© wikipedia

Für Palmöl-Plantagen werden illegal immense Flächen des Regenwalds gerodet

Beim Palmöl sind Konsumentinnen und Konsumenten aufgeschmissen

Tobias Tscherrig / 03. Feb 2020 - Grosskonzerne verhindern den freiwilligen Verzicht auf Palmöl. Ihre Deklaration auf Haushalts- und Kosmetikmitteln ist unlesbar.

Für die Industrie ist das problematische Palmöl ein Wundermittel und Alleskönner. Der günstige Rohstoff wird aufgrund seiner Eigenschaften unter anderem zur Herstellung von Kosmetika, Reinigungs- und Waschmitteln sowie für die Herstellung von Kerzen oder Biokraftstoffen verwendet. Ausserdem ist er in unzähligen Lebensmitteln enthalten. Verantwortungsbewusste Kundinnen und Kunden wählen bei ihren Einkäufen Produkte, die kein Palmöl enthalten. Doch dieser Kaufentscheid wird ihnen von den Herstellern häufig verunmöglicht. Denn die Palmöl-Deklarationen, die Grosskonzerne auf vielen ihrer Produkte anbringen, sind schwierig zu entziffern oder fehlen sogar ganz. Kundinnen und Kunden vor Herkulesaufgabe Bei Ölen und Fetten sind zwar in der Schweiz seit 2016 neue Deklarationsvorschriften in Kraft. Seither muss die Herkunft von pflanzlichen Ölen und Fetten bei Nahrungsmitteln ausgewiesen werden: Wo Palmöl drin ist, müsste die Verpackung eine entsprechende Deklaration enthalten. Trotzdem gibt es nur wenig Transparenz. Denn das Palmöl darf verwirrend mit vielfältigen Bezeichnungen deklariert werden: Sodium Laureth Sulfate, Palm Kernel, Palmolein, Palmitate, Stearate, und viele mehr. Dazu kommt, dass einzelne Zutaten, die zum Endprodukt zusammengemischt werden, bereits Palmöl enthalten, welches dann auf dem fertigen Produkt nicht deklariert wird. Eine «umfassende Information», wie es das Departement des Innern EDI versprach, sieht anders aus. Bei Haushalts-, Kosmetik- und Reinigungsprodukten ist der nachhaltige Einkauf praktisch unmöglich. Viele dieser Produkte enthalten Palmöl, müssen aber nicht entsprechend angeschrieben werden. Stattdessen genügt der Hinweis, dass pflanzliches Öl enthalten sei. Im Übrigen werden viele Zutaten, die in Kosmetika oder Reinigungsmitteln enthalten sind, mit Palmöl hergestellt. In den Produktinformationen wird deshalb nicht die Bezeichnung «Palmöl» angegeben, sondern zum Beispiel «Sodium Lauryl Sulfoacetate», «Cetyl Palmitate» oder eben «Pflanzenöl». Wer also auf Palmöl verzichten und nachhaltig einkaufen will, muss sich viel Zeit nehmen und die Inhaltsstoffe der Produkte genau analysieren. «Umweltbilck.de» veröffentlichte eine hilfreiche Liste, welche Inhaltsstoffe benennt, die Palmöl enthalten können. Stand Februar 2018 umfasste sie 141 Stoffe. Eine weitere Hilfestellung liefert die App von «codecheck.info». Sie scannt den Strichcode der jeweiligen Ware und zeigt an, ob kritische Inhaltsstoffe darin vorkommen – und macht Kundinnen und Kunden auf Alternativen aufmerksam. Produktion wächst – Regenwald schrumpft Die Produktion von Öl aus Ölpalmen ist ertragreich, der Rohstoff vielseitig und preiswert. Die Pflanze ist mehrjährig und kann während dem ganzen Jahr geerntet werden. Auf einer Fläche mit Ölpalmen kann viel mehr Öl produziert werden, als dies mit anderen Ölpflanzen möglich ist: Für dieselbe