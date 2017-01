Die Reichen wuchern, die Anständigen stagnieren

Kurt Marti / 29. Jan 2017 - Dank dem milden Steuerklima in der Schweiz konnten die Reichen das gesamte Reinvermögen innert zehn Jahren massiv steigern.

Fazit: Dank dem milden Steuerklima für Reiche hat sich die soziale Schere in der Schweiz zwischen 2003 und 2013 immer weiter geöffnet. Solche Ungleichheiten könnten in den kommenden Jahrzehnten regelrecht «zum Alptraum» werden, wie Robert J. Shiller, Wirtschafts-Nobelpreisträger des Jahres 2013, befürchtet (siehe Infosperber: « Ungleichheit kann zur Katastrophe führen »). Deshalb braucht es nicht weitere Steuergeschenke für die Reichen, sondern vor allem eine gerechtere Besteuerung der Reichen und eine bessere Verteilung des Reichtums auf alle.

Am 12. Februar stimmt das Schweizer Volk über die Unternehmenssteuerreform III ab. Falls sie angenommen wird, profitieren vor allem die grossen Firmen und deren Aktionäre. Dann werden die Reichen und Superreichen ihr Vermögen weiter erhöhen können, auf Kosten des Grossteils der SteuerzahlerInnen. Die aktuelle Steuerreform liegt in einer langen Reihe von Steuersenkungen im Interesse der Millionäre und Milliardäre.

Passend dazu der Beitrag von heute bei Tagesanzeiger online, der aufzeigt, dass sich die Schere gar nicht weiter öffnet, im Gegenteil, dank der Globalisierung sich schliesst.



Mein Kommentar dazu: Die Globalisierung führt nicht dazu, dass sich die Schere schliesst, sondern das die Reichen und Superreichen mehr Möglichkeiten haben, ihr Einkommen und Vermögen schönzurechnen.



Genau so hier in dieser erwähnten Statistik: «Häuser und Jachten, die Reiche im Ausland besitzen und dort versteuern, sind in der Vermögensstatistik der Steuerverwaltung mit null Franken erfasst.» Dank dem brutalen Steuersenkungswettbewerb findet sicher jeder irgendwo einen Staat, wo er fast keine Steuern bezahlt auf seine ausländischen Vermögenswerte. Et voila - mein Vermögen (laut Steurverwaltung) stagniert oder wird sogar kleiner. Vom Verstecken in Panama oder wo auch immer reden wir noch gar nicht.



(vorsicht Ironie) und das müssen wir mit der USR II noch optimieren, «um die Schweiz zu stärken».

Franz Abächerli, am 29. Januar 2017 um 10:27 Uhr