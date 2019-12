Wie Bodenbesitzer sich an den Mietern bereichern

© flickr

Hohe Grundrenten, hohe Mieten: Im Sektor Wohnen versagt der Markt

Werner Vontobel / 18. Dez 2019 - Raum brauchen alle. Dafür zahlen wir einer kleinen, gut organisierten Minderheit eine erdrückend hohe Bodenbenutzungsgebühr.

Genaues über den Wert des Bodens weiss man nicht. Doch zumindest die gigantischen Grössenordnungen können wir erahnen: Gemäss dem Immobilienberater WüestPartner liegt der Marktwert aller Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen (aber ohne Fabrikanlagen) in der Schweiz aktuell bei 3756 Milliarden Franken. Gemäss dem Bundesamt für Statistik beträgt der Wert aller Hochbauten (mit Fabriken) aber nur 882 Milliarden. Differenz 2874 Milliarden.

Ergo hat der Schweizer Boden, auf dem die Wohn- Büro- und Verkaufsflächen stehen, einen Marktwert von rund 2900 Milliarden. Davon dürften etwa 40 Prozent im Eigenbesitz und damit dem Markt entzogen sein. Damit bleiben kommerzialisierte Grundstücke im Wert von 1580 Milliarden Franken.

Nettorendite 3,7 Prozent: 50 Milliarden für Grundeigentümer

Ebenfalls bei WüestPartner lesen wir, dass die Anleger bei den Wohnimmobilien eine Nettorendite von 3,7 Prozent erwirtschaftet haben. Bezogen auf die 1580 Milliarden Franken heisst das, dass die Grundbesitzer bei den Mietern, Ladenbetreibern etc. jährlich gut 50 Milliarden Franken als leistungslose Abgaben eintreiben wollen. Das entspricht in etwa der Summe, die der Staat in Form von direkten Steuern kassiert – dafür aber wertvolle Gegenleistungen bietet.

Die Zahl von gut 50 Milliarden ist insofern theoretisch, weil nicht alle Vermieter ihre Rendite maximieren wollen. Der Anteil der genossenschaftlichen Wohnungen liegt gesamtschweizerisch etwa bei 4 bis 5 Prozent. Die anderen 95 Prozent werden aber zunehmend von professionellen «Grossgrundbesitzern» verwaltet. Und die sind knallhart.

So hat etwa der Versicherungskonzern Swisslife dem Zürcher Warenhaus Manor die Miete Knall auf Fall von 6 auf 19 Millionen Franken (oder 17 Prozent des Detailhandels-Umsatzes) erhöht – worauf Manor auszog. Dazu meinte Swisslife-CEO Patrick Frost: «Wenn wir keinen gerechten Mietzins bekommen, müssen Hunderttausende Versicherte auf die Rendite verzichten.»

Grundrenten in Zürich: 18 bis 28 Prozent

Doch nicht nur Detailhändler, sondern auch Wohnungsmieter bringt die Gier der Bodenbesitzer in existenzielle Not. Das geht aus einer Studie der Immobilien-Beratungsfirma IAZI hervor. Sie zeigt, dass in vielen Städten und Gemeinden die Miete für eine Wohnung von 90 Quadratmetern die «Schmerzgrenze» von 33 Prozent des durchschnittlichen Einkommens überschreitet.

Für Zürich sieht das so aus: Durchschnittliches Einkommen 82'930 Franken, Miete 29'554 Franken oder 36 Prozent; damit ist die Schmerzgrenze bereits um 3 Prozent überschritten.

Sehen wir uns das genauer an: Gemäss der Kostenstatistik der Zürcher Wohnbaugenossenschaften belaufen sich die effektiven Kosten (Bau, Unterhalt, Verwaltung, Abschreibung etc. aber ohne Baurechtszins) einer Wohnung von 90 Quadratmetern auf weniger als 14'500 Franken. Das heisst: Von den erwähnten 29'455 Franken Miete entfallen 15'000 auf die Bodenbenutzungsgebühr. 18 Prozent des Einkommens zahlt also der Durchschnittsmieter als Grundrente an die Bodenbesitzer.

Dazu kommt: In Zürich sind die Einkommen sehr ungleich verteilt. Deshalb liegt das steuerbare Medianeinkommen, das die Hälfte aller Haushalte unterschreitet, bei 53'200 Franken. Davon muss der Mieter sogar 28 Prozent an den Bodenbesitzer abtreten. Und wenn dieser Mieter (bei Manor) obendrein für 100 Franken einkauft, sind darin weitere gut 6 Franken Bodenbenutzungsgebühr enthalten.

