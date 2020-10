Dreimal Demokratie: gefährdet und neu gefordert

Nichts in den letzten Jahren hat das Thema «Demokratie» so ins Zentrum des Interesses und der Diskussion – bis zu handfesten Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit Polizeieinsatz – gebracht, wie die Covid-19-Pandemie. Und dies weltweit! Funktioniert die Demokratie überhaupt noch? Welche Kompetenzen hat sie «nach oben» abgegeben? Was dürfen die Behörden mit «demokratischer Legitimation» tun – im Normalfall, und eben auch in einem Ausnahmefall wie jetzt in Corona-Zeiten?

Nicht als Corona-bedingte Schnellschüsse, sondern als Resultat jahrelanger Beobachtung – aber durchaus aktuell bis ins Jahr 2020 hinein – sind in den letzten Monaten zwei Bücher zum Thema Demokratie erschienen, beide von prominenten Schweizer Autoren, beide hervorragend in Inhalt und Form, beide äusserst lesenswert:

Roger de Weck war einst Chefredaktor des Zürcher «Tagesanzeigers» (1992-1997), Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» (1997-2000) und zuletzt von 2011 bis 2017 Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen Schweizerischen Radio- und Fernseh-Gesellschaft SRG. In allen diesen drei Management-Positionen hat er kaum besonders hohe Leistungsausweise verbuchen können. Als Buchautor indessen zeigt er sich einmal mehr von seiner absolut brillanten Seite – in seiner Kernkompetenz als Beobachter, Analyst und sprachlich äusserst talentierter Schreiber.

De Weck geht das Thema «Demokratie» global an. Seine unzähligen erwähnten Beispiele zeigen einen wahrhaft international belesenen Kenner der Materie. Und er macht, was im Buchtitel noch nicht erahnt werden kann, darauf aufmerksam, dass die Demokratie nicht nur durch Autokratie-begeisterte Politiker und ein reaktionäres Publikum gefährdet ist, sondern vor allem auch durch die globalen Konzerne, die mit ihrer Wirtschaftsmacht die Demokratien in mittleren und kleineren Ländern locker austricksen. Wörtliches Zitat aus dem Buch: «Im Bann der Megamacht von Global Players, die wenig Selbstzweifel hegen und die Politik als ihre Dienstleisterin betrachten, erwuchs aus der liberalen die neoliberale Demokratie. Ökonomie lenkt Demokratie. Verkehrte Welt: Die Wirtschaft reguliert den Staat. So war's ganz und gar nicht vorgesehen.»

Josef Lang – besser bekannt als Jo Lang –, Schweizer Historiker, langjähriger Parlamentarier in Zug und in Bern, vor allem aber auch aktiver Kämpfer gegen eine militärische Schweiz, beschränkt sich in seinem Buch, wie es der Titel besagt, auf die Demokratie in der Schweiz. Ein Grossteil des Buches ist Schweizer Geschichte, immer mit dem Auge auf die internen politischen Machtkämpfe und Auseinandersetzungen. Und mit einer äusserst detailreichen Auslegeordnung der demokratischen Verhältnisse im demokratischen «Musterland» Schweiz – dies bis in die allerneuste Zeit, inkl. Wahlen 2019. Wie ist das Frauenstimmrecht zustande gekommen? Was genau unterscheidet heute die Sozialdemokraten und die Grünen? Und wie sind die Grünliberalen einzuordnen? Immer mit präzisen Antworten. Ein phantastisches Buch. Für aktiv Politisierende ein Lektüre-Muss, für Nicht-Politisierende zumindest ein echtes Lesevergnügen – auch wenn es inhaltsbedingt immer auch sehr viele Zahlen zu lesen gibt. So macht Geschichte – geschriebene Geschichte – Freude. Und dient zugleich als Motivation, tatsächlich selbst mitzumachen, zumindest als regelmässiger Urnengänger, vielleicht aber sogar in einer politischen Vereinigung.

Es geht um die Stärkung der Demokratie

So unterschiedlich die beiden Bücher sind, so haben sie doch viele Gemeinsamkeiten. Nicht nur, dass sie über lange Anhänge mit Anmerkungen, Quellenangaben, Namensverzeichnissen etc. verfügen und deshalb auch für den wissenschaftlichen Gebrauch geeignet sind, beide Autoren beenden ihre Bücher auch mit klaren Empfehlungen, was jetzt notwendig ist, um die Demokratie zu retten und zu stärken. Roger de Weck: «Zwölf Vorschlage für die Demokratie», Jo Lang: «Die Zukunft der Demokratie in der Schweiz: zehn Herausforderungen». Beide Bücher sind also nicht nur historische Rückblicke und Gegenwartsanalysen, beide Autoren befassen sich auch mit der Zukunft – ein weiterer Grund, die Bücher zur Kenntnis zu nehmen und die Vorschläge ihrer Autoren zu überdenken.

Beide Bücher aber haben auch einen gemeinsamen Schwachpunkt: Sie basieren auf dem vermeintlichen Axiom, dass Demokratie ausschliesslich auf der Basis des Nationalstaates funktioniert, also an der Landesgrenze Halt macht. Warum gibt es keine Demokratie über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus?

Jo Lang tönt diese Problematik immerhin an – im letzten und deshalb nicht unwichtigsten Abschnitt seines Buches: «Was bedeuten die Probleme für die Schweizer Demokratie? Liegt die Antwort in nationaler Abschottung oder in einer Politik, die globale Steuergerechtigkeit mit internationaler Demokratieförderung verbindet? (…) Können all die demokratischen Bewegungen, seien sie sozial, ökologisch, feministisch oder politisch motiviert, die Demokratisierung und Ermächtigung der Uno, der einzigen universellen Organisation auf diesem Planeten, befördern?»

Auch über diese Demokratie, die nicht an den Landesgrenzen enden soll, gibt es ein Buch: «Jo Leinen und Andreas Bummel: Das demokratische Weltparlament. Eine kosmopolitische Vision.» Über dieses Buch hat Infosperber bereits ausführlich berichtet (hier anklicken). Und so langsam gibt es auch in der Schweiz aktive Politiker, die sich mit dieser Thematik näher befassen, an vorderster Stelle der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch. (Zu seiner Rede im Parlament zum Thema «Demokratisierung der Vereinten Nationen» hier anklicken.)

Nicht zuletzt, um die Gefährdung der Demokratie durch die wirtschaftlichen Global Players zu stoppen, darf auch dieses Thema nicht vergessen oder verdrängt werden.

Roger de Weck: Die Kraft der Demokratie. Eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. 327 Seiten, Verlag Suhrkamp, Berlin 2020

Josef Lang: Demokratie in der Schweiz. Geschichte und Gegenwart. Verlag HIER UND JETZT, Baden 2020

Jo Leinen, Andreas Bummel: Das demokratische Weltparlament. Eine kosmopolitische Vision. Dietz Verlag, Köln 2017

