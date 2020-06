Brunnenvergiftung 2020

Monique Ryser / 20. Jun 2020 - Zu viel Chlorothalonil, zu viel Nitrat – das Schweizer Trinkwasser ist verschmutzt. Das wird noch Jahrzehnte so bleiben.

«Damit die Qualität des Grundwassers in der Schweiz langfristig garantiert werden kann, sind die Kantone angehalten, raschmöglichst die Zuströmbereiche auszuscheiden. Mit einer angepassten Nutzung der Zuströmbereiche können ein nachhaltiger Schutz der Wasserversorgung und eine gute Trinkwasserqualität garantiert werden.» Das antwortete der Bundesrat auf zwei Motionen der Solothurner Nationalräte Felix Wettstein (Grüne) und Kurt Fluri (FDP). Sie hatten rasch finanzielle Mittel gegen die Chlorothalonil-Verschmutzung im Trinkwasser gefordert. Das Problem der bundesrätlichen Antwort: Mit diesem Vorgehen wird es Jahrzehnte dauern, bis das Chlorothalonil-verseuchte Wasser nicht mehr aus den Wasserhahnen läuft.

«Selbstverständlich unterstütze ich, dass die Kantone die Zuströmbereiche der Grundwasserfassungen schützen», sagt Motionär Wettstein. «Bloss können die Wasserversorger nicht darauf warten, bis die Wirkung der Schutzzonen greifen.» Er fordert deshalb einen Fonds, ähnlich dem Altlastenfonds, mit dem den Wasserversorgern finanziell unter die Arme gegriffen wird, damit sie mit dem Bau von Leitungen oder mit dem Erschliessen neuer Quellen schnell wieder für sauberes Wasser sorgen. In die gleiche Richtung zielte der Vorstoss Fluri, der eine verursachergerechte Finanzierung forderte. Auch er verlangte rasches Handeln und Geld vom Bund. «Für die längere Frist zeigen die beiden hängigen Volksinitiativen (Trinkwasserinitiative, Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide) und die Agrarpolitik 2022 den Weg zu sauberem Wasser auf.»

Pestizide, Fungizide, Herbizide - alles im Grundwasser

Chlorothalonil ist nur einer der Problemstoffe, mit denen das Trinkwasser verschmutzt wird: An mehr als der Hälfte der Grundwasser-Messstellen der Schweiz findet man Rückstände von Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden. In intensiv ackerbaulich genutzten Gebieten werden solche Rückstände gar in über 90 Prozent der Messstellen nachgewiesen. Chlorothalonil ist da nur das aktuellste Beispiel dafür: Von 2008 bis 2018 wurden in der Schweiz zwischen 32 und 66 Tonnen pro Jahr verkauft. Es war somit eines der meistverkauften Pestizide, eingesetzt vor allem in der Landwirtschaft aber auch auf Rasen oder Golfplätzen. Syngenta hat in der Zwischenzeit eine Beschwerde gegen das Verbot erhoben, da es gegenteilige Ansichten über die Gefährlichkeit gebe.

Chlorothalonil wird noch jahrelang im Wasser bleiben

Am stärksten ist das Grundwasser durch den Metaboliten Chlorothalonil R471811 belastet. (Quelle: Bafu)

Die EU hatte Chlorothalonil Anfang 2019 als wahrscheinlich krebserregend und die Abbaustoffe davon als potentiell gesundheitsgefährdend eingestuft, was sowohl in der EU und auch in der Schweiz zu einem Verbot führte. Für das Trinkwasser gilt seither ein Grenzwert für Abbauprodukte des Fungizids von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) Mitte Mai in der ersten landesweiten Messung herausfand, liegen die Konzentrationen von zwei schädlichen Chlorothalonil-Abbaustoffen (sogenannten Metaboliten) in einigen Fassungen sogar bei mehr als 1 Mikrogramm pro Liter. Basierend darauf könne abgeschätzt werden, dass an mehr als der Hälfte aller Messstellen im Mittelland der Wert von 0,1 Mikrogramm pro Liter überschritten werden dürfte, schreibt das Bafu. Und weiter: «Da sich Grundwasser relativ langsam erneuert und die Metaboliten von Chlorothalonil ausgesprochen langlebig sind, ist davon auszugehen, dass diese Verunreinigungