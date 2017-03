Das grössere Stück vom kleineren Kuchen

In der Service-Public-Debatte diese Woche im Nationalrat dreht sich alles um die Profite der Privaten – auf Kosten der SRG.

Red. Jacqueline Badran ist SP-Nationalrätin des Kantons Zürich sowie Gründerin und Geschäftsführerin einer IT-Firma. Sie hat diesen Gastkommentar exklusiv für Infosperber verfasst.

---

Es ist nicht übertrieben, die Vorgänge in der weltweiten Medienlandschaft als disruptiv zu bezeichnen. Um das zu erkennen, muss man nicht einmal nach USA blicken, wo Donald Trumps Wahlkampf einem Informationskrieg mit extraterritorialer Einmischung ähnelte. Auch Europa bietet Anschauung genug.

Erstens ist die Funktion der Medien als Vierte Gewalt in Bedrängnis. In Ländern wie Ungarn, Polen, Russland oder der Türkei, die als Demokratien bezeichnet werden, beschneiden despotische Landesführer die Meinungsfreiheit durch direkte Eingriffe in den Redaktionsstuben und Säuberungen in regierungskritischen Medienhäusern. In anderen Ländern wollen milliardenschwere Privatpersonen – wie Jeff Bezos von Amazon in USA, Christoph Blocher in der Schweiz – mehr Meinungsherrschaft. Zudem wächst der Einfluss der Werbekunden, die ihre Geldmacht gegen geschwächte Verlage leicht ausspielen; die einst stolzen Verleger bieten Werbeformate an, die redaktionellen Angeboten zum Verwechseln ähnlich sind.

Immer weniger Geld für den Journalismus

Zweitens fliesst immer weniger Geld in den Journalismus, weil die Zahlungsbereitschaft für Qualitätsjournalismus sinkt, namentlich wegen der enormen Zunahme von Gratisangeboten wie «20 Minuten»; weil das Geschäft mit Kleinanzeigen zu Online-Marktplätzen abgewandert ist; und weil die Werbeausgaben zusehends den nichtproduzierenden Verbreitungskanälen zugute kommen. Auf die Konvergenz der Medien folgt die Konvergenz der Werbewirtschaft: Da diese heute die Konsumenten an den herkömmlichen Medien vorbei erreicht, leitet sie die Geldströme weg vom Journalismus, hin zu Suchmaschinen und Sozialen Medien, die nicht in den Journalismus investieren.

Drittens bricht die Fähigkeit klassischer Medien weg, ihre Filterfunktion zu erfüllen: in der Flut der Nachrichten diese auf ihre Wahrheit zu prüfen und für das Publikum eine vernünftige Auswahl zu treffen. Die Redaktionen werden einerseits abgebaut, anderseits bedrängt durch soziale Medien und neue Propagandaangebote wie zum Beispiel «Breitbart».

Die Öffentlichkeit zerfällt

Vor diesem Hintergrund segmentiert sich, viertens, die Öffentlichkeit in sogenannte Filterblasen – das verringert die Klammerfunktion klassischer Qualitätsmedien, die zu einer für unsere Demokratie entscheidende Gesamtöffentlichkeit beitragen.

Und fünftens wird dieses Phänomen begleitet durch neue technologische Möglichkeiten, die neben der Reichweite nun das Targeting – das individualisierte Ansprechen von Konsumenten – zur «Währung» der Werbewelt (und noch erschreckender auch der Politpropaganda) machen.

Die Schweiz: Das Gleiche in Kleinformat

Eins zu eins konnten wir diese weltweite Entwicklung in den vergangenen Jahren, Monaten und Tagen auf dem Mini-Medienmarkt Schweiz beobachten. Der Medienkuchen wird kleiner, weniger schmackhaft, und die Kuchenbäcker sollen ausgewechselt werden.

Das Angebot zur Übernahme der «Blick»-Titel durch rechtsnationale Milliardäre fügt sich in ein 20-jähriges - mit «Weltwoche» und BaZ erfolgreiches - Ansinnen der Einflussnahme. Es zeigt exemplarisch die Bedrohung der Vierten Gewalt und der Unabhängigkeit der Medien durch machtsuchende Privatpersonen. Dazu passt Christoph Blochers Inserate-Boykott während der Abstimmung zur Durchsetzungsinitiative.

Desinvestitionen im Journalismus sind allgegenwärtig. So kursiert seit über einem Jahr hartnäckig ein Gerücht, dass Tamedia alle ihre Titel ausser «20 Minuten» zu einem überhöhten Preis der NZZ angeboten hatte. Die NZZ winkte ab, worauf Tamedia später vorgeschlagen habe, die regionalen Zeitungen beider Mediengruppen zusammenzufassen und damit je rund 10 Millionen Franken zu sparen. Die bei Tamedia rasch zunehmende Mehrfachverwendung (Content Syndication) von Artikeln des eigenen Konzerns und anderer Medienhäuser, das Zusammenlegen redaktioneller Teile von Regionalblättern der NZZ-Gruppe in Ostschweiz und Zentralschweiz, das Ende des Ringier-Wochenmagazins «L’Hebdo» sind lauter Anzeichen (siehe hierzu beispielhaft im Kulturjournalismus: «Schwere Zeiten im Kulturjournalismus» auf Infosperber).

