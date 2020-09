Das Märchen vom wasserscheuen Velofahrer

Felix Schindler / 17. Sep 2020 - Nur bei schönem Wetter fahren die Leute Velo, sagen Auto- und ÖV-Lobbyisten. Eine neue Datenanalyse widerlegt diese Behauptung.

Die Bevölkerung in Zürich stimmt am 27. September über ein Thema ab, das viele Städte weltweit aufreibt: Radwege. Praktisch jede Stadt leidet unter den negativen Auswirkungen des Autoverkehrs – und immer häufiger suchen sie den Ausweg in der Förderung des Fuss- und Veloverkehrs.

Zürich soll nun innerhalb der nächsten zehn Jahre 50 Kilometer weitgehend autofreie Routen für Fahrräder bekommen, so die Bevölkerung will. Gegen dieses Volksbegehren gibt es allerdings vehementen Widerstand. Eines der am häufigsten und am lautesten vorgetragenen Argumente gegen die Initiative lautet, das Velo sei ein reines Schönwetter-Gefährt und trage deshalb nicht zur Entlastung des öffentlichen Verkehrs bei.

Vier Volksentscheide, keine Wirkung Schon 1984 befürworteten die Abstimmenden eine Initiative für 200 Kilometer Velorouten mit 76 Prozent. Und allein in den letzten zwölf Jahren haben die Stimmberechtigten drei Mal indirekt zum Ausdruck gebracht, dass das Auto weniger Platz im öffentlichen Raum einnehmen soll: Sie stimmten der 2000-Watt-Gesellschaft (76,4 Prozent), der Volksinitiative «Zur Förderung des öV, Fuss- und Veloverkehrs in der Stadt Zürich» (52,4 Prozent) und dem Gegenvorschlag zur «Volksinitiative für sichere und durchgängige Velorouten» (62,9 Prozent) zu. All diese Abstimmungen zielten mehr oder weniger explizit darauf ab, den Verkehr in der Stadt ressourcenschonender und sozialverträglicher zu gestalten. Auf den Strassen in Zürich ist bis heute nichts von diesen Volksentscheiden zu spüren. Laut einer Umfrage der Stadt Zürich halten zwei Drittel der Teilnehmer das Verkehrsklima für schlecht. Auf einer Rangliste der velofreundlichsten Städte der Schweiz landet Zürich auf dem 31sten von 34 Rängen. Am gravierendsten: Die Zahl der verunfallten Velofahrer/innen hat sich innerhalb der letzten sieben Jahre verdoppelt.

«Etwa Dreiviertel der Schönwettervelofahrenden fahren bei schlechtem Wetter ÖV», sagte etwa die freisinnige Martina Zürcher im Gemeindeparlament (siehe Protokoll, S.22). «Allenfalls ein Viertel der Sommervelofahrer schwingt sich auch im Winter auf den Sattel oder wenn es regnet», schrieb auch Peter Anderegg, Präsident Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr, in der Zeitschrift «Hochparterre». Anderegg, der sich selbst als «Velo-Spielverderber» bezeichnet, folgert daraus: «Für den Stadtverkehr ist das Velo irrelevant». Der Originaltext ist nur für «Hochparterre»-Abonennten verfügbar, eine Kopie veröffentlichte Andergg auf seiner Homepage.

Wenn Velofahrer/innen bei schlechtem Wetter alle aufs Auto oder den Öffentlichen Verkehr umsteigen, dann müssten diese beiden Verkehrsträger letztlich doch Kapazitäten für das gesamte Verkehrsaufkommen bereitstellen. Träfe das zu, wäre das Velo tatsächlich kaum dazu geeignet, das Verkehrssystem zu entlasten. Obwohl dies weder der einzige noch der wichtigste zu erwartende Effekt von sicheren Velorouten ist, haben diese Einwände Gewicht. Womöglich auch deshalb, weil das Argument mit dem subjektiven Eindruck vieler übereinstimmt.

Doch dieser Eindruck trügt, die Gegner der Initiative übertreiben massiv. Nur war es nicht einfach, ihre Behauptung zu widerlegen. Bis jetzt.

In Zürich sind an 21 Strassenquerschnitten sogenannte Induktionsschlaufen in den Boden eingelegt, die jede einzelne Velofahrt zählen. Diese punktuellen Messungen erfassen zwar nicht den gesamten Verkehr, sie bilden aber Veränderungen ab. Die Daten der Zählstellen sind öffentlich verfügbar, die Datenwissenschafterin Mira Bleuler hat sie für Infosperber analysiert – und, um den Einfluss des Wetters auf den Veloverkehr in Zürich zu verstehen, den Messwerten der Wetterstationen der Wasserschutzpolizei gegenübergestellt.

