Warmduscher-Kampagne gegen neue Energiestrategie

Spass unter der kalten Dusche: gesund und freiwillig! Die Drohung der SVP ist falsch und dumm.

Hanspeter Guggenbühl / 17. Apr 2017 - Die Argumente der SVP gegen die Energievorlage erreichten an Ostern alle Haushalte. Ein Faktencheck.

«3'200 Franken mehr bezahlen ... und erst noch kalt duschen». Unter diesem Titel wirbt das «Überparteiliche Komitee gegen das Energiegesetz, c/o SVP Schweiz» für ein «Nein zum Energiegesetz» am 21. Mai. Ihre Botschaft versandte die Partei, die das Referendum anführt, in einer zwölfseitigen Abstimmungszeitung (Auflage 2'987'475 Exemplare). Die meisten Schweizer Haushalte haben diese Propaganda am Osterdonnerstag erhalten.

Uns Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern rieselt damit ein kalter Schauer über die Schultern. Und so fragen wir uns, ob alles, was in dieser Warmduscher-Kampagne steht, auch wirklich stimmt. Nachstehend eine Informationskontrolle, begrenzt auf die sechs wichtigsten Argumente für ein «Nein zum Energiegesetz»:

1. Mehrkosten von 3200 Franken pro Haushalt?

An die Spitze ihrer Kampagne stellt die SVP die «enormen Mehrkosten für uns alle», nämlich «3200 Franken zusätzlich für einen vierköpfigen Haushalt pro Jahr». Weiter hinten schreibt sie unter dem Zwischentitel «Attacke gegen alle Haushalte», wie sie auf diese hohe Zahl kommt: «Gemäss der bundesrätlichen Botschaft rechnet der Bundesrat selber mit Kosten im Umfang von rund 200 Milliarden Franken bis ins Jahr 2050. Das sind in den nächsten 32 Jahren jährlich 5 – 7 Milliarden (genau wären es 6,25 Mrd.). Heruntergebrochen auf die aktuelle Einwohnerzahl von 8,2 Millionen ergibt das 800 Franken pro Einwohner (genau wären es 762 Fr.) oder 3200 Franken für einen vierköpfigen Haushalt.» Genau wären es 3048 Franken.

Das Problem dieser Rechnung ist nicht die leichte Übertreibung, sondern Folgendes: Die «Mehrkosten» von «rund 200 Milliarden» sucht der fleissige Leser in der 197seitigen Botschaft des Bundesrats vergeblich. Hingegen erfährt die Leserin auf Seite 168 der bundesrätlichen Schrift:

»Die Gesamtkosten der Anlagen und des Produktionsbetriebs des schweizerischen Kraftwerksparks (Bestand und Zubau) von 2010–2050 betragen mit dem ersten Massnahmenpaket 193 Milliarden Franken, dabei fallen rund 125 Milliarden Franken auf den bestehenden Kraftwerkspark. Die Kosten des Zubaus betragen 67 Milliarden. Damit macht er rund einen Drittel der Gesamtkosten aus. Ein Grossteil dieser Kosten fallen unabhängig von der Energiestrategie an, da zur Deckung der künftigen Stromnachfrage Produktionskapazitäten im Inland aufgebaut werden müssen beziehungsweise zusätzliche Importkosten anfallen.»

Der langen Schreibe kurzes Resultat: Bei den von der SVP zitierten «enormen Mehrkosten von 3200 Franken» pro Haushalt und Jahr oder «rund 200 Milliarden» bis 2050 handelt es sich gemäss Bundesrat zum «Grossteil» um Kosten, die «unabhängig von der Energiestrategie» anfallen. Die wahren Kosten der neuen Energiestrategie für die Schweizer Volkswirtschaft, verglichen mit der unbeeinflussten Entwicklung, beziffert der Bundesrat an anderer Stelle seiner langen Botschaft auf «minus 0,1 bis plus 0,0 Prozent».