Bei Mietwohnungen versagt der Markt

In der Schweiz herrscht angeblich Marktwirtschaft und Wettbewerb. Damit stellt sich die Frage, wie denn die Bodenbesitzer Mieten durchsetzen können, die weit über den effektiven Kosten liegen und für die Normalverdiener unerschwinglich sind. Neue Zahlen aus der Eidgenössischen Steuerverwaltung geben darauf eine erste Antwort. Danach haben sich Jahreseinkommen von 1996 bis 2016 teuerungsbereinigt wie folgt entwickelt:

- Minus 5 Prozent auf 22'000 Franken im untersten Viertel.

- Plus 7 Prozent auf 46'600 Franken im Median.

- Plus 15 Prozent auf 112'000 Franken im obersten Zehntel.

- Plus 40 Prozent auf 1,057 Millionen im obersten Tausendstel.

Bei dieser Ausgangslage versteht sich, dass der gewiefte Profitmaximierer sein Angebot auf das obere Segment und auf die mobile globale Oberschicht ausrichtet. Dort fallen zusätzlich auch die – in den erwähnten Einkommensstatistiken nicht berücksichtigten – hohen Kapitalgewinne und Erbschaften an. Für dieses obere Segment sind die hohen Immobilienpreise – und das ist der zweite Teil der Antwort – auch deshalb kein gröberes Problem, weil sie diese mit billigen Krediten finanzieren können. Wer hat, dem wird (Kredit) gegeben.

Eigentumswohnungen sind billiger – für die Oberschicht

Nehmen wir dazu wieder unser Beispiel aus Zürich. Dort kostet eine Eigentumswohnung von 90 Quadratmetern im Schnitt 1,2 Millionen Franken. Finanziert mit einer Hypothek zu 0,7 Prozent und bei monatlich 500 Franken Nebenkosten liegt die jährliche finanzielle Belastung für den Käufer bei 14'400 Franken bzw. bei nur 1200 Franken monatlich. Da kann man sich gleich eine viel grössere Wohnung leisten.

Dass dennoch die meisten Leute kleine Wohnungen mieten müssen statt grosse kaufen zu können, liegt wiederum daran, dass sie zu wenig verdienen (oder besitzen), um kreditwürdig zu sein. Laut einer Studie der ZKB können deshalb nur 10 Prozent der Schweizer Haushalte neu ein Eigenheim finanzieren

Damit haben wir ein sozial hoch explosives Gemisch: Erstes gehen die Einkommen immer weiter auseinander. Zweitens muss der ärmere Teil der Bevölkerung immer mehr für die Miete ausgeben.

Mieten fressen immer mehr vom Einkommen

In der Schweiz ist dieses Phänomen bisher noch nicht untersucht worden. Doch ein Blick auf die Statistik der Haushaltsausgaben 2016 zeigt in etwa dies: Das ärmste Viertel der Haushalte der unter 65-jährigen musste 2,9 Prozentpunkte des Bruttoeinkommens mehr für die Miete und weitere 3,6 Prozentpunkte mehr für Steuern und Krankenkassenprämien ausgeben als noch 2006. Dadurch ist das reale verfügbare Einkommen praktisch gleichgeblieben – ein Jahrzehnt Stillstand.

Deutschlands Unterschicht hat es aber noch viel härter getroffen. Dort musste das unterste Zehntel 1993 noch 27 Prozent des Einkommens für die Miete ausgeben, 20 Jahre später waren es schon brutale 39 Prozent – und das erst noch von einem um 10 Prozent tieferen Einkommen. Das Einkommen nach Miete ist damit um schmerzhafte 24 Prozent gesunken, während das BIP pro Kopf des ganzen Landes um 30 Prozent gestiegen ist. Da erstaunt es nicht, dass sich die Armutsquote der Mieterhaushalte (gemäss dem Deutschen Institut für Wirtschaft DIW) von 1991 bis 2015 von 15 auf 29 Prozent fast verdoppelt hat.

Doch auch diese brutalen Zahlen zeigen noch ein beschönigendes Bild. Berücksichtigt man auch die Altersklassen, stellt man fest, dass die jungen Mieter unter 35 Jahren noch sehr viel stärker betroffen sind. Das Problem wird sich also noch weiter verschärfen. In Frankeich und Italien sind ähnliche Tendenzen erkennbar.

