SVP-Wobmann und moto.ch heizen den Lärm-Freaks ein

Kurt Marti / 08. Sep 2020 - Im Corona-Sommer hat der Töff-Lärm rund um die Alpen-Pässe einen neuen Höhepunkt erreicht, aber auch der Lärm der Töff-Lobbyisten.

«Der Wahnsinn greift um sich», «Tirol hat den Verstand verloren», «Keine Diskriminierung der Motorradfahrer, kein Fahrzeugrassismus!» oder «Hat Deutschland den Verstand verloren?», so tönte es in den letzten Monaten auf moto.ch, dem Online-Portal des Magazins «Moto Sport Schweiz» und des «Töff-Magazins».

Mit dem «Wahnsinn» meint moto.ch nicht etwa den Töff-Lärm, der beispielsweise diesen Sommer im Obergoms im Wallis infernalische Ausmasse annahm*, sondern paradoxerweise den politischen Widerstand gegen diesen Töff-Lärm.

In einem «Offenen Brief an alle Schweizer Motorradfahrer und über alle Parteischranken» war auf moto.ch die Rede von «grossem Ungemach», das auf die Töff-Fahrer zukomme, und pathetisch hiess es: «Es geht um alles!» Der Autor des Offenen Briefes war niemand anders als SVP-Nationalrat Walter Wobmann, der gleichzeitig Präsident der «Föderation der Motorradfahrer der Schweiz» (FMS) ist.

Politische Vorstösse im Nationalrat

Weshalb diese Hektik der Töff-Lobby? Ganz einfach, im nicht weit entfernten Tirol sind die Menschen nicht mehr bereit, den Töff-Lärm zu dulden. Auf stark befahrenen Strecken sind seit 10. Juni 2020 Motorräder verboten, deren Standgeräusch 95 Dezibel überschreitet. Und in Deutschland hat Mitte Mai der Bundesrat (Parlament der Länderregierungen) als Folge der baden-württembergischen «Initiative Motorradlärm» Massnahmen zur Reduzierung von Motorradlärm beschlossen.

Auch auf die Schweiz schwappt die europäische Widerstandswelle gegen den Töff-Lärm über, wie mehrere parlamentarische Vorstösse im Nationalrat zeigen, nämlich zwei parlamentarische Initiativen der Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter (Mit Lärmblitzern gegen unnötigen Fahrzeuglärm vorgehen und Endlich wirksam gegen lärmende Motorräder vorgehen), eine Interpellation der Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher (Knallende Auspuffe und aufheulende Motoren) und ein Postulat des Obwaldner CVP-Nationalrats Karl Vogler (Übermässigen Motorenlärm endlich wirksam reduzieren).

Walter Wobmanns «Liste des Schreckens»

Im Fadenkreuz von moto.ch und Wobmann ist vor allem SP-Nationalrätin Gabriela Suter mit ihren beiden Vorstössen im Parlament. Laut Wobmann stehen sie und die SP sowie die Grünen im Wettkampf, wer «die verrückteren Vorschläge» präsentieren könne. Und Wobmann schlägt Alarm: Die «Liste des Schreckens» sei lang und werde «immer länger». Und auf Facebook heizt moto.ch den Töff-Freunden zusätzlich ein: «Der Wahnsinn greift um sich: News aus Südtirol.»

Die Kommentare zu Wobmanns Offenem Brief auf der Facebook-Seite von moto.ch zeigen: Wie man in den Wald ruft, tönt es heraus. Beispielsweise (Zitate mit Rechtschreibfehlern):

«Fertig mit diesem scheiss! Wenn die Krieg wollen, dann haben die mit uns eine Krieg!»

«Wettkampf der Idiotinnen in der Politik: Beim nächsten Wahlgang nicht vergessen: Grüne und Rote Öko-Faschisten ABWÄHLEN!»

«Die (gemeint ist Gabriela Suter; Anm. d. Red.) söll hintere Kochherd dert wo Sie häre ghört, sone bullshit use lo....» Darauf ein anderer: «Meinsch diä chönn choche?»