2. Teurerer Strom, teurere Heizkosten, teureres Benzin?

Unter dem Zwischentitel «Attacke gegen alle Büezer» schreibt die SVP: «Das neue Energiegesetz wird teureren Strom mit sich bringen (Erhöhung der KEV in einem ersten Schritt von heute 1,5 auf 2,3 Rp. pro kWh, später auf 4,5 Rp.pro kWh), teurere Heizkosten, teureres Benzin und teurere Mietkosten.

Fakt ist: Wenn das Volk am 21. Mai der Revision des Energiegesetzes zustimmt, wird der Netzzuschlag, mit dem die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für Ökostrom finanziert wird, temporär tatsächlich um 0,8 Rappen pro KWh erhöht. Das ergibt pro Jahr eine Erhöhung der Subventionen um 480 Millionen Franken. Davon entfallen neu 120 Millionen auf grosse Wasserkraftwerke, wie das die SVP und andere bürgerliche Parteien im Parlament verlangten. Pro Vierpersonen-Haushalt mit üppigem Stromkonsum von 5000 kWh/Jahr ergibt das Mehrkosten von 40 Franken pro Jahr.

Von der SVP völlig aus der Luft gegriffen ist der zusätzliche Aufschlag «später auf 4,5 Rp. pro kWh». Wahr ist das Gegenteil: Langfristig wird der Netzzuschlag abgeschafft, weil das Parlament die KEV befristet hat. Falls das Volk die Vorlage nach dem Willen der SVP ablehnt, fällt diese Befristung aber weg und der Netzzuschlag bleibt unbefristet auf 1,5 Rappen/kWh. Mit ihrem Referendum schneidet sich die SVP teilweise also auch ins eigene Fleisch (siehe infosperber vom 22.1.2017).

Ebenfalls falsch ist, dass nach einem Ja am 21. Mai «Benzinkosten und Heizkosten weiter steigen». Denn die Revisionsvorlage ändert nichts an der bestehenden CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen, und sie enthält auch keinerlei Abgaben auf Treibstoffen. Und: Der Mieterverband, der ebenfalls die «Büezer» der Schweizer vertritt (die Mehrheit der Bevölkerung gehört zur Mieterschaft), hat die Ja-Parole beschlossen.

3. Zwang zu Gebäudesanierungen und Ersatzkäufen?

Weiter behauptet die SVP, die Revision des Energiegesetzes bringe «zwingende Gebäudesanierungen», den «Ersatz bestehender Fahrzeugflotten und Heizungen» sowie das «Verbot von Ölheizungen». All das stimmt nicht: Gebäudesanierungen bleiben wie bisher ebenso freiwillig wie der Ersatz von Fahrzeugen oder Heizungen. Strengere Vorschriften betreffen nur neue Fahrzeuge oder neue Gebäude. Und das revidierte Energiegesetz sieht auch kein «Verbot von Ölheizungen» vor.

4. Beschränkt der Staat den Konsum?

Unter dem Titel «Attacke gegen die Konsumenten» schreibt die Partei mit dem grossen Erfindergeist: «Was wir heute noch kaum glauben, wird schon bald Tatsache sein. Nämlich Vorschriften, wann wir noch waschen, duschen und staubsaugen dürfen.» Weitere Verhaltensänderungen, sei es für Autofahrende (»nur noch jeden zweiten Tag»), Kaffeetrinker oder Fleischesserinnen, kleidet die SVP in Frageform.

Auch diese Behauptungen und Drohungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Richtig ist das Gegenteil: Die Energiestrategie des Bundesrates setzt gezielt auf Effizienzsteigerung, verzichtet aber bewusst auf Verhaltensvorschriften, neudeutsch «Suffizienz». So schrieben die Verfasser der Energieperspektiven ausdrücklich: «Solange technologische Optionen zur Verfügung stehen, werden Suffizienzstrategien als nicht akzeptabel angesehen.» Und Doris Leuthard, die auch schon mal eine Warmduscher-Kampagne anführte (»Duschen mit Doris») betont immer mal wieder: «Ich will keine asketische Gesellschaft.»

