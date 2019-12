Baut Brücken! Build your bridges!

© cm

Die neue Brücke von Taman nach Kertsch auf der Krim

Christian Müller / 01. Jan 2020 - Der grosse Wunsch zum Jahreswechsel, verfasst im Jahr 2001, heute, fast 20 Jahre später, aktueller denn je! – Deutsch und Englisch.

.

Baut Brücken!

Ja, das neue Jahrtausend hat begonnen. Mit Angst und Aggression, mit Krieg und Katastrophen, mit Terror und Tyrannei. Die Welt ist voller Grenzen, Gräben und Abgründe.

Und nur Wenige versuchen, Brücken zu bauen.

Immer mehr Menschen gehen auf Distanz: Auf Distanz zu Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Auf Distanz zu Menschen, die einer anderen Glaubensgemeinschaft angehören. Auf Distanz zu Menschen, die eine andere Hautfarbe haben.

Und nur Wenige versuchen, Brücken zu bauen.

Immer mehr Menschen werden einsam. Einsam in einer Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert. Zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich, zwischen Weissen und Nicht-Weissen.

Und nur Wenige versuchen, Brücken zu bauen.

Die Welt ist eine Welt voller Inseln.

Es ist Zeit, Brücken zu bauen.

Christian Müller

Build your bridges!

Yes, the new millennium has begun. With fear and fighting, conflict and catastrophe, tyranny and terror. The world has never been fuller of borders, barriers and broken links.

And there are so few bridge-builders around.

More and more people are keeping their distance: from others who hold different beliefs; from others who speak another language; from others whose skin is a different colour.

And there are so few bridge-builders around.

More and more of us are finding ourselves alone. Alone in a society that is becoming increasingly one of extremes. The young and the old; the rich and the poor; the white and the non-white.

And there are so few bridge-builders around.

Our world is a world full of islands.

It’s time to build bridges between them.

Christian Müller

.

Kurzanleitung zum Bau einer Brücke

1. Räume - am besten gleich mit dem Bulldozer - alle Ressentiments, Vorurteile und Klischee-Vorstellungen sauber weg.

2. Lege ein massives Fundament aus Grossmut und Toleranz, armiert mit einem ehrlichen Ja zu einer pluralistischen Gesellschaft.

3. Berechne die Spannweite der Brücke nach Massgabe deines eigenen Interesses, andere Kulturen und dir fremde Denkweisen und Mentalitäten zu verstehen.

4. Baue die Brückenpfeiler aus dem dauerhaften Material deiner Bereitschaft, den Andern in seinem Anders-Sein zu akzeptieren.

5. Beginne den Brückenschlag mit einem kleinen Brief, einem e-Mail, einem spontanen Gespräch oder ganz einfach mit einem Lächeln.

6. Finanziere die Brücke in der Währung «Zeit»: Sekunden, Minuten, Stunden. Zeit zum Hinhören, Zeit zum Lesen, Zeit zum Lernen, Zeit zum Verstehen.

7. Der Profit deines Investments wird ausgeschüttet in Form höherer Lebensqualität. Du wirst staunen, wieviel es dir bringt, über alle Grenzen und Gräben hinweg Freundschaften zu schliessen.

How to build a bridge in seven easy steps

1. Clear the area – preferably with a bulldozer – of all resentments, prejudices and clichéed ideas.

2. Lay a massive foundation of generosity and tolerance, reinforced with a genuine commitment to a pluralistic society.

3. Calculate your bridge’s span by your own interest in understanding other cultures and their ways and minds.

4. Build your pillars out of the toughest material: your willingness to accept others for being just that.

5. Start your building with a short letter, an e-mail, a spontaneous conversation or simply a smile.

6. Finance your work with the currency of time: seconds, minutes and hours. Time to listen, time to read, time to learn, time to understand.

7. The dividend from your investment? A higher quality of life. You will be amazed at how much you can earn from making new friends beyond borders and barriers.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Die Übersetzung ins Englische besorgte Paul Day. Herzlichen Dank!

Zum Bild oben: Weil die Menschen auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer wieder zu Russland gehören wollten, wurden von der Ukraine und von der westlichen Welt neue Mauern aufgebaut. Russland hat darauf das einzig Richtige getan: Es hat eine Brücke gebaut.

Wir brauchen mehr Brückenbauer!