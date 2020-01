Auch die Kantone subventionieren das WEF

© srf

Kantonspolizisten am WEF 2019

Kurt Marti / 15. Jan 2020 - Trotz Reserven von 310 Millionen Franken wird das WEF mit rund 43 Millionen Franken subventioniert. Doch das ist noch nicht alles.

Wie das SRF-Nachrichtenmagazin HeuteMorgen und das Regionaljournal Graubünden berichteten, kommen zu den bereits bekannten 43 Millionen Franken WEF-Subventionen (siehe Link-Liste unten) für die Sicherheit noch weitere Subventionen hinzu, die bisher nicht kommuniziert wurden.

Die Kantonspolizei Graubünden wird nämlich am WEF von rund 800 bis 1000 Polizisten aus anderen Kantonen unterstützt. Für diese Polizeieinsätze zahlt der Kanton Graubünden den anderen Kantonen eine Entschädigung von 600 Franken pro Tageseinsatz à 24 Stunden.

Weitere zwei bis vier Millionen Franken

Doch diese 600 Franken decken die Kosten nur zu 40 Prozent, wie der Kanton Basel-Stadt gegenüber SRF bekanntgab. 60 Prozent der Kosten müssen die Kantone selbst übernehmen. Allein der Kanton Zürich subventioniert das WEF so mit 700'000 bis 800'000 Franken.

Hochgerechnet auf sämtliche Polizeieinsätze ergeben sich dadurch zusätzliche WEF-Subventionen von zwei bis vier Millionen Franken, wie das Regionaljournal Graubünden berichtete. Eine vorsichtige Schätzung, denn die Teilnahme von Donald Trump treibt die Sicherheitskosten weiter in die Höhe.

Zusammen mit den bereits bekannten rund 43 Millionen Franken, welche die öffentliche Hand für die Armee- und Polizeieinsätze am WEF bezahlt, ergibt das Gesamtsubventionen von rund 45 bis 47 Millionen Franken.

310 Millionen Reserven, 34 Millionen Stiftungskapital

Zum Vergleich: Das WEF zahlt bloss 2,25 Millionen Franken an die Sicherheitskosten. Obwohl das WEF laut Geschäftsbericht 2018 - 2019 Reserven von 310 Millionen Franken plus ein Stiftungskapital von rund 34 Millionen Franken in seinen Schatullen hortet – unter anderem zum Zweck der Expansion im Ausland, wie WEF-Direktor Alois Zwinggi vor einem Jahr gegenüber dem SRF-Magazin Rendez-vous erklärte.

Es ist also höchste Zeit, dass das eidgenössische Parlament, welches diese Subventionen im Herbst 2018 für drei Jahre abgesegnet hat, bei der nächsten Entscheidung im Herbst 2021 den Subventionshahn für das WEF endlich zudreht.

------------------------------