Grundbesitz sozialisieren, um Marktwirtschaft zu retten

In Anbetracht dieser Entwicklung stellt sich Frage, ob wir die freie Marktwirtschaft retten können, ohne den privaten Grundbesitz zu sozialisieren. Der Gedanke ist nicht nur nicht abwegig, sondern sogar marktkonform. Schliesslich beruht die Marktwirtschaft auf hartem Wettbewerb, der dazu führt, dass sich die Preise an den günstigsten Kosten orientieren. Im Immobilienmarkt hingegen werden die Preise nur durch die Zumutbarkeit begrenzt.

Die professionellen Immobilienberater – respektive die Gewerkschaft der Bodenbesitzer – haben offenbar eine Norm von 33 Prozent Miete gemessen am Durchschnittseinkommen als «zumutbar» etabliert. Wie unsere Beispiele andeuten, hat dies zur Folge, dass die modernen Latifundisten eine Art Bodenbenutzungs-Steuer von 28 Prozent des Einkommens und 6 Prozent Umsatzsteuer erheben können. Im Gegensatz zu den viel tieferen staatlichen Steuern, erhalten wir dafür aber keinerlei Gegenleistungen. Mit Bauland erwirbt man eine Lizenz zum Eintreiben von Steuern. Deshalb wird Boden im Zentrum von Zürich oder Genf zu Preisen weit über 10'000 Franken pro Quadratmeter gehandelt.

Nun gibt es zwar viele andere Märkte, die auch nicht nach dem Drehbuch der reinen Lehre funktionieren. Doch dabei geht es meist um entbehrliche Luxusgüter. Wohnen hingegen ist ein elementares Bedürfnis. Deshalb ist der Wohnungsmarkt, so wie er heute funktioniert oder eben nicht funktioniert, für die Marktwirtschaft und für den sozialen Frieden in hohem Masse disruptiv.

Frühe Warnungen verhallten ungehört

Dabei kann niemand sagen, man hätte uns nicht gewarnt. Der damalige Münchner Oberbürgermeister Jochen Vogel (SPD) etwa sagte schon 1970: «Eine verschwindend kleine Minderheit wird durch die Entwicklung der Bodenpreise masslos reich.» Dass Vogel mit seinen Sorgen nicht allein war, zeigt dieses Zitat des bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauss aus demselben Jahr: «Die Grundstückpreise in der Bundesrepublik Deutschland steigen in einem Masse, dass es nicht zu verantworten ist, diese Gewinne unversteuert in die Taschen einiger fliessen zu lassen.»

In der Schweiz befürchtete man gar, dass die zunehmende Konzentration des Bodenbesitzes zu revolutionären Zuständen führen könnte. Im Bericht der Expertenkommission zur Revision der Bundesverfassung von 1977 liest man: «Der Staat soll mit seiner Eigentumspolitik eine übermässige Konzentration von Vermögen und Grundeigentum verhüten. (...) Liesse der Gesetzgeber dieser Entwicklung völlig freien Lauf, würde sich wie vor der französischen Revolution eine «tote Hand» privater Vermögens- und Grundeigentums-Konzentrationen bilden. Die private Eigentumsordnung müsste zwangsläufig mehr und mehr in Misskredit geraten, und die Kräfte, die auf tiefgreifende Strukturänderungen hinarbeiten, würden Auftrieb erhalten.» Die Warnung verhallte ungehört. Mit der Folge, dass wir heute – nach weiteren 40 Jahren Vermögensballung – erst recht nicht mehr an tiefgreifenden Strukturveränderungen vorbeikommen.

Was immer die Rendite der Grundbesitzer schmälert, führt zu einer massiven Abwertung der Immobilien – und rüttelt damit am System: 85 Prozent der inländischen Ausleihungen der Schweizer Banken und rund 30 Prozent der gut 1000 Milliarden Franken Guthaben der Pensionskassen sind durch Immobilien gedeckt. Als in Berlin ein «Mietendeckel» nur schon diskutiert wurde, brach der Aktienkurs eines grossen Immobilientitels um 30 Prozent ein.

Abhilfe zu schaffen ist heute also noch viel schwieriger als damals. Doch gerade deshalb brauchen wir jetzt eine offene Diskussion ohne Tabus. Wenn wir die Marktwirtschaft nicht vollends «disruptieren» wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass sich einige wenige (Vogel tippt auf eine Minderheit von 1,2 Prozent der Bevölkerung) noch massloser bereichern als bisher. Wir können nicht noch einmal ein halbes Jahrhundert zuwarten.