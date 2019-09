94-Jähriger: «Eine letzte Warnung, bevor alles zu spät ist.»

Urs P. Gasche / 22. Sep 2019 - Wir seien zu viele Menschen und «vermüllen, zertrampeln, vergiften die Erde, als hätten wir eine zweite», schreibt Wolf Schneider.

Für einen radikalen Konsumverzicht würden sich weder Rechte noch Linke einsetzen, kritisiert der deutsche Sachbuchautor und Sprachkritiker Wolf Schneider. Tatsächlich versuchen Regierungen und Notenbanken mit allen Mitteln, das Wachstum des Bruttoinlandprodukts BIP weiter anzukurbeln. Das BIP ist nichts anderes als die Summe des Konsums in Euro, Franken oder Dollar.

Noch mehr Konsum, Verschwendung und Vermüllung sei die einzige Möglichkeit, Arbeitsplätze, Renten und Wohlstand zu sichern, machen uns Politiker und Konzernvertreter weis. Doch die verschwenderische Lebensweise in den Industriestaaten bleibt überhaupt nur noch einige Zeit möglich, sofern die meisten Menschen auf unserem Planeten arm und bescheiden bleiben. Sobald jedoch die drei oder vier Milliarden Menschen der sogenannten Dritten Welt ähnlich viele endliche Energiequellen, Rohstoffe, Land und Wasser verbrauchen wollen wie wir und ähnlich viel Fleisch essen möchten wie wir, kollabiert die Versorgung. «An der Endlichkeit der Erde wird die Unendlichkeit unserer Ansprüche zerschellen», formuliert es Wolf Schneider in seinem neuen Büchlein «Denkt doch endlich an die Enkel», mit dem er aufrütteln möchte.

Schon 1961 habe die Weltgesundheitsorganisation WHO gewarnt, dass die Menschheit «in 250 Jahren alles verpulvert hat, was die Natur in 250 Millionen Jahren ansammelte». Die USA allein hätten bis 1961 mehr Rohstoffe verbraucht als bis 1900 die gesamte Menschheit.

Für den 94-Jährigen, der beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 14 Jahre alt war und als Jugendlicher Hitler bewunderte, droht wieder ein Krieg. Zu den klassischen Kriegsursachen sei eine elementare dazu gekommen: «Der Endkampf ums Essen, ums Trinken, um Rohstoffe, um den letzten freien Raum.»

Genügend bezahlte Arbeitsplätze und ausreichende Renten für alle könnte man dann vollständig vergessen.

Seine Folgerung: Auf diesem Planeten darf die Weltwirtschaft, der materielle Konsum, nicht weiter wachsen, sondern muss schrumpfen. Dies sei den Milliarden Armen auf Erden allerdings nicht zuzumuten: «Also müssten es die Reichen sein, die das Schrumpfen auf sich nähmen.» Die Realität sehe aber anders aus. In Deutschland sei die Bundesregierung sogar per Gesetz verpflichtet, «für ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum zu sorgen».

Viel zu viele Menschen

Neben der Verschwendungswirtschaft in Industriestaaten ortet Schneider das Hauptproblem der kommenden Engpässe und kriegerischen Auseinandersetzungen um Wasser, fruchtbares Land und Ressourcen in der masslosen Bevölkerungsexplosion. Als er Anfang der Dreissigerjahre zur Schule ging, hätten noch zwei Milliarden Menschen den Planeten bevölkert, heute wachse die Menschheit der achten Milliarde entgegen.

Die vielen Menschen in den Industriestaaten lebten schon weit über ihre Verhältnisse. Ihr ökologischer Fussabdruck würde anderthalb Planeten nötig machen. In der sogenannten Dritten Welt nennt Schneider das Beispiel von Nigeria: Noch vor sechzig Jahren lebten dort 32 Millionen Menschen, heute 200 Millionen und im Jahr 2100 sollen es fast eine Milliarde sein – so viele wie um das Jahr 1800 auf der ganzen Erde lebten.

Bald würden sich auf dem armen afrikanischen Kontinent drei Milliarden Menschen drängeln – «lediglich durchs Mittelmeer von nur 700 Millionen Menschen im reichen Europa entfernt». Ganze Heerscharen von jungen, kriegstauglichen Männern «lauern dann auf die Chance zur Invasion». Der alternde Erdteil Europa werde vor der Frage stehen, ob und wie er eine solche Invasion gewaltsam verhindern könne. Es erinnere ihn an die Stadt Byzanz (heute Istanbul), die sich mit überlegenen Waffen und gewaltigen Mauern gegen den Ansturm von Persern, Arabern, Bulgaren und Normannen während 900 Jahren wehren konnte, um dann im Jahr 1453 von den Türken doch gestürmt zu werden.