Menge Rapsöl benötigen die Produzenten etwa eine zwei- bis dreimal grössere Anbaufläche. Und da die globale Nachfrage nach Palmöl stetig wächst, wachsen auch die Anbauflächen. Für die Errichtung von neuen Ölplantagen werden in grossem Umfang tropische Regenwälder zerstört. Gemäss Forschungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wurden zwischen 1990 und 2005 1,87 Millionen Hektar Palmölplantagen in Malaysia und mehr als drei Millionen Hektar in Indonesien neu angelegt. Mehr als die Hälfte davon entstand durch die Abholzung von Wäldern. Immer wieder fallen Teile des Regenwaldes illegalen Brandstiftungen zum Opfer – um Raum für neue Anbauflächen zu schaffen. Wichtige Lebensräume von bedrohten Tierarten verschwinden. Weiter werden bei der Produktion von Palmöl oft Menschenrechte verletzt. Arbeiterinnen und Arbeiter – darunter Tausende Kinder – werden mit falschen Versprechungen angelockt und müssen Zwangsarbeit leisten. Die ansässige indigene Bevölkerung wird von Konzernen mit Gewalt von den neu erschlossenen Anbauflächen vertrieben. Und der Einsatz des in vielen Ländern verbotenen Herbizids Paraquat führt zu Vergiftungen bei Arbeiterinnen und Arbeitern. Freiwillige Massnahmen und Maulkorb 2004 gründete der WWF den Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl (RSPO). Auf freiwilliger Basis verpflichteten sich über 3000 Vertreterinnen und Vertreter von Produzenten, Finanzinstituten, aus Industrie und Handel und aus der Zivilgesellschaft, die Zerstörung von artenreichen Tropenwäldern zu begrenzen. Obwohl die Standards des RSPO im November 2018 verschärft wurden und seitdem auch explizit die Abholzung von Wäldern, die Erschliessung von Torfböden und der Einsatz gefährlicher Pflanzenschutzmittel verboten wurden, gibt es Kritik an der Vereinigung. Umweltorganisationen, darunter auch die Gründungsorganisation WWF, erklären, dass die Standards des RSPO nicht in allen Punkten ausreichen würden. Kritik gibt es zum Beispiel an der Freiwilligkeit der Massnahmen und an der Übervertretung der Palmölindustrie, die zu viel Einfluss auf die Zertifizierung habe. 2017 deckte der «Beobachter» auf, wie Schweizer Grossverteiler von der eigenen Nachhaltigkeitsorganisation unter Druck gesetzt wurden: Gemäss den «Beobachter»-Recherchen wollte RSPO ein «Palmölfrei»-Label verhindern, Negativ-Werbung war nicht erlaubt. Die Mitglieder von RSPO waren gezwungen, «den Absatz von nachhaltigem Palmöl zu fördern und nicht zu beeinträchtigen». Sie durften nicht einmal sagen, dass der Verzicht auf Palmöl bei einem Produkt umweltverträglicher sei als nachhaltiges Palmöl. Weiter durfte das «Nichtvorhandensein von Palmöl» nicht hervorgehoben werden. So erstaunt es nicht, dass die globale Palmöl-Produktion stetig zunimmt. Wurden 2002/2003 noch 28 Millionen Tonnen produziert, waren es 2019/2020 bereits 74 Millionen Tonnen. ---- Weiterführende Infosperber-Artikel zur Thematik: So streitet die Schweiz über Palmöl Palmöl-Produktion: Zu zweit arbeiten für einen Lohn Palmöl, Fische und Textilien: «Öko» ist nicht immer Öko Palmöl oder Rapsöl ins Auto: Beides ist Unsinn Umwelt-Frevel für neue Palmöl-Plantagen Nestlé lässt Palmöl-Lieferant Repsa fallen

