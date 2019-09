Strommarkt-Öffnung dient als Beschäftigungsprogramm

© hpg.

Ob Axpo, Alpiq oder BKW: Der Strom aus der Steckdose bleibt der gleiche.

Hanspeter Guggenbühl / 28. Sep 2019 - Statt weniger zu verschwenden, will der Bundesrat den Strom weiterhin subventionieren und den virtuellen Markt für alle öffnen.

Der Bundesrat "bekräftigte" gestern Freitag seinen Plan, den nationalen Strommarkt für alle Endverbraucher zu öffnen; bisher haben Kleinfirmen und Haushalte noch keinen Marktzugang. Damit will er weiterhin tun, was er schon in seiner Vorlage, die er vor einem Jahr in die Vernehmlassung schickte, "vorgeschlagen" hatte.

Doch bis der Bundesrat – wenn überhaupt – seine Bekräftigung umsetzen kann, gibt es noch viel zu tun. Denn beim gestrigen Beschluss handelt es sich erst um einen "Grundsatzentscheid". Als nächstes muss das zuständige Energiedepartement unter Leitung von Simonetta Sommaruga "ein Aussprachepapier mit Eckwerten für eine vollständige Marktöffnung sowie weiteren Anpassungsbedarf beim Stromversorgungsgesetz unterbreiten".

Bei diesen "Eckwerten zum Strommarkt" will es unsere Landesregierung aber nicht bewenden lassen. Gleichzeitig soll Sommarugas Departement eine "Vorlage zur Anpassung des Energiegesetzes ausarbeiten", welches das Volk im Mai 2017 mit seiner Zustimmung zur "Energiestrategie 2050" letztmals revidierte. Die "Eckwerte" für diese Revision hat der Bundesrat gestern festgelegt.

215 Millionen Franken Subventionen pro Jahr für Strom

Mit der Änderung des Energiegesetzes – und nun verlassen wir das Amtsdeutsch der gestrigen Medienmitteilung – verfolgt der Bundesrat das Ziel, die Stromproduktion aus Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energie weiterhin zu subventionieren, aber etwas anders als heute. Konkret: Die Regierung plant eine Verdoppelung der Investitionsbeiträge an grosse Wasserkraftwerke; das verstärkt unter anderem den finanziellen Anreiz, das umstrittene Stauseeprojekt Trift oder die Vergrösserung des Grimsel-Stausees im Berner Oberland zu realisieren.

Zudem sollen die ablaufenden Einspeisevergütungen (KEV) für Wind- und Solarkraftwerke ersetzt werden durch Einmalvergütungen, die neu mittels Ausschreibungen, also "marktnäher" zugeteilt werden. Diese "Fördermassnahmen", sprich Subventionen, für die zusätzliche Produktion von Strom kosten laut Rechnung des Bundesrates insgesamt 215 Millionen Franken pro Jahr. Sie sollen weiterhin mit dem Ertrag aus dem "Netzzuschlag" gedeckt werden, also einer Abgabe von 2,3 Rappen pro Kilowattstunde Strom.

Arbeitsbeschaffung für einen virtuellen Markt

Bis die Kombi-Vorlage aus Strommarkt-Öffnung und Stromproduktions-Subventionierung alle Etappen überwunden hat – von den Eckwerten über den Gesetzesantrag des Bundesrates und die Gesetzesberatung in beiden Parlamentskammern bis hin zur absehbaren Volksabstimmung – dürften noch zwei bis drei Jahre ins Land ziehen. Es bleibt also viel Zeit, um zu fragen: Was bringt's, wenn es vollendet wird?

Als erstes schafft die Multivorlage viel Arbeit, zunächst in der Bundesverwaltung und im Parlament, später in den Marketingabteilungen der Stromfirmen, die um Stromkonsumenten buhlen, sowie in den Haushalten, die künftig entscheiden müssen, welchen Stromanbieter sie auswählen sollen, um ihre Stromrechnung um einige Franken pro Jahr senken zu können. Zweitens erhöht die Regulierung des auf Kleinverbraucher erweiterten Marktes sowie die Zuteilung der Produktionssubventionen die Bürokratie auf allen Ebenen. Und drittens würde die Schweiz damit eine der Bedingungen erfüllen, welche die EU für den Abschluss eines gemeinsamen Stromabkommens voraussetzt. Allerdings kommt dieses Stromabkommen nur zustande, wenn das Schweizer Volk vorher dem umstritten Rahmenabkommen mit der EU zustimmt.

Energiekonsum senken statt subventionieren

Brächte die gestern präsentierte Kombination aus Strommarkt und Subventionen für die Stromproduktion nur Bürokratie und administrativen Leerlauf, könnte man achselzuckend darüber hinweg sehen. Doch sie führt auch inhaltlich in die falsche Richtung. Denn ein Markt für das einheitliche Produkt namens Elektrizität, das an ein Leitungsnetz und damit an ein natürliches Monopol gebunden bleibt, ist an sich schon paradox. Und die Subventionierung der Stromproduktion, sei es aus erneuerbarer oder nicht erneuerbarer Energie, fördert die Verschwendung.

Das widerspricht dem vorrangigen Ziel der nationalen Energiestrategie, nämlich den gesamten Energie- sowie den Elektrizitätsverbrauch in der Schweiz zu senken. Als Mittel dazu versprach der Bundesrat - als zweite Etappe dieser Energiestrategie - einst eine Lenkungsabgabe. Diese würde das Energiesparen ohne Subventionen rentabel machen. Doch das Parlament versenkte vor zweieinhalb Jahren einen Verfassungsartikel für eine Energie-Lenkungsabgabe nach dem bewährten Prinzip "Ja, aber so nicht".

Die nationale Verschwendung ist auch im globalen Vergleich von Belang. Denn pro Kopf der Bevölkerung konsumiert die Schweiz heute doppelt so viel Primärenergie (exklusive den hohen Importüberschuss an grauer Energie) und viermal so viel Elektrizität wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Vorrangiger als die Organisation einer virtuellen Wahlmöglichkeit für ein Produkt, das an allen Steckdosen gleich heraus kommt, wäre eine Anpassung an den tieferen globalen Durchschnittsbedarf; Denn würden alle Menschen so viel Energie und Strom beanspruchen wie die Schweiz es tut, würde der Planet noch viel schneller geplündert, als er heute schon wird.