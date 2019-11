CO2-Lenkungsabgabe: Zwei Drittel Rückverteilung ausgeblendet

Kurt Marti / 21. Nov 2019 - Eine Immobilienberatungs-Firma machte bei der CO2-Abgabe auf Brennstoffe nur die halbe Rechnung und diverse Medien folgten blind.

Letzte Woche schlugen mehrere Schweizer Medien zur geplanten Erhöhung der CO 2 -Abgabe auf fossilen Brennstoffen (Heizöl und Erdgas) Alarm: «Milliarden Mehrkosten für Mieter und Eigner», stand in den Tamedia-Blättern Tagesanzeiger, Bund, Berner Zeitung und Basler Zeitung. «Steigt die CO 2 -Abgabe, kostet die Wohnung 485 Franken mehr», behauptete Newsnet. «Wohnung 90 m2 unsaniert: 486 Fr. Mehrkosten», malte die SRF-Sendung 10vor10 an die Wand. Und: «Wer wird von diesem Total von 1,4 Milliarden wie viel tragen müssen?», fragten besorgt die Aargauer Zeitung, die Luzerner Zeitung, das St. Galler Tagblatt und weitere CH Media-Blätter.

Immobilienberatungs-Firma Iazi lieferte die Zahlen

All diese Medien haben ihre Zahlen aus einer Präsentation von Donato Scognamiglio, CEO der Immobilienberatungs-Firma Iazi, übernommen. Scognamiglio, der auch Professor for Real Estate am Institute for Financial Management der Universität Bern ist, hatte seine Berechnungen letzte Woche anlässlich einer Medienkonferenz und ebenfalls am Iazi-Immobilienkongress im Hotel Bellevue Palace in Bern vorgestellt.

Iazi-Chef Scognamiglio erklärte in seiner Präsentation, dass die Mieter einer unsanierten Wohnung mit einer Fläche von 90 m2 künftig mit jährlichen Mehrkosten von 485 Franken rechnen müssen, falls gemäss der laufenden Revision des CO 2 -Gesetzes die CO 2 -Abgabe auf fossilen Brennstoffen von heute 96 auf maximal 210 Franken pro Tonne CO 2 steigen würde.

Quelle: Iazi-Präsentation

Weiter schrieb Iazi in einer Medienmitteilung, bei einer Erhöhung des Abgabesatzes von 96 auf 210 Franken pro Tonne CO 2 würden «für alle Hauseigentümer und Mieter in der Schweiz Mehrkosten von etwa 1.4 Milliarden pro Jahr entstehen».

CO 2 -Abgabe: Zwei Drittel fliessen an die Haushalte zurück

Jedoch: Diese Iazi-Zahlen stellen die Brutto-Mehrbelastung dar, nicht aber die effektive Netto-Mehrbelastung der Haushalte. Denn gemäss dem vom Ständerat in der Herbstsession beschlossenen Entwurf des CO 2 -Gesetzes sollen wie bisher zwei Drittel des Ertrags aus der CO 2 -Abgabe an die Haushalte zurückverteilt werden.

Daraus folgt, dass von den 1,4 Milliarden Mehrbelastung für Mieter und Hauseigentümer nach Abzug der Rückzahlung nur noch eine Netto-Mehrbelastung von rund 470 Millionen übrigbleiben würde. Auch die Netto-Mehrbelastung der oben erwähnten Beispiel-Wohnung wäre viel tiefer, wie die nachfolgenden Berechnungen zeigen:

Die Haushalte zahlen bereits seit 2008 auf ihrem Brennstoff-Verbrauch eine sukzessiv steigende CO 2 -Abgabe. Für die genannte Beispiel-Wohnung beträgt diese aktuell 405 Franken pro Jahr (1620 Liter Heizöl x 25 Rappen pro Liter). Diese Lenkungsabgabe wird zu zwei Dritteln via Krankenkassen an die Haushalte zurückbezahlt.

Angenommen, in der von Iazi-Chef Scognamiglio präsentierten Beispiel-Wohnung lebt eine vierköpfige Familie, dann beträgt im laufenden Jahr 2019 die Rückzahlung aus dem Ertrag der CO 2 -Abgabe rund 260 Franken.1 Das ergibt eine effektive Mehrbelastung der Familie von 145 Franken pro Jahr.

Genau so funktioniert die CO 2 -Abgabe auf Brennstoffe schon seit elf Jahren, und sie hat laut den Berechnungen der ETH Lausanne und des Beratungs-Büros Ecoplan massgeblich zur Senkung des CO 2 -Ausstosses im Gebäudesektor beigetragen.