Moto.ch: «Der Sturm bricht los»

Neben Wobmann heizt auf moto.ch auch Michael Kutschke, der Redaktor des «Töff-Magazins», den Lärm-Freaks tüchtig ein. Und zwar mit folgenden Parolen: «Eine Normalität wie in China: Kollektivstrafen, Bestandsschutz und Gleichheitsgrundsatz ausgehebelt», «Keine Diskriminierung der Motorradfahrer, kein Fahrzeugrassismus!», «Fahrverbote für Motorräder – hat Deutschland den Verstand verloren?» und «Tirol hat den Verstand verloren und die Motorradszene schläft». Mit der Parole «Der Sturm bricht los» rief die moto.ch-Redaktion zur Motorrad-Demo vom 8. August 2020 auf dem Gotthardpass auf, die von der «Motorradgemeinschaft Fighter Friends» organisiert wurde.

Doch damit nicht genug. Kutschke untermalt seine Parolen mit beachtlichen politsoziologischen Analysen: Es scheine, dass die «militant Toleranten im Ökogewande (…) nun endgültig das Ziel eines Miteinanders, wie es für demokratische Gesellschaften kennzeichnend ist, über Bord geworfen» hätten. Die Grundwerte unseres Zusammenlebens seien «in Gefahr».

Laut Kutschke scheint gegenwärtig der grösste Spass «der Masochismus der Verbote und Dressuren zu sein». «Puritanismus» sei «das Rezept dieser Politik der neuen Normalität». Lange Zeit sei es kaum noch vorstellbar gewesen, «wie fundamental Glaubensfragen das mittelalterliche Leben bestimmten». Doch jetzt werde das Religiöse «anscheinend wieder politisch und das Politische religiös».

«Manchen Schreiberlingen sollte man die Finger brechen»

Auch Kutschkes Ruf in den Wald schallte zurück. In einem Leserbrief, den moto.ch erstaunlicherweise publizierte, regte sich ein Töff-Fahrer aus Deutschland über Kutschkes Frage «Fahrverbote für Motorräder – Hat Deutschland den Verstand verloren?» auf. «Ausgerechnet ein Schweizer» schreibe das. Und er folgerte: «Manchen Schreiberlingen sollte man einfach die Finger brechen».

Der Leserbrief-Schreiber fragt sich, «wer hier den Verstand verloren» habe, wenn er an die Schweizer Töff-Fahrer denke, diese «völlig übermotorisierten Spacken», die im Schwarzwald lärmen und es «auch noch witzig» fänden, dass man «ihr rücksichtsloses Verhalten kritisiert». Man sollte «diese Vollpfosten mit ihren Rennsemmeln schon an der Grenze zurückschicken, damit sie das tatsächliche Bild nicht weiter verfälschen. Wir haben schon genug Probleme mit den Idioten aus den eigenen Reihen».

«Alle kämpfen für dieselbe Sache»

Doch das ist noch nicht der Höhepunkt des Töff-Diskurses beziehungsweise der Zerstrittenheit der Töff-Gemeinschaft. Als sich mehrere Verbände und auch SVP-Nationalrat Walter Wobmann gegen eine Töff-Demo zum jetzigen Zeitpunkt aussprachen und vorerst auf die politische Schiene setzten, folgten auf Twitter extreme Kommentare. Auch diese publizierte moto.ch auf seiner Internet-Seite.

Beispielsweise (Zitate mit Rechtschreibfehlern): «DER STURM BRICHT LOS! So die grosskozige Überschrift. Ich frage euch, Roger Uhr, Michael Kutschke, Bernd Hanisch, Bernard Niquille und Walter Wobman, wo habt ihr eure Eier, was seid ihr für armselige Nichts??? Ihr seid nur noch peinlich, wenn ihr nur aus Geltungssucht eure Ämter habt, dann macht Platz für Leute die was bewegen wollen und dafür einstehen. Wozu braucht es Vereine und Verbände, diese Frage solltet ihr euch mal stellen im dunkeln Kämmerlein, danach vor den Spiegel treten. Ihr brauch euch nicht gleich umzubringen, es gibt auch Psychiater.» Oder: «Unsere Verbände in der Schweiz fragen und lassen sich einschüchtern. Wozu seid ihr eigentlich da? Nur um zu fressen und saufen? Aber wenn die Ämter es doch nicht bewilligen. Was seid ihr für einen armseligen Haufen SCHEISSE!!!!»

Auf der Internet-Seite von moto.ch: «Stichhaltige Argumente» (Bild vergrössern)

Schüchtern wagte Kutschke zu fragen: «Ist ein solcher Ton einer Diskussion unter Bikern würdig?» Die Antwort gab er gleich selbst: «Beschämend: Von demokratischer Kultur keine Spur.» Doch dann schüttete er die Gräben wieder zu: «Alle kämpfen für dieselbe Sache und jede Seite hat stichhaltige Argumente.»