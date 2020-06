Vogelschützer gegen Fischer

Billo Heinzpeter Studer / 28. Jun 2020 - Es gibt immer mehr geschützte Kormorane mit grossem Fischhunger. Die ebenso gefährdeten Äschen in den Seen haben das Nachsehen.

Red. Der Autor setzt sich seit vielen Jahren für «fair-fish» ein.

Die Zahl der Kormorane hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Jeder Kormoran frisst täglich rund 500 Gramm Fisch, oft nur einen Teil des Fischs, der danach verendet, so dass «500 Gramm» eher heisst: mehrere Fische pro Tag und Vogel. Die immer zahlreicheren Kormorane sind jedoch weiterhin unter Schutz gestellt, während die stark gefährdete Fischart der Äschen bis jetzt vor dem Frass durch Kormorane nicht geschützt werden darf.

Fischer, aber auch Fischzüchter beklagen den zunehmenden Fressdruck durch Kormorane auf die Fischbestände und verlangen, dass die Zahl der Kormorane durch Abschuss zu regulieren sei. Vogelschützer mauern: Der Kormoran ist eine geschützte Art, Hände weg! Und beide Seiten streiten sich darüber, ob für die Zunahme der Kormorane eine nicht heimische, aus Asien eingewanderte und invasive Unterart schuldig sei (so die Fischer) oder ob es sich bei den hierzulande anzutreffenden Kormoranen in jedem Fall um einheimische Unterarten handle (so die Vogelschützer).

Der Streit ist aufschlussreich. Es stehen sich hier zwei Gruppen feindlich gegenüber, die zu den ersten Umweltschutzmahnern gehörten. Warum können sie sich nicht einigen, wenn es um den Kormoran geht?

Vogelschutz kümmert sich um eine ganze Palette von Fragen zum Schutz von Natur und Umwelt, in erster Linie aber um den Schutz von Vogelarten und ihrer Lebensräume. Vereine von Freizeitfischern engagieren sich für Massnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt, in erster Linie aber um den Schutz von Fischen und ihrer Lebensräume. Und wo sich Fische und Vögel von ihrer Natur her ins Gehege kommen…

Vom Nutzen und vom Schützen

Die beiden Seiten unterscheiden sich in ihrem grundsätzlichen Bezug zur Natur. Fischer nutzen einen kleinen Teil des Ertrags der Natur zwecks Beschaffung von Nahrung oder auch einfach als Hobby, Vogelschützer nutzen die Natur «nur» als Bühne für Vogelbeobachtungen in ihrer Freizeit, stellen aber das Schutzanliegen voran. Dies ist der Hintergrund für einen klassischen Nutzer-Schützer-Konflikt, der sich in einer begrenzten Welt und bei unterschiedlichen Interessen nur durch einen Ansatz des «Schützens beim Nutzen» lösen lässt.

Davon sind die streitenden Parteien leider weit entfernt, und die Vogelschützer sind, zusammen mit anderen Naturschutzorganisationen, bis jetzt am stärkeren Hebel. Nicht zuletzt auch moralisch, da sie ja die Vögel nicht jagen, sondern nur beobachten, was in Einzelfällen auch martialische Züge annehmen kann, in Tarnuniform und mit Kameras bewaffnet, die wie Kanonen aussehen. Die Fischer hingegen sind nach der gängigen Moral im Nachteil, denn sie fangen Fische, um sie zu töten, und einige von ihnen, als «Fleischfischer» verpönt, fangen mehr als nötig.

Fischer tun im Grunde nur, was die Kormorane tun. Die Vögel aber waren lang vor den Fischern da, also gehören die Fische eigentlich den Vögeln, nicht? Die gängige Moral zeugt von einem menschzentrierten Verständnis der Natur: Der Mensch steht ausserhalb, gar über der Natur, und ein guter Mensch sorgt für Bereiche, in der die Natur so bleiben darf, wie sie ist. Als würde sich die Natur nicht verändern und als wäre der Mensch nicht Teil von ihr und abhängig von ihr, gerade auch in der Ernährung. Was essen Vogelschützer denn so?

