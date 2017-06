Stoppt den Plastikwahnsinn – jetzt!

© Geraldsimon/Pixabay/cc

Plastikmüll an der Drina: Flüsse schwemmen jedes Jahr rund 8 Tonnen Plastik in die Meere

Red. / 31. Mai 2017 - Wenn die Vermüllung der Meere nicht gestoppt wird, schwimmt im Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen.

Unfassbar viel Plastik treibt in den Ozeanen – 150 Millionen Tonnen schätzen Wissenschaftler. Und täglich wird es mehr. Jedes Jahr landen rund bis zu 10 Tonnen Kunststoff im Meer – etwa ein voller Kehrichtwagen pro Minute. Und die Zahl könnte sich bis 2030 verdoppeln und bis 2050 vervierfachen. Das haben Forscher der Ellen MacArthur Foundation in einer Studie berechnet, die bereits vor einem Jahr am WEF in Davos vorgestellt wurde. Gelangen Kunststoffe weiterhin so fahrlässig ins Meer wie bisher, so könnte der Plastikmüll im Jahr 2050 mehr wiegen als alle Fischschwärme zusammen, warnen die Autoren der Studie. Der Plastikmüll zersetzt sich im Mehr zu kleinen Partikeln. Diese werden von Fischen und Seevögeln gefressen. Viele sterben daran, zudem gelangen die giftigen Stoffe im Plastik auch in die Nahrungskette.

Die ganze Dramatik der Situation veranschaulicht ein Video des ZDF in knapp zwei Minuten:

Quelle: YouTube

Dass die Plastikflut dringend gestoppt werden muss, haben inzwischen auch etliche Politiker erkannt. Vor drei Monaten hat die UNO auf der indonesischen Insel Bali ein neues Programm zur weltweiten Vermeidung von Plastikmüll lanciert. Mit der «Kampagne für saubere Meere» sollen Regierungen weltweit stärker gegen Plastikmüll kämpfen. Ein Ziel der neuen Kampagne: Bis zum Jahr 2022 soll Mikroplastik aus Kosmetikprodukten verschwinden und der verschwenderische Einsatz von Einmalprodukten aus Plastik enden.

Konkrete Strategien zum Schutz der Meere werden Anfang Juni auch vom ersten Ozeangipfel der Vereinten Nationen in New York erwartet. Mit einer weltweiten Online-Petition fordert das Kampagnen-Netzwerk Avaaz die Staats- und Regierungschefs aller Länder auf, Einweg-Plastik innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verbieten und politische Massnahmen zum Schutz der Ozeane zu verabschieden. Erik Solheim, Leiter des UN-Umweltprogramms, hat Avaaz zugesichert, dieses Anliegen am UNO-Ozeangipfel in die Versammlung einzubringen, falls eine Million Menschen die Petition unterzeichen. Noch fehlen rund 170'000 Unterschriften. Hier können Sie unterschreiben.

Und hier ein Video – drei Minuten, die ans Herz gehen.

Weitere Artikel zum Thema auf Infosperber:

● Müllkippe Meer: Der Tod ist aus Plastik

● Die Plastikmüll-Apokalypse in den Weltmeeren

● Schweiz schaut zu: Plastik tötet Fische und Vögel