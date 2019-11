Bürger als Diener einer wachsenden Wirtschaft

Wie Nationalbank-Chef Jordan den Negativzins verteidigt, und was er dabei verschweigt.

Um es vorweg zu nehmen. Ich war nie ein Anhänger von hohen Zinsen. Mir reicht es, wenn allfällige Zinserträge auf Kapital die Inflation ausgleichen, also real bei Null liegen. Denn Geld arbeitet nicht und soll darum auch kein leistungsloses Einkommen ermöglichen.

Doch in den letzten Jahren sind die Zinsen stetig gesunken und in der Schweiz hat die Nationalbank vor vier Jahren Negativzinsen eingeführt. Wer Geld hat – sei es auf dem Sparbuch oder in der Pensionskasse – legt also drauf. Oder er muss sein Geld mit höherem Risiko in Aktien oder Liegenschaften investieren, also spekulieren. Das heisst: Negativzinsen verschieben die Rendite von Kleinsparern und Pensionskassen zu Spekulanten. Und sie belohnen das Schuldenmachen. Darum wächst global die Verschuldung.

Gegen diese und andere Folgen der Negativzinsen wehren sich – neben andern – jetzt auch die Pensionskassen. Denn Pensionskassen dürfen sichere Zinspapiere wie Obligationen oder Spareinlagen nur beschränkt mit Aktien und Immobilienspekulation ersetzen. Ausfallende Zinserträge müssen sie deshalb mit höheren Beiträgen oder tieferen Renten kompensieren; dies auf Kosten von Arbeitnehmern und Rentnerinnen. Darum fordern sie aus gutem Grund ein Ende der Tiefzinspolitik.

Thomas Jordan hingegen, Chef der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und damit oberster Verantwortlicher für die Leitzinsen in der Schweiz, verteidigt die Negativzinsen. Das tat er auch am Donnerstag an einer Tagung der Pensionskassen-Vereinigung "PK-Netz", sozusagen "in der Höhle des Löwen", wie die NZZ am Freitag titelte. Neben NZZ-Redaktor Thomas Fuster rapportierte auch die SRF-Sendung "Rendez-vous" am Freitagmittag Jordans Referat über "die neue (Zins-) Realität", deren Ende nicht absehbar sei.

Gemäss beiden Quellen und dem originalen, mit vielen Nebensätzen gespickten Redetext sagte Thomas Jordan dort zusammengefasst Folgendes:

Der Negativzins sei "weiterhin unentbehrlich". Seine Aufhebung würde "den Aufwertungsdruck auf den Franken erhöhen". Das führe "zu tieferem Wirtschaftswachstum und steigender Arbeitslosigkeit". Der Konjunktureinbruch würde "die Perspektiven für die Schweizer Unternehmen eintrüben – mit negativen Folgen auch für die Aktienkurse" (diese bewegen sich momentan auf rekordhohem Niveau d.V.). Letztlich schade die sinkende wirtschaftliche Wertschöpfung auch dem Vorsorgesystem.

Über Jordans Aussagen lässt sich streiten, und das wird lange schon getan. Bemerkenswerter ist, was der SNB-Chef Jordan nicht sagte: Eine Aufwertung des Frankens belastet einzig die Schweizer Exportwirtschaft. Sie verbilligt aber den Import. Damit können inländische Konsumentinnen entweder mit gleichem Einkommen mehr kaufen oder aber weniger arbeiten und trotz tieferem Einkommen gleich viel kaufen wie vorher (siehe Infosperber vom 15.1.2015: "Aufwertung des Frankens verschafft mehr Kaufkraft").

Kürzere Arbeitszeiten reduzieren zudem die Arbeitslosigkeit, was auch den Druck zum Wirtschaftswachstum vermindert. Und wie eingangs erwähnt: Tiefe oder negative Zinsen benachteiligen die Kleinsparer und führen zu einer Umverteilung der Profite an eine Minderheit von Aktionärinnen und Immobilien-Besitzer.

Wenn nun Jordan betont, ein starker Franken schwäche das Wachstum der Schweizer (Export-) Wirtschaft, und verschweigt, dass ein starker Franken der Mehrheit der Bürgerinnen und Konsumenten in der Schweiz nützt, dann sagt das auch etwas über die Werthaltung des Nationalbank-Präsidenten aus: Nicht die Wirtschaft hat dem Menschen als Konsumentin oder Bürger zu dienen, sondern der Mensch der Wirtschaft und ihrem Wachstum. Das ist die – in der Ökonomie weit verbreitete – Umkehr von Zweck und Mittel.