Das Gegenteil von Afrika fand und findet in Asien statt, schreibt Schneider. Den Anfang habe Japan 1948 gemacht, indem es die Abtreibung legalisierte und die Empfängnisverhütung propagierte. Als vorübergehendes Problem tritt heute die Überalterung auf.

In Indien mit heute fast 1,4 Milliarden Menschen könne sich seit 1959 jeder Bürger kostenlos sterilisieren lassen. 1972 legalisierte Indien die Abtreibung.

Den brutalsten Weg beschritt China, wo Deng Xiaoping im Jahr 1979 die Einkind-Politik einführte, um den wirtschaftlichen Aufschwung des Riesenvolkes nicht durch eine Lawine von Kindern zu gefährden.

Schneider zitiert aus dem Bestsellerbuch «Die Welt ohne uns» von Alan Weisman aus dem Jahr 2007: «Wenn doch alle gebärfähigen Frauen dafür gewonnen werden könnten, nur noch ein Kind zur Welt zu bringen!». Leider thematisiert Schneider nicht, wie er im Rückblick dazu steht, vier Kinder sowie 14 Enkel und Urenkel zu haben.

Radikale Massnahmen nötig

Wolf Schneider kritisiert die Grünen in Europa, dass sie vor nötigen, radikalen Forderungen zurückschrecken. Wer wirklich an die Enkelinnen und Enkel denke, müsse beispielsweise einen Generalstabsplan gegen das Grundübel der allgemeinen Verschwendung ins Auge fassen. Dazu würde ein Zwanzig-Jahres-Plan zur allmählichen, aber unerbittlichen Verteuerung des Stroms und des Benzins gehören – in vielen kleinen Schritten, mit Zeit genug für die Industrie und für uns alle, uns allmählich umzustellen. Alle zwei Jahre eine kleine Verteuerung würde in 20 Jahren Grosses erreichen, meint Schneider.

Doch er macht sich keine Illusionen: «Der Wahlrhythmus der Demokratie lässt den langen Pan, den grossen Wurf nicht zu.» Die deutsche Braunkohle dürfe noch 19 Jahre stinken. Und die gehätschelte Autoindustrie dürfe wie Daimler-Benz einen eckigen Monster-SUV neu auf den Markt bringen, der einen Luftwiderstand habe «wie die Eigernordwand», habe die Süddeutsche Zeitung gespottet. Der Spiegel habe die SUVs «Kampfwagen gegen das Weltklima» genannt.

Gegen die «Heiliggssprechung» der Arbeitsplätze

Der Ideologie des unverzichtbaren Wachstums seien auch die Gewerkschaften verfallen, weil sie die Arbeitsplätze heiligsprechen würden, schreibt Schneider. Gewerkschaften betrachteten es als Hiobsbotschaft, wenn das E-Auto «100'000 Arbeitsplätze kosten kann» (Süddeutsche Zeitung), «Klimaziele 150'000 Jobs kosten» (Spiegel) oder clevere Roboter «300'000 Arbeitsplätze bedrohen» (FAZ). Mit dieser Sichtweise dürfte der Staat keine Werbekampagne starten mit der korrekten Botschaft «Leitungswasser – das ideale Getränk für Ihr Kind». Denn das würde Arbeitsplätze in der Getränkeindustrie kosten.

Wenn das Schrumpfen des Konsums weniger Arbeitsplätze nötig mache, stelle sich natürlich tatsächlich die grosse Frage, wovon alle leben sollen. Schneider präsentiert eine einfache Antwort: «Von einem Grundeinkommen. Jeder hätte Anspruch darauf, keiner müsste ihn begründen.»Das Schweizer Volk konnte über ein Grundeinkommen abstimmen, lehnte es jedoch mit grossem Mehr ab. Die Argumente Pro und Contra sind im Infosperber-Dossier «Bedingungsloses Grundeinkommen» gesammelt.