Mehrbelastung für die Beispiel-Wohnung: 175 statt 485 Franken

Aus der Präsentation von Iazi-Chef Scognamiglio ist nicht ersichtlich, wann die Verdoppelung der CO 2 -Abgabe von 96 auf 210 Franken pro Tonne CO 2 erfolgt. Auf Nachfrage von Infosperber erklärt Iazi: «In der Auswertung wurde von einer einmaligen Erhöhung direkt auf den Maximalsatz ausgegangen ohne Berücksichtigung einer allfälligen Verhaltensänderung.»

Würde also gemäss dieser Iazi-Bedingung die CO 2 -Abgabe direkt mit Inkrafttreten des CO 2 -Gesetzes Anfang 2021 auf 210 Franken erhöht (was unrealistisch ist; siehe Kasten unten), dann sähe die effektive Mehrbelastung der vierköpfigen Familie wie folgt aus:

Die Erhöhung der CO 2 -Abgabe bewirkt, dass die Ausgaben für das Heizöl – wie von Scognamiglio berechnet – tatsächlich um 485 Franken (1620 Liter x 30 Rappen pro Liter) steigen würden. Die effektive Mehrbelastung würde jedoch nach Abzug der Rückzahlung von 312 Franken nur 173 Franken betragen.2 Das ist rund dreimal weniger als die von Iazi-Chef Scognamiglio berechneten 485 Franken.

Doch damit nicht genug: Wenn diese Familie ihren Heizöl-Verbrauch dank energetischer Sanierung nur schon um rund einen Drittel reduziert, schmelzen die Mehrausgaben auf Null. Fällt der Heizöl-Verbrauch unter 1000 Liter, bekommt diese Familie sogar Geld zurück. So funktioniert eine Lenkungsabgabe: Wer viel verbraucht, kommt zur Kasse, wer wenig verbraucht, wird belohnt. Und Lenkungsabgaben sind auch sozial (siehe dazu Infosperber: hier und hier).

10vor10: «Es wäre sinnvoll gewesen, die Rückverteilung zu erwähnen.»

Die oben erwähnten Medien (SRF-Magazin 10vor10 und die Zeitungen von Tamedia und CH Media) haben die Berechnungen von Iazi-Chef Scognamiglio übernommen und – wie Scognamiglio in seiner schriftlichen Präsentation – die Rückverteilung ebenfalls weggelassen. Damit wurde ein wesentlicher Aspekt der CO 2 -Abgabe ausgeblendet.

Das SRF-Magazin 10vor10, in dem Iazi-Chef Scognamiglio selber auftrat, erstellte die folgende Grafik ohne Angabe der Rückverteilung:

Zur fehlenden Rückzahlung erklärt die 10vor10-Redaktion auf Anfrage: «Es wäre sinnvoll gewesen, die Rückverteilung gemäss CO 2 -Gesetz zu erwähnen. Eine konkrete Hochrechnung wäre aber auch nicht ganz unproblematisch gewesen, da nicht klar ist, wie viel CO 2 in Zukunft ausgestossen wird.»

Tagesanzeiger: «Die Studie hätte genauer geprüft werden müssen.»

Ebenfalls der Tagesanzeiger und diverse Tamedia-Zeitungen haben die Iazi-Zahlen übernommen und titelten:

Auf Anfrage erklärte die Wirtschaftsredaktion des Tagesanzeigers: «Der Artikel beruht auf der Studie von Iazi, die hier vom Maximalbetrag von 210 Franken je Tonne CO 2 ausgeht und ein mögliches Szenario in Bezug auf steigende Mieten und Wertverlust von Immobilien beschreibt. Mit dem Aussageziel: Wer nicht umrüstet, zahlt drauf. Hier die Rückzahlung zu vernachlässigen, hätte nicht passieren dürfen. Und ist nicht bewusst geschehen. Die Studie hätte genauer geprüft werden müssen.»

Iazi bedauert die Nicht-Erwähnung «in den meisten Beiträgen»

Iazi nimmt zur fehlenden Rückverteilung in ihrer Präsentation auf Anfrage von Infosperber wie folgt Stellung: «An unserer Medienkonferenz haben wir den anwesenden Journalisten die Grundsätze der Gesetzesvorlage klar vermittelt und darauf hingewiesen, dass die Rückverteilung nicht berücksichtigt wurde. Dass dies in den meisten Beiträgen unerwähnt blieb, bedauern wir natürlich. Im Einzelfall kann die Belastung aber stark variieren. Die Mehrausgaben hängen insbesondere vom Energieträger, der Gebäudeisolation und dem individuellen Flächenverbrauch ab.»

