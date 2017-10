Wenn «Philanthropie» Hass auf Menschen finanziert

© TheAlgemeiner

«Sugar-Mama» des Muslim-Hasses: Nina Rosenwald (rechts) und Nira Abramowitz

Christian Müller / 08. Okt 2017 - Der «Philanthrop» ist – griechisch – der «Menschenfreund». Antisemitismus und Islamophobie – aber bitte, das ist doch was anderes!

Er sagte es nicht einmal, er sagte es nicht zweimal, er sagte es, in einem 25 Minuten dauernden Gespräch auf Radio SRF, sogar dreimal: «Antisemitismus ist, wenn man Juden hasst, nur weil sie Juden sind». Abraham Melzer, selber Jude, als Kind mit den Eltern unterwegs auf der Flucht vor den Nazis, in Israel Militärdienst geleistet, zurück in Deutschland, und trotzdem ein scharfer Kritiker der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Er liebe Israel, sagte Melzer, er sei ja dort aufgewachsen, habe dort viele Freunde, aber er kritisiere die israelische Politik. Und: In Deutschland, wo er jetzt lebe, sei nicht der Antisemitismus zunehmend, sondern – wörtlich – die «Antisemitismus-Hysterie».

Antisemitismus ist ein Thema. Die Frage ist nicht, ob es ihn gibt. Die Frage ist vielmehr, wo er beginnt. Ist Kritik an Israel, an der israelischen Politik, bereits Antisemitismus? Abraham Melder sagt ganz klar: Nein! Und er hat ein Buch dazu geschrieben: Die Antisemitenmacher.

Die andere Seite allerdings, die Israel-Lobby, arbeitet mit Erfolg daran, zu erreichen, dass auch Kritik an Israel und Kritik an der israelischen Politik – an der Politik der Besiedlung der besetzten palästinensischen Gebiete in der West Bank – bereits als Antisemitismus verstanden und entsprechend verurteilt werden. Vor wenigen Tagen hat der deutsche Bundestag einer neuen Definition von Antisemitismus zugestimmt, die fortan zum Beispiel auch in den Schulen als verbindlich gelten soll. Neu daran ist, dass danach eben auch Kritik an Israel – weil Israel ein jüdisches Kollektiv, eine jüdische «Gemeindeinstitution» ist – als Antisemitismus verstanden werden soll. Das Ziel dahinter ist klar, es gilt, die Kritik an Israels Siedlungspolitik zum Schweigen zu bringen.

Szenenwechsel. Wie steht es mit der Islamophobie, dem Hass gegen die Muslime? Hat die Islamophobie nicht ebenfalls einen rassistischen Hintergrund?

Ein Beispiel: das Gatestone Institute

In den USA gibt es Hunderte von sogenannten Think Tanks. Die meisten von ihnen sind Arbeitsgruppen und Organisationen mit einem erkennbaren Zweck – politisch oder wirtschaftlich. Das Gatestone Institute zum Beispiel, Selbstbezeichnung «International Policy Council», verbreitet in 17 verschiedenen Sprachen politische Artikel – aber alle Artikel haben nur eine Aussage: die westliche – freie! – Welt geht zugrunde, weil die Muslime kommen. Zu den prominenten Autoren von Gatestone gehören etwa Giulio Meotti von der italienischen Rechtsaussen-Zeitung Il Foglio, die israelische Autorin Judith Bergman, die deutschen Autoren Soeren Kern und Stefan Frank, aber auch der Anti-Muslim-Politiker Geert Wilders aus Holland figuriert unter den Autoren. Gatestone sät Hass – nicht nur Hass gegen die Dschihadisten, sondern Hass ganz generell gegen die Muslime. Und das nicht nur gelegentlich, sondern täglich. Gatestone kennt kein anderes Thema.

Und damit nicht genug. Viele weitere sogenannte Informationsplattformen übernehmen Artikel von Gatestone, die Schweizer Plattform Audiatur online zum Beispiel, eine Website der Israel-Lobby, hat schon über 300 Artikel von Gatestone übernommen. Und auch in anderen Ländern werden Gatestone-Artikel übernommen, in Tschechien zum Beispiel von der Plattform ParlamentniListy.cz.

Die meisten Gatestone-Artikel mit Hass-Tiraden gegen die Muslime sind im Original in englischer Sprache geschrieben. Die deutschsprachigen Versionen kommen dann meistens vom Schweizer Übersetzer Daniel Heiniger, manchmal auch von Audiatur online. Infosperber hat darüber berichtet.