Im Kampf um Reichweite schreitet die Verseichtung vieler Medien voran. Neu erhalten bei Tamedia Nachrichten-Journalisten einen Bonus, wenn ihre Beiträge oft angeklickt werden.

Das Ziel ist Profit ohne Leistung

Im Zuge der Konvergenz der Werbewirtschaft kommt es noch schlimmer. Goldbach und Tamedia haben vor kurzem eine (strategisch logische) Allianz für die Werbevermarktung von Bewegtbildern bekanntgegeben – und fordern kostenlosen Zugang zu allen Bewegtbildern der SRG, unter dem harmlosen Stichwort «Open Content». Die Videos der SRG sollen also von Goldbach und Tamedia kommerziell verwertet werden durch Einfügen technisch nicht unterdrückbarer Werbung, ohne einen Franken in die Produktion der Inhalte zu investieren. Die Bekanntmachung dieser Allianz erfolgte just eine Woche, nachdem die Medienkommission des Nationalrats einen Vorstoss zugunsten von «Open Content» gutgeheissen hatte. (Mehr zum Hintergrund der Goldbach-Tamedia-Allianz, geschrieben als die Admeira-Allianz von SRG, Swisscom und Ringier noch nicht bekannt war). Und nur so nebenbei: Interessant die Entwicklung der Börsenkurse nach Bekanntgabe der Goldbach-Tamedia-Allianz.

Mitten in diese disruptiven Vorgänge, mitten in diese Nervosität und Verunsicherung der Medienhäuser, platzt die sogenannte Service-Public-Debatte im Nationalrat. Und statt alarmiert zu sein wegen der strukturellen Erosion der Vierten Gewalt, debattiert die Schweizer Politik hauptsächlich wie und in welchem Ausmass man die SRG schwächen kann.

Der kleinere Kuchen und die Sicht auf die eigenen Kuchenstücke

Die Service-Public-Debatte ist geprägt durch ein unverhohlenes Feilschen um Kuchenstücke. Die einen wollen durch Entzug der publikumswirksamen Sparten Sport und Unterhaltung der SRG mehr vom Reichweiten-Kuchen nehmen, um ihre eigene Werbewährung und den eigenen (kommerziellen) Marktanteil zu steigern. Die anderen, die Privatsender betreiben, wollen ein grösseres Stück aus dem Gebühren-Kuchen.

Ziel und Feind ist dabei durchwegs die SRG: Das öffentliche Medienhaus nehme allen anderen alles weg, deshalb dürfe es nur noch das machen, was «die Privaten» (gemeint die Kommerziellen) nicht können.

Wer so argumentiert und vermeint, es helfe der Medienlandschaft, der SRG etwas wegzunehmen, verkennt zwei entscheidende Dinge: Der Kuchen, um den alle feilschen, wird kleiner. Denn immer weniger Geld finanziert den Journalismus. Wer nur das eigene Kuchenstück sieht, muss hinnehmen, dass bei schrumpfendem Kuchen jedes einzelne Kuchenstück kleiner wird. Schön blöd. Und zweitens sorgt keineswegs die SRG allein für die Service-Public-Glasur des Kuchens. Die Service-Public-Debatte wird rund um die SRG geführt, als würden die 34 gebührenfinanzierten Lokalradios und Regional-Fernsehen nicht zum Service Public gehören, als bräuchten nicht auch Print- und Online-Qualitätsmedien – als essentieller Bestandteil der Vierten Gewalt – ihre Unabhängigkeit und eine sichere Finanzierung.

Let‘s talk about cake: It’s the bigger one – stupid

Man kann den Kuchen schneiden, wie man will, man kann die Farbe der Glasur wechseln, wie man will, und man kann die Kuchenstücke verteilen, wie man will. Am Schluss führt kein Weg daran vorbei, dass die Qualitätsmedien – unabhängig von ihren Formaten und Verbreitungswegen – sich zusammentun und gemeinsam, in Kooperation, für einen grösseren Kuchen sorgen. Nur dann nämlich wird das eigene Kuchenstück wieder grösser. Und da kein einziges Geschäftsmodell in Sicht ist, um den Aderlass von Geldern für den Journalismus zu kompensieren, führt auch kein Weg an einer Finanzierung der Qualitätsmedien durch öffentliche Gelder vorbei.

Reden wir also darüber: Wie finanzieren wir künftig die arg in Bedrängnis geratene Vierte Gewalt? Diese ist für die Demokratie nicht nice to have, sondern ein must. Es ist Zeit, dass die Politik nicht nur über die SRG, sondern über den ganzen Kuchen redet, und wie man diesen grösser machen kann. Ihrerseits müssen die Verleger und die Politiker aufhören, an der SRG mechanistisch rum zu filetieren, mit alleinigem Blick auf ihr eigenes Kuchenstück. Dabei zuzusehen, wie der Qualitätsjournalismus und damit die Vierte Gewalt einen langsamen Tod sterben, ist garantiert keine Option; die SRG willentlich mit in den Abgrund zu reissen, auch nicht.