wirkung der mittelalterlichen Medizin damit, dass Balds Tinktur durch die Zusammenstellung der Zutaten besonders gut gegen Biofilme wirkt. Biofilme – schleimige Organismenverbände unterschiedlicher Dicke – sind nichts Aussergewöhnliches und kommen überall vor. Ein «alltäglicher» Biofilm ist zum Beispiel Zahnbelag. Je nach Dicke lassen sich Biofilme mit Antibiotika aber nur schwer angreifen. Die Behandlung erfordert oft die 100 bis 1‘000-fache Dosis.

«Wir denken, dass die Kombination [der Zutaten] neue Behandlungsmöglichkeiten für infizierte Wunden wie diabetische Fuss- und Beingeschwüre darstellen könnte», sagte Freya Harrison, eine der Autorinnen der Arbeit, gegenüber dem «Guardian». Mit Hilfe digitaler Mittel wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in weiteren mittelalterlichen Schriften vielversprechende Rezepturen ausfindig machen. Die dabei entdeckten Medikamente haben sogar schon eine eigene Bezeichnung: sie heissen wie das Projekt, in dem Bald's Eysalve gefunden wurde: Ancientbiotics