Nie wird in Zürich weniger Velo gefahren als während der Weihnachtsferien. Grafik vergrössern. (Daten: Stadt Zürich, Grafik: Mira Bleuler).

Im Jahr 2019 erfassten alle 17 ausgewerteten Zählstellen* zusammen im Mittel (Median) 21’800 Velofahrten pro Tag, das heisst: während der Hälfte des Jahres sind es mehr, während der anderen Hälfte weniger. Den grössten Einfluss auf die Velofrequenzen, so zeigen die Messdaten, haben nicht Regen oder Temperatur, sondern Ferien. Die Wochen mit den geringsten Frequenzen im Jahr 2019 waren Ferienwochen (grün markiert in der Grafik). Die Mehrheit der Velofahrer/innen, die dann nicht über die Zählstellen fahren, steigen folglich auch nicht auf den öffentlichen Verkehr um. Für die weiterführende Analyse wurden deshalb nur die Werktage ausserhalb der Ferien berücksichtigt: die Tage, an denen die übrigen Verkehrsträger am ehesten ans Limit geraten.

Im Mittel wurden 2019 pro Tag 21'800 Velofahrten gemessen – an acht Werktagen waren es weniger als halb so viele. Grafik vergrössern. (Quelle: Stadt Zürich, Grafik: Mira Bleuler)

Die Velofahrten brechen an keinem einzigen Werktag um 75 Prozent ein, wie es laut den Gegnern während des ganzen Winters geschehe. Ein Einbruch um 50 Prozent gab es 2019 an genau acht Tagen. Während der drei Wintermonate registrierten die Zählstellen pro Tag durchschnittlich 16'600 Velofahrten – 24 Prozent weniger als an einem normalen Tag.

Der wichtigste Einsatzzweck des Velos ist der Weg zur Arbeit, und das bleibt auch bei Regen so. Grafik vergrössern. (Quelle: Stadt Zürich, Grafik: Mira Bleuler)

Den zweitgrössten Einfluss auf den Veloverkehr haben Niederschläge. Im morgendlichen Stossverkehr nehmen knapp sechs von zehn Durchschnittsvelofahrern/innen trotz Regen das Velo, abends sind es zwei Drittel. Wenn die Temperaturen auf unter fünf Grad Celsius sinken, wählen noch rund sieben von zehn Velofahrer/innen das Velo für den morgendlichen Weg zur Arbeit. Abends gehen die Frequenzen auf die Hälfte zurück, womöglich, weil während der kalten Jahreszeit nicht nur die Kälte die Attraktivität des Velos reduziert, sondern auch die Dunkelheit. Allerdings bleiben die Frequenzen zu Stosszeiten im Vergleich zum restlichen Tag auch bei Regen hoch: Wenn es regnet, sind im Berufsverkehr mehr Menschen mit dem Velo unterwegs als bei trockenem Wetter zwischen 9 und 16 Uhr. Am grössten ist der Einfluss des Niederschlags auf den Freizeitverkehr – wenn ein Weg auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder ganz ausgesetzt werden kann.

Der schwächste Velomonat des Jahres 2019 in Zürich war der Januar – damals war das Wetter noch schlechter als gewöhnlich in dieser Jahreszeit. Es regnete oder schneite an 23 Tagen und die Temperatur lag meist unter 5 Grad Celsius. Wenn es schneit, werden Radwege in Zürich im besten Fall ganz zuletzt geräumt. Im schlechtesten Fall wird der Schnee von der Strasse auf die Velostreifen gepflügt, wo er dann bleibt, bis er schmilzt. In diesem Monat wurden ungefähr halb so viele Velofahrten gezählt wie im Durchschnitt des gesamten Jahres. Das heisst: Jeder zweite, der in einem schönen Herbstmonat mit dem Velo zur Arbeit fährt, tut das auch bei den schlechtesten Bedingungen, die man sich auf zwei Rädern vorstellen kann. In einer Stadt, die punkto Velofreundlichkeit am Schluss jeder Rangliste steht, ist das mehr, als man erwarten kann.