5. Zurück in die Steinzeit oder ins Jahr 1966?

In einer Grafik unter dem Titel «Zurück in die Steinzeit» stellt die SVP die Entwicklung des Energieverbrauchs in der Schweiz von 1910 bis 2010 richtig dar und markiert, dass dieser gesamte Verbrauch 1966 halb so gross war wie im Spitzenjahr 2010 (seither ist er wieder deutlich gesunken, was die SVP-Grafik unterschlägt). In der Grafik behaupten die Kampagnenverfasser: «Mit dem Energiegesetz dürfen wir 2035 nur noch soviel Energie verbrauchen wie 1966!»

Abgesehen davon, dass 1966 die Steinzeit vorbei war, enthält diese grafisch gestützte Behauptung folgende vier Fehler: Das Energiegesetz schreibt nicht eine Halbierung des Energieverbrauchs vor, sondern nennt einen «Richtwert». Dieser Richtwert sieht bis 2035 eine Reduktion von 43 (nicht 50) Prozent vor. Diese Reduktion gilt nicht für den dargestellten gesamten Verbrauch, sondern für den Verbrauch pro Kopf gegenüber dem Jahr 2000. Beim Vergleich pro Kopf ist das «Steinzeit»-Jahr 1966 die falsche Vergleichsgrösse, weil die Bevölkerungszahl seit 1966 deutlich gestiegen ist, das heisst: Selbst wenn wir gemäss Energiegesetz den Richtwert erreichen, werden wir 2035 immer noch mehr Energie konsumieren dürfen als 1966 oder als in der «Steinzeit».

6. Mehr Stromimport und Landschaftsverschandelung?

»Die Stromversorgung wird als Folge der eingeschlagenen Strategie von zusätzlichen Stromimporten aus dem Ausland abhängig», schreibt die SVP einerseits. Anderseits beklagt sie: «Zusätzlich wird insbesondere mit den geplanten über 1000 Windrädern unsere schöne Landschaft verschandelt.»

Es mag sein, dass die Schweiz im Winter künftig mehr Strom importieren muss als heute. Das liegt aber nicht an der neuen Energiestrategie, sondern am Umstand, dass die von der SVP geliebten alten Atomkraftwerke früher oder später das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Die SVP und die übrigen Gegner der Energiestrategie zeigten bisher aber keine alternative Lösung, um den wegfallenden Atomstrom im Inland zu ersetzen. So fordert auch die SVP keine neuen Atomkraftwerke; das Thema Atomkraft blendet sie in ihrer Abstimmungszeitung aus taktischen Gründen völlig aus.

Ohne neue Energiestrategie wird die Abhängigkeit von «Stromimporten aus dem Ausland» (als ob es Importe aus dem Inland gäbe) also nicht kleiner, sondern grösser. Mit «tausend Windrädern» zum Beispiel liesse sich zumindest ein Teil des wegfallenden Atomstroms ersetzen. Wenn die SVP nun beklagt, dass solche «Windräder» unsere schöne Landschaft verschandeln», so ist sie daran selber schuld. Denn nur dank ihren Stimmen entschied die Mehrheit bei der Gesetzesrevision im Parlament, Energieanlagen auch in schützenswerten Landschaften von nationaler Bedeutung zu erlauben.

Fazit: Die Zeitung, mit der das «Überparteiliche Komitee gegen das Energiegesetz, c/o SVP Schweiz» den Abstimmungskampf betreibt, strotzt vor Fehlinformationen. Um alle zu widerlegen, bräuchte es eine Schrift, deren Umfang mindestens doppelt so gross ist wie jene der an die meisten Haushalte gelieferten Propaganda.