Schneider nennt es eine «Zwangsvorstellung», dass erst eine Erwerbsarbeit dem Menschen seine Würde verschaffe. Er erinnert an die bekannte Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral: Da fragt der Tourist den Fischer, warum er nach dem Fischen den Nachmittag am Hafen vertrödle, statt noch einmal hinauszufahren und mehr Fische zu fangen. Warum?, fragte der Fischer. Weil er dann mehr verdiene, antwortet der Tourist, also sich ein zweites Boot anschaffen und noch mehr Fische fangen könnte. Warum?, fragt der Fischer. Weil er dann eines Tages vielleicht eine Fischfabrik bauen und noch mehr Geld verdienen könne – um sich schliesslich zur Ruhe zu setzen und müssig aufs Meer zu schauen. Das, sagt der Fischer, mache er jetzt schon.

So fördert die Schweiz das Wachstum der Bevölkerung Die Schweiz fördert das Bevölkerungswachstum durch Geburten im eigenen Land in mehrerer Hinsicht. Christian Müller hatte dies vor fünf Jahren mit den damaligen Zahlen zusammengestellt: Um den Frauen die Doppelbelastung aufgrund von Berufsarbeit einerseits und Schwangerschaft und Geburt andererseits zu erleichtern, schreibt das Gesetz vor, ihnen mindestens 14 Wochen Mutterschaftsurlaub zu gewähren. Die Gesamtkosten der Schweiz (Bund, Kantone, Firmen, etc.) für diese – man verzeihe hier die etwas unfreundlich erscheinende Formulierung – «Subventionierung des Kinderkriegens» belaufen sich auf weit über 1 Milliarde Franken jährlich, vermutlich auf deutlich über 2 Milliarden. (Genaue Zahlen stehen nicht zur Verfügung, da die Kosten in verschiedenen Kassen anfallen. Und dass es, wenn schon, ein Eltern- und nicht nur ein Mutterschaftsurlaub sein sollte, ist auch klar. Das steht aber hier nicht zur Diskussion.) Um den Familien die Ernährung und Erziehung von Kindern zu erleichtern, erhalten die Eltern mit dem Gehalt eine zusätzliche Kinderzulage. Die Lebenserwartung eines Neugeborenen in der Schweiz liegt heute bei ca. 80 Jahren. Also sind ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung oder ca. 1,6 Millionen Menschen zwischen 0 und 16 Jahren alt. Deren Eltern erhalten mindestens 200 Franken pro Monat Familienzulagen. Das sind im Jahr rund 4 Milliarden Franken. Familien mit Kindern erhalten in vielen Kantonen zusätzliche Steuererleichterungen. Es gibt keine Zahlen, was das den Staat, in dem Fall die ganze Schweiz, in Form von Mindereinnahmen kostet. Eine unbeachtete «Förderung» des Kinderkriegens basiert auf einem speziellen Fortschritt der Medizin: Immer mehr Eltern, die, aus welchen Gründen auch immer, keine Kinder kriegen konnten, können sich heute ihren Kinderwunsch mit Hilfe modernster Medizin erfüllen. Genaue Zahlen liegen naturgemäss nicht vor, über die dabei entstehenden Kosten schon gar nicht. Und auch eine weitere unbeachtete «Förderung» des Bevölkerungswachstums infolge inländischer Geburten basiert auf medizinischem Fortschritt. Heute kommen gemäss Statistischem Amt 0,4 Prozent der Babys als «extreme Frühgeburten», nämlich zwischen der 22. und der 27. Woche der Schwangerschaft, auf die Welt. Babys also, die bis vor kurzem noch keine Überlebenschance hatten und die mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibende Schäden mit ins Leben nehmen. Dazu kommen 0,6 Prozent «sehr frühe Frühgeburten» (28. bis 31. Woche). Allein die Kosten für die medizinischen Massnahmen für Frühgeborene unter 2000g Geburtsgewicht bis zum Gewicht von 3000g, die von der Invalidenversicherung übernommen werden, haben sich in den zehn Jahren von 2003 bis 2013 verdreifacht, von 31 auf 92 Millionen Franken. Sie betrugen zuletzt pro Bezüger knapp 50'000 Franken. Ein Baby im Brutkasten kostet, wie im K-tipp einmal zu lesen war, ca. 3000 Franken pro Tag! Schön, dass wir Schweizer uns das alles leisten können. Selbstverständlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir medizinisch alles unternehmen, um ein bereits geborenes Geschöpf am Leben zu erhalten. Doch die fünf Punkte sind zu diskutieren.

Wolf Schneider: «Denkt endlich an die Enkel! – eine letzte Warnung, bevor alles zu spät ist», Rowohlt Verlag 2019, 10.30 CHF.