Ähnlich ist das Bild in Bern: In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien 2019 sind an jedem Arbeitstag durchschnittlich 2500 Velofahrende über die Monbijoustrasse stadteinwärts gefahren. Das entspricht ziemlich genau dem Durchschnitt des ganzen Jahres. Ausserhalb der Ferien fuhren nur während zwei Wochen weniger als 2000 Velofahrende über diese Zählstelle. 2000 Velofahrer/innen würden jeden einzelnen Sitzplatz von 25 Berner Combino-Trams besetzen. Stünden sie alle gemeinsam in einem eigenen Auto im Stau, wäre die Schlange 12 Kilometer lang. Und das sind, wie erwähnt, nicht etwa alle Velofahrer/innen in Bern, sondern nur jene, die an einem der schlechtesten Tage des Jahres stadteinwärts durch die Monbijoustrasse fahren.

Die Summe der Velofahrten jedes einzelnen Werktages, aufsteigend geordnet. Der Vergleich mit früheren Jahren zeigt, dass die Frequenzen auch an den Tagen mit weniger Verkehr zunehmen. Grafik Vergrössern. (Quelle: Stadt Zürich, Grafik: Mira Bleuler)

Wenn der Veloanteil wächst, dann tut er das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Das zeigen auch die Daten aus Winterthur. Die einzige Zählstelle registrierte im Januar dieses Jahres 26'700 Velofahrten – mehr im Juni 2012, dem besten Monat in diesem Jahr. Im Vergleich zum Januar 2012 haben die Frequenzen um 230 Prozent zugenommen. Auch in Zürich nahmen sie in den letzten 5 Jahren um 36 Prozent zu. Und das nicht nur an guten Tagen, sondern auch an schlechten. Es gibt immer weniger Tage, an denen der Veloverkehr stark einbricht.

Woher also kommt die weit verbreitete Aussage, der Veloverkehr breche bei schlechtem Wetter um 75 Prozent ein? Wir fragten mehrere Personen, die diese falschen Zahlen verbreitet haben, woher deren Informationen stammen. Wir haben keine einzige überprüfbare Quelle erhalten, welche ihre Aussage stützt. Das Gegenteil war der Fall: Zwei Umfragen aus Deutschland und der Schweiz, die uns als Beleg für den Rückgang vorgelegt wurden, zeigen: 71 Prozent jener, die im Sommer Velo fahren, tun das laut eigener Aussage auch im Winter. Und das ist immerhin fast drei Mal so viel wie behauptet.

Dass Velofahrer/innen nur bei schönem Wetter fahren, ist also weder richtig noch belegt. Es trifft wohl zu, dass bei Regen weniger Menschen aufs Velo sitzen als bei Trockenheit. Aber es kommt an keinem einzigen Werktag des Jahres vor, dass die Frequenzen um Dreiviertel einbrechen. Und dass an einem schönen Sommertag auch Autofahrer und Benützer des öffentlichen Verkehrs ihr Velo aus dem Keller holen, kann kaum als Argument gegen sichere Velorouten gelten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hinweise zu Methodik und Quellen

Sämtliche für diese Auswertung verwendeten Daten sind öffentlich zugänglich.

Für die Beurteilung der Situation in Bern wurde auf den Bericht «Velodaten» zurückgegriffen, der auf den Messdaten der Zählstellen basiert.

In Zürich existieren heute 24 Zählstellen an 21 Strassenquerschnitten. Die Zählwerte werden viertelstündlich aggregiert und richtungsspezifisch abgespeichert. Dabei kann es Abweichungen zwischen den effektiven Velofrequenzen am Querschnitt und den von den Geräten ermittelten Werten geben. Die Stadt Zürich hat durch Handzählungen ermittelt, wie stark die Messungen von den tatsächlichen Frequenzen abweichen. Die Daten dieser Auswertung wurden mit den von der Stadt berechneten Korrekturfaktoren verrechnet.

Definitionen:

Als Werktage gelten die Tage Montag bis Freitag, sofern sie nicht in Schulferien oder auf einen Feiertag fallen.

Als «regnerisch» gilt, wenn es innerhalb einer Stunde mehr als 1 mm regnet.

Als «kalt» gelten Temperaturen von weniger als 5 Grad.

* Um einen Vergleich mit früheren Jahren zu ermöglichen, kamen nur 17 Zählstellen in Frage, da die übrigen entweder erst später eingerichtet wurden oder nicht über den gesamten Analysezeitraum Daten aufgezeichnet hatten. Nicht berücksichtigt wurden unter anderem die Zählstellen an der Langtrasse, die mit Abstand die höchsten Frequenzen aufweisen. Diese Zählstellen waren Juli bis November 2019 nicht in Betrieb.