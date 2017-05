Gaskraftwerke für Elektroautos – warum denn nicht?

© gk

Elektro-Autos mit Strom aus Gaskraftwerken wären umweltfreundlicher

Hanspeter Guggenbühl / 14. Mai 2017 - »Elektroautos gefährden die Energiewende.» Diesen Unsinn kann nur eine NZZ-Redaktorin schreiben, die nicht rechnen kann.

Man kann der Meinung sein, das Auto sei «nicht wegzudenken». Man mag es sinnvoll finden, das Verkehrssystem weiterhin auf ein Gefährt auszurichten, das mit 95 Prozent Verpackungsgewicht nur fünf Prozent Inhalt transportiert. Man darf es als normal betrachten, wenn die eingebauten Motoren diese mobilen Verpackungen auf die doppelte Geschwindigkeit beschleunigen können, als es das Gesetz erlaubt. Der Schreibende teilt diese Mehrheitsmeinung nicht (siehe Infosperber vom 27.11. 2015: «Der Irrsinn als Rückgrat der (Auto-)Mobilität»).

Will man aber dieses Verkehrssystem bewahren, dann ist es effizienter, die rasenden Verpackungen mit einem Elektro- statt einem Verbrennungsmotor anzutreiben. Denn Elektromotoren haben einen Wirkungsgrad von rund 90 Prozent. Sie wandeln also 90 Prozent der Elektrizität in Antriebsenergie um; zehn Prozent gehen in der Batterie und im Motor verloren. Verbrennungsmotoren hingegen haben einen mittleren Wirkungsgrad von mageren 20 Prozent; 80 Prozent verpuffen also als Abwärme.

Zweimal «Gösgen»-Produktion für Elektroautos

Dank besserem Wirkungsgrad des Elektroantriebs spart der Umstieg vom Benzin- oder Diesel- aufs Elektroauto also eine Menge Energie (wenn auch weit weniger als der Umstieg aufs leichte Elektrovelo). Darum kommt dieser Umstieg auch der Energiewende entgegen, die es sich als Ziel setzt, bis 2035 den gesamten End-Energieverbrauch in der Schweiz pro Person um 43 Prozent unter das Niveau im Jahr 2000 zu senken. Das jedenfalls dachte die Mehrheit von Leuten, deren Bildung zum Beispiel das Lesen der NZZ erlaubt.

Doch das schien ein Irrtum zu sein. Denn die heutige NZZ am Sonntag behauptet mit fetten Lettern auf der Titelseite: «Elektroautos gefährden die Energiewende.» Unterzeichnet hat diesen Artikel Inlandredaktorin Kathrin Alder, assistiert von Wissenschaftsredaktor Andreas Hirstein.

Die Begründung für diese Behauptung: Um die globalen Ziele zum Klimaschutz und damit zur Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen, sei der Umstieg auf Elektroautos nötig, schreibt die NZZ und stützt sich dabei auf eine «neue Studie des Swiss Competence Center for Energy Resarch». Diese Umstellung aber sei «nur dann sinnvoll, wenn der Strom, der sie antreibt, CO2-frei ist», schreibt Alder auf Seite 13 weiter. Gleichzeitig bezweifelt sie, dass das bis zum Jahr 2035 möglich sei. Dazu zitiert sie Konstantinos Boulouchos, ETH-Professor und Hauptautor der Studie, mit den Worten: «In der nahen Zukunft haben wir sowieso nicht genug erneuerbare Elektrizität, um eine grosse Flotte zu betreiben.»

Diese Einschätzung stützt Alder mit folgender, im Text speziell heraus gehobener Zahl: Um die gesamte Autoflotte in der Schweiz auf Strom oder strombasierte Treibstoffe umzustellen, brauchte die Schweiz dafür «rund 14 Terrawattstunden» (14 TWh entsprechen 14 Mrd. kWh, der Autor). «Dies entspricht zweimal der Leistung des Kernkraftwerks Gösgen». Verzeiht man der Inlandredaktorin, dass sie wie viele ihrer Berufskollegen die Produktionsmenge von 14 TWh mit der «Leistung» verwechselt, ist ihr Artikel bis dahin richtig. Und die ohne Quelle genannte Menge von 14 TWh ist, wie eine kurze Überschlagsrechnung zeigt, ebenfalls plausibel.

Informieren, Skandalisieren, Kurzschluss produzieren

Weil aber die NZZ es sich offenbar auch nicht mehr leisten kann, zu informieren ohne zu skandalisieren, fügt sie anschliessend das beliebteste Totschlag-Argument gegen die Energiewende ins Feld: Um den zusätzlichen Stromverbrauch der Autos zu decken, bemerkt ihr Experte und ETH-Mann Bouchoulos zu Recht, müsse man neben Photovoltaik im Winterhalbjahr auch auf Gaskraftwerke setzen. Oder auf Wärmekraftkopplungs-Anlagen (WKK), hätte Bouchoulos anfügen können, doch das sagt er lieber nicht, weil die ETH lieber auf zentrale Gross- statt dezentrale Kleinanlagen setzt. «Ausgerechnet Gaskraftwerke», schreibt darauf Alder empört. Denn Gaskraftwerke sind die beliebteste Drohkulisse, um die Energiestrategie abzuschiessen, über die das Schweiz Volk nächstes Wochenende abstimmt.

Die Information ist also plausibel: Es lässt sich wohl nicht vermeiden, im Winterhalbjahr Strom aus Gaskraft zu erzeugen, wenn die alten Atomkraftwerke das Zeitliche gesegnet haben, und sofern wir die gesamte gewichtige Autoflotte mit Elektrizität antreiben wollen. Aus dieser naheliegenden Information folgt nun auf Seite 1 in fetten Lettern aber der Kurzschluss «Elektroautos gefährden die Energiewende».

Gaskraft für Elektroautos nützt der Energiewende

Abgesehen davon, dass es weit mehr Gas und andere fossile Energieträger braucht, wenn wir die Vorlage zur Energiestrategie ablehnen, ist die Folgerung der sonntäglichen NZZ schlicht falsch. Richtig ist: Gaskraftwerke nützen der Energiewende, wenn ihr erzeugter Strom verwendet wird, um Benzin- und Dieselautos durch Elektroautos zu ersetzen. Um diese Gegen-Behauptung zu stützen, braucht es weder eine Studie noch einen ETH-Professor. Dazu genügt ein Blick in die Gesamtenergie-Statistik und eine simple Rechnung:

Im Jahr 2015 verbrannte die Schweiz 61 Terawattstunden oder 61 Mrd. kWh Benzin- plus Dieseltreibstoff. Zieht man davon knapp 20 Prozent ab für Lastwagen und motorisierte Zweiträder, so bleibt für die Schweizer Autoflotte ein Benzin- und Dieselverbrauch im Umfang von rund 50 Mrd. kWh.

Würde diese Autoflotte hundertprozentig mit Elektrizität betrieben, benötigte man dazu, wie von der NZZ plausibel geschrieben, 14 TWh Elektrizität. Würde diese Elektrizität allein in Gasdampf-Kraftwerken (GDU) mit dem aktuellen Wirkungsgrad von 58 Prozent erzeugt, bräuchte es dazu 24 TWh Erdgas. Dieses Resultat zeigt zweierlei:

Die hundertprozentige Elektrifizierung der heutigen Autoflotte reduziert den Endenergieverbrauch in der Schweiz auf die Hälfte (nicht nur um 43 Prozent pro Kopf).