Themenbezogene Interessen (-bindung) der Autorin/des Autors

keine

Meinungen / Ihre Meinung eingeben

Artikel weiterempfehlen Diesen Artikel können Sie an 1-10 Personen weiter empfehlen. Trennen Sie die E-Mail Adressen jeweils mit einem Komma oder einem Strichpunkt. Empfänger E-Mails * Ihr Name * Ihre E-Mail * Mitteilung Code *

5 Meinungen

Bitte nicht Palmöl mit Palmkernöl gleichsetzen.



Im übrigen ist die Kultur der Ölpalme eine durchaus gute Sache. Sowohl i.S. Produkte (Qualität, Produktivität...) als auch Einkommen für die Bauern. Schwierig wird es nur, wenn industrielle Investoren mitmischen und dabei die Natur kaputt machen.



Auch in unseren Kulturlandschaften wurde die «Natur» z.T. geopfert und so gibt es in unseren Weinbergen auch keine Rehe und Dachse mehr. Totzdem möchten wir kaum auf den Wein verzichten. Wie sagte Parazelsus : vieles liegt in der Dosierung. Josef Hunkeler, am 03. Februar 2020 um 14:20 Uhr

„Die Erde brennt“ wurde lauthals in die Welt gerufen. Das Kleid ist rot, doch die Verlegensheitröte bleibt aus.

Ja, der Regenwald wird verbrannt und all die unschätzbar wertvolle Flora und Fauna werden unwiederbringlich zerstört, damit unsere Kekse, Brotaufstrich und Margarine billig bleiben und sich die Taschen ein paar weniger füllen. Das Freihandelsabkommen ohne verbindliche Palmöldeklaration wird aber vom Bundesrat gestützt.

Es gibt nur noch die Möglichkeit, soweit immer die Produkte einfach nicht mehr zu kaufen. So wie Thunfisch, Pelagius und Lachs aus Farmen. Ignaz Heim, am 03. Februar 2020 um 15:30 Uhr

Es ist gar nicht wirklich «unmöglich», Palmöl zu umgehen. In meinem Haushalt findet sich nichts dergleichen – garantiert: Bei Lebensmitteln ist Palmöl nur in Convenience-Produkten enthalten. Deren Konsumation ist eh in der Regel ungesünder, als selber zu kochen oder zuzubereiten – was erst noch mehr Spass macht. Bei den Reinigungsartikeln werden wir über den Tisch gezogen: Mit Natron, Waschsoda, Essig und/oder Zitronensäure sowie mit Brennsprit hat man schon fast alles, was man effektiv braucht. Dazu kommt noch Kernseife. Da muss man wohl schauen: sie kann, muss aber nicht Palmöl enthalten. Für die Körperpflege ideal ist Seife aus Oliven- und Lorbeeröl (die «biblische» Aleppo-Seife). Haare waschen kann damit ebenfalls hervorragend und günstig. Oder mit Natron. Auch Roggenmehl eignet sich hervorragend. Kosmetika erhält man palmölfrei im Reform- und Biofachhandel – Kosmetika sind eh Luxus, also kann man damit auch gleich den Biofachhandel unterstützen... Fred Frohofer, am 03. Februar 2020 um 15:33 Uhr

Danke für den sehr informativen Artikel.



Passend dazu gibt es zur Zeit ein Referendum u.a. von uniterre und der Kleinbauernvereinigung gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien, welches Palmöl nicht ausklammert (www.nein-zum-freihandel.ch). Das Parlament hat dem Freihandelsabkommen mit Indonesien am 20. Dezember 2019 zugestimmt. Im Abkommen mit Indonesien sind keine griffigen Umweltstandards für landwirtschaftliche Produkte wie Palmöl definiert worden. Und dies obwohl in Indonesien massive Abholzung und Brandrodungen, Kinder- und Zwangsarbeit, der Einsatz von giftigen Pestiziden und die Vertreibung von tausenden Kleinbäuer*innen und Indigener die Regel sind.



Die Referendumsfrist läuft am 9.4.2020 ab, Unterschriften können bis am 30.3. zurückgesendet werden. Oliver Lüthi, am 03. Februar 2020 um 20:24 Uhr

"grosskonzerne verhindern.....» .

So beginnt das intro zum artikel.

An ihren worten sollt ihr sie erkennen. Grosskonzerne, finanzkapital, kapitalismus, neoliberalismus....

Die grossen satane für leute mit einem bestimmten weltbild.

Die glaubwürdigkeit solcher artikel würde steigen, wenn sie in einer sachlicherer wortwahl daherkämen.

Ähnliches gilt bei klimafragen. Bei artikeln die von «unserem planeten» sprechen hört man die nachtigall schon trapsen bevor man mit lesen beginnt. Christian von Burg, am 03. Februar 2020 um 21:29 Uhr