Gefährdete Arten von Vögeln und Fischen

Der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) schreibt am 24. Juni 2020: «Ohne Massnahmen zur Regulierung der Kormorane ist der Erhalt der geschützten Fischart Äsche unmöglich. Der SFV kritisiert ein Urteil des Thurgauer Verwaltungsgerichts: Der Schutz des Kormorans wird über die vom Aussterben bedrohte Äsche gestellt. Sämtliche Massnahmen zum Schutz kälteliebender Fischarten sind damit sinnlos. Die effektivste Massnahme, nämlich eine effektive Bestandesregulierung für Kormorane, wird von den Vogelschützern seit Jahrzehnten blockiert. Eine der wichtigsten Schutzmassnahmen für die Äsche ist die Vergrämung der Kormorane in sensiblen Gebieten durch gezielte Einzelabschüsse. Das sahen auch die Fischereifachleute der Kantone Thurgau und Schaffhausen so. Anders der Verband Birdlife. Er legte gegen die erteilte Abschussbewilligung Beschwerde ein. Diese wurde nun vom Verwaltungsgericht Thurgau gutgeheissen.»

Auf der Website des Vogelschützerverbands Birdlife findet sich keine aktuelle Stellungnahme hierzu, dafür eine scheinbar versöhnliche ältere: «BirdLife Schweiz sucht mit allen interessierten Kreisen nach Lösungen, wenn durch die Gesamtnutzung (Mensch, Raubfische, Vögel) gefährdete Fischarten in Bedrängnis kommen sollten. Der Kormoranplan 2005, an dem BirdLife Schweiz intensiv mitgearbeitet hat, gibt die Basis für allfällige Massnahmen, zeigt aber auch auf, in welchen Gebieten nicht eingegriffen werden darf.»

Also doch ein «Schützen beim Nutzen»-Plan? Der ist allerdings bereits fünfzehn Jahre alt, wurde also zu einer Zeit erstellt, als die Zunahme der Kormorane noch nicht so ausgeprägt war. Warum soll der offensichtlich nicht mehr vom Aussterben bedrohte Kormoran weiterhin geschützt bleiben, sogar zum Nachteil der Äsche, die seit 2018 offiziell als «stark gefährdet» gilt?

Die Vogelschützer hatten bereits im Jahr 2006 ihre Position klar gemacht: «Der Rückgang der gefährdeten Fischarten wird nicht durch die fischfressenden Vogelarten verursacht. Massgebend verantwortlich sind vielmehr die Homogenisierung und damit Zerstörung der von Natur aus vielfältigen und nischenreichen Lebensräume im Unterwasser, die Erwärmung des Wassers und dessen Vergiftung bzw. Belastung mit chemischen Schadstoffen.»

Für Gleichgewichte sorgen

Das ist natürlich alles richtig in einer idealen Welt, und es zeigt auch die Ziele auf, die wir in einer vom Menschen beschädigten Welt verfolgen sollten. Nur: Unter den derzeit gegebenen Verhältnissen ist es doch etwas blauäugig, auf die Wiederherstellung intakter Lebensräume zu warten und darob das Naheliegende auszuschlagen. Da eine grosse Zahl von Kormoranen eine schwindende Zahl von Äschen fressen, müssten selbst Naturschützer korrigierende Eingriffe fordern – oder sind Äschen nicht Natur?

Wenn die natürlichen Verhältnisse von Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind, müssen vorerst Menschen für ein neues Gleichgewicht in ihrer Umwelt sorgen, bis unsere Gesellschaft lernt, Natur nicht nur als Umwelt wahrzunehmen, sondern als ein grosses Ganzes, dem sie angehört und die sich selber regelt, wenn wir nicht reinpfuschen.