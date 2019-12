WWF-Feigenblatt für eingeflogenes Rinds-Entrecôte

© SRF/WWF/Bildmontage: ktm

Rindfleisch-Action von Coop: Per Flugzeug aus Uruguay – mit dem Gütesiegel des Pandabären

Kurt Marti / 02. Dez 2019 - Coop fliegt billiges Rinds-Entrecôte aus Uruguay ein und arbeitet für die CO2-Kompensation mit dem WWF zusammen.

Als das KonsumentInnen-Magazin Espresso von Radio SRF Ende Oktober berichtete, Coop biete billiges Rinds-Entrecôte für 4,50 Franken pro 100 Gramm an, das aus Uruguay eingeflogen werde, war die Empörung in den Kommentar-Spalten gross – auch weil Coop sonst mit Sprüchen wie «Taten statt Worte» oder «Ein Tier von hier» wirbt.

Tatsächlich ist das eingeflogene Rindfleisch gleich doppelt klimaschädlich: Zum einen wird durch das billige Rindfleisch der klimaschädliche Fleischkonsum in der Schweiz weiter angeheizt und zum anderen ist der Flugtransport mit hohen CO 2 -Emissionen verbunden.

WWF liefert Coop ein ökologisches Feigenblatt

Coop versuchte den Image-Schaden zu begrenzen und verwies dabei auf die Kooperation mit dem WWF: «Wir kompensieren seit 2007 den CO 2 -Ausstoss aller Flugtransporte von Produkten mit hochwertigen Kompensationsprojekten. Dazu arbeiten wir mit dem WWF zusammen.» Der WWF liefert also dem Detailhändler Coop das ökologische Feigenblatt für den klimaschädlichen Fleisch-Import aus Uruguay.

Und was sagt der WWF dazu? Auf Anfrage von Infosperber schreibt der WWF, es handle sich «nicht um ein Feigenblatt», weil der WWF die CO 2 -Kompensationen mit Coop nur dann unterstütze, «wenn ein positiver Klimaeffekt generiert wird, d. h. immer nach dem Prinzip vermeiden, reduzieren und dann erst kompensieren.»

Dies geschehe in einem «mehrschrittigen Prozess». Erst wenn die CO 2 -Reduktion und der Absenkpfad mit Coop vereinbart seien, könne der verbleibende CO 2 -Ausstoss kompensiert werden. Im Gegensatz dazu würden bei den gängigen CO 2 -Kompensationen von Flugreisen die CO 2 -Emissionen nur neutralisiert, ohne diese jedoch zu reduzieren oder zu verhindern.

Im vorliegenden Fall werden die CO 2 -Emissionen zwar gemäss WWF-Angaben reduziert und kompensiert, aber nicht – was ohne weiteres möglich und auch sinnvoll wäre – verhindert. Denn der WWF verlangt von Coop die Reduktion und Kompensation von CO 2 -Emissionen, die gar nicht erst entstehen würden, wenn Coop diese Fleischimporte per Flugzeug unterlassen würde. Letzteres wäre – richtig kommuniziert – nicht nur dem Öko-Image von Coop förderlicher, sondern auch der Glaubwürdigkeit des WWF.

95 Prozent der CO 2 -Kompensationen im Ausland

Erstaunlich ist ebenfalls, wo die Projekte zur CO 2 -Kompensation im Auftrag von Coop stattfinden, nämlich laut WWF «zu 95 Prozent im Ausland».

Auch hier hat der WWF eine Antwort parat: Die Kompensations-Projekte fänden «grösstenteils im Ausland statt, weil sie innerhalb der Wertschöpfungskette von Lieferketten geschehen müssen und die Produzenten meist nicht in der Schweiz produzieren».

Bei Coop betrifft dies laut WWF die Lieferketten von «Bio- und Fairtrade-Reis, Fairtrade-Rosen, Fairtrade-Kakao, Bio- und Fairtrade-Kaffee». Diese Projekte fänden «in Regionen um und mit den lokalen Produzenten statt, welche Coop beliefern, u. a. in Indien, Tansania, Ghana, Kenia, Ecuador und Honduras».

Firmen spülen 5,2 Millionen in die WWF-Kasse

Solche Kompensations-Projekte unterhält der WWF «nur mit Coop», weil der WWF diese Projekte «nur mit Unternehmen durchführt», mit denen er «eine strategische Partnerschaft führt».

Neben der strategischen Partnerschaft mit Coop und auch Migros listet der WWF auf seiner Internet-Seite weitere elf Firmenpartnerschaften auf. Sämtliche Firmenpartnerschaften spülen dem WWF jährlich rund 5,2 Millionen Franken in die Kasse, was rund 12 Prozent der gesamten Einnahmen ausmacht, wie dem WWF-Leistungsbericht Firmenpartnerschaften zu entnehmen ist.

Coop und Migros sind die Firmenpartner mit den höchsten finanziellen Beiträgen. Sie zahlen je 1'000'000 bis 3'000'000 Franken. Gefolgt werden sie von der SV Group mit 250'000 bis 500'000 Franken und von Swisscom, Lidl, iwb, Ikea, Emmi, Denner und der Post mit je 100'000 bis 250'000 Franken, Micarna mit 50'000 bis 100'000 Franken sowie Bell und Bianchi mit je 50'000 Franken.

Übrigens: Mit Bell und Micarna zahlen auch jene beiden Fleischvermarkter ihren WWF-Beitrag, die über die Werbe-Plattform Proviande mit sechs Millionen Bundessubventionen für mehr klimaschädlichen Fleischkonsum werben (siehe Infosperber: So fleissig melken die Bauernlobbyisten den Staat).

Zudem wird der WWF von cornercard mit 250'000 bis 500'000 Franken, von der Zürcher Kantonalbank mit 50'000 bis 100'000 Franken sowie von der UBS und von sympany mit je bis 50'000 Franken gesponsert.

WWF: «Nicht von diesen Unternehmen abhängig»

Fast jeder achte Franken der WWF-Einnahmen stammt also von den Partnerfirmen. Deshalb liegt die Frage auf der Hand: Stellen diese Partnerschaften und folglich diese Nähe zur Wirtschaft nicht die Unabhängigkeit des WWF in Frage?

«Nein», gibt sich der WWF auf Anfrage überzeugt: «Mit einem Anteil von 10 bis 12 Prozent am Gesamt-Ertrag ist der WWF nicht von diesen Unternehmen abhängig und kann jederzeit aus einer Partnerschaft aussteigen. Der WWF berät und begleitet diese Unternehmen darin, wie sie ihre Umweltziele und das -management ausbauen und verbessern können. Wir sind der Meinung: Diese Arbeit sollen nicht unsere Spender und Mitglieder bezahlen.»