Zweierlei Ellen

Im Herbst 2016 gelang es der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, einen Vortrag von Abraham Melzer – dem «berüchtigten Antisemiten», so Knobloch über Melzer – in München zu verhindern. Die für den Vortrag von Melzer gebuchten Räumlichkeiten wurden nach einer Intervention von Charlotte Knobloch für Melzers Vortrag gesperrt. «Antisemiten», selbst wenn sie selber Juden sind, sollen nicht öffentlich reden dürfen. Wie ist es dann aber möglich, dass auf der anderen Seite ein US-amerikanischer Think Tank in 17 Sprachen Anti-Muslim-Hass verbreiten darf?

Wer steckt denn eigentlich hinter Gatestone? Die Recherche, woher Gatestone das Geld für ihre anti-muslimische Aktivität hat, ist einfach, ein Blick ins Internet genügt: Es ist eine US-amerikanische Multimillionärin und «Philanthropin»: Nina Rosenwald. Und Nina Rosenwald ist eine Jüdin. Sie spendet nicht nur Millionen für Gatestone, sie twittert auch für Gatestone. Und sie spendet auch Geld für die (nach dem internationalen Völkerrecht illegale) israelische Siedlung El Beit in der West Bank. Und sie war auch schon Mitglied des Vorstandes des American Israel Public Affairs Committee AIPAC, der bekanntesten und mit einem Jahresbudget von weit über 50 Millionen US-Dollar einflussreichsten US-amerikanischen Israel-Lobby-Organisation. Und natürlich gehört die «Philanthropin» – «philanthropist» wie sie sich selbst nennt – wie viele andere «philanthropists», zur New Yorker High Society. Das Bild oben zeigt sie an einem Anlass der «Open University Foundation» in New York (im Bild rechts), zusammen mit Nira Abramowitz.

«The Sugar Mama of Anti-Mulim Hate», die Zucker-Mamma des Muslim-Hasses, so überschrieb die US-amerikanische Zeitung The Nation einen Artikel im Jahr 2012 über Nina Rosenwald. Geschrieben hatte ihn Max Blumenthal, Sohn des (jüdischen) Clinton-Beraters Sidney Blumenthal.

Auch die englischsprachige Informationsplattform «The Intercept», gegründet unter anderem vom (jüdischen) Journalisten Glenn Greenwald, berichtete kürzlich über Gatestone. Der ausführliche Beitrag im Vorfeld der deutschen Wahlen machte auf die enge Zusammenarbeit von Gatestone mit der deutschen AfD aufmerksam.

Philanthropie?

Nein, es geht nicht speziell um Nina Rosenwald, auch wenn es schwer nachvollziehbar ist, dass die Tochter einer Jüdin, die ihrerseits zuerst vor der Revolution in Russland und später vor den Nazis in Deutschland fliehen musste, ihre Dollar-Millionen spendet, um Hass gegen eine andere religiöse Gruppe zu schüren. Aber es geht darum, dass endlich auch über die Islamophobie, über den Muslimhass, öffentlich geredet wird. Es kann und darf nicht sein, dass Menschen bereits als Antisemiten verschrien werden, nur weil sie die Siedlungspolitik der israelischen Regierung Netanyahu kritisieren, auf der anderen Seite aber jemand, der freiwillig Millionen für Anti-Muslim-Hass ausgibt, öffentlich als «Philanthropin» gefeiert wird.

Zur Erinnerung: Der Philanthrop ist der Menschenfreund, von griechisch φίλος phílos, der 'Freund', und ἄνθρωπος ánthrōpos, der 'Mensch'. Sind all die Muslime, die Palästinenser, die Kurden, die Iranerinnen und Iraner, die Rohingyas und all die vielen anderen, denn keine Menschen?

Aber noch etwas

Damit keine Missverständnisse entstehen: Bei weitem nicht alle von jüdischer Seite finanzierten Think Tanks und Webportale propagieren den Islam-Hass. Im Gegenteil. Es gibt etliche von jüdischer Seite finanzierte Webportale, die ihrerseits Israels Politik scharf kritisieren und die unermüdlich auf die verheerende israelische Politik gegenüber den Palästinensern aufmerksam machen. Zu erwähnen sind da etwa Mondoweiss mit täglich bis zu drei Beiträgen oder auch Jewish Voice for Peace, beide in englischer Sprache. Ein sechsminütiges Cartoon-Video erklärt, was das Ziel der «Jüdischen Stimme für den Frieden» will und warum.