Nur die NZZ setzte ein Fragezeichen

Nicht alle Medien haben die Rückverteilung ausgeblendet. Die SDA schrieb in ihrem Bericht, ein Grossteil der Erträge aus der CO 2 -Abgabe werde «wieder über die Krankenversicherer und die AHV-Ausgleichskassen an die Bevölkerung zurückverteilt.»

Auch die NZZ bemerkte, dass in der Iazi-Präsentation etwas fehlte, wenn sie in einem kurzen Kasten-Artikel titelte: «400 Franken mehr Miete wegen CO 2 -Abgabe?» und kommentierte:

«Die Zusatzbelastung für Mieter und Wohneigentümer läge per saldo aber deutlich unter den genannten 1,4 Mrd. Fr., denn mindestens zwei Drittel der CO 2 -Abgabe fliessen an die Haushalte zurück. Netto läge somit die Mehrbelastung gemessen an den Iazi-Schätzungen bei höchstens 470 Mio. Fr. pro Jahr, was für den Durchschnittsmieter jährlich 100 bis 150 Fr. ausmachen könnte.»

Iazi-Präsentation mit unrealistischen Annahmen ktm. Die Iazi-Präsentation blendet nicht nur die Rückverteilung der CO 2 -Abgabe an die Haushalte aus, sondern geht auch von der unrealistischen Annahme «einer einmaligen Erhöhung direkt auf den Maximalsatz (…) ohne Berücksichtigung einer allfälligen Verhaltensänderung» aus. Zum Vergleich: Gemäss dem aktuell gültigen CO 2 -Gesetz wurde der Abgabesatz seit 2013 sukzessive auf 96 Franken pro Tonne CO 2 angehoben. Der gesetzlich mögliche, maximale Abgabesatz von 120 Franken jedoch wird bis 2020 nicht zur Anwendung kommen, weil die Zielsetzungen erreicht werden. Man kann auch beim revidierten CO 2 -Gesetz davon ausgehen, dass der Bundesrat den Abgabesatz sukzessive erhöhen wird und dass die CO 2 -Abgabe eine Reduktion des Brennstoff-Verbrauchs bewirken wird. Das heisst: Wenn der CO 2 -Ausstoss gemäss den Zielvorgaben sinkt, kommt es gar nicht zur Erhöhung auf 210 Franken beziehungsweise um 30 Rappen pro Liter und folglich auch nicht zu einer Brutto-Mehrbelastung von 485 Franken für die Beispiel-Wohnung. Es handelt sich also um einen rein fiktiven Maximal-Betrag. Dieselbe Überlegung gilt für die gesamte jährliche Mehrbelastung, die von Iazi mit 1,4 Milliarden Franken angegeben wird. Realistischere Zahlen liefert eine kürzlich erschienene Studie des Beratungsbüros Infras im Auftrag von swisscleantech. Diese Studie hat – im Unterschied zu den Iazi-Zahlen – die Senkung des CO 2 -Ausstosses als Folge des CO 2 -Gesetzes einbezogen und schätzt die Erhöhung der gesamten Mehrbelastung, die sich aus der Erhöhung des Abgabesatzes von 96 auf 210 Franken ergibt, für das Jahr 2030 auf rund 400 Millionen Franken (Seite 32). Also Faktor 3,5 weniger als die Iazi-Präsentation.

FUSSNOTEN:

1 Aktuell beträgt die Rückzahlung aus dem Ertrag der CO 2 - und der VOC-Abgabe 6,40 Franken pro Kopf und Monat. Dieser Betrag wird auf der Monats-Prämie der Krankenkasse abgezogen. VOC (volatile organic compound; deutsch: Flüchtige organische Verbindungen) werden beispielsweise für die Reinigung von Metallen oder in Farben und Lacken eingesetzt. Sie sind mitverantwortlich für die hohen Ozonwerte im Sommer. Von den 6,40 Franken muss der Anteil der VOC-Abgabe abgezogen werden. Laut einem Faktenblatt des Bundesamts für Umwelt (Bafu) werden im laufenden Jahr 2019 total 662 Millionen Franken aus der CO 2 - und der VOC-Abgabe über die Krankenkasse an die Haushalte zurückverteilt. Davon stammen 554 Millionen aus der CO 2 -Abgabe und 108 Millionen aus der VOC-Abgabe. Proportional dazu führt die CO 2 -Abgabe allein zu einer Rückzahlung von rund 5,40 Franken pro Kopf und Monat. Das ergibt für die vierköpfige Familie pro Jahr eine Rückzahlung von rund 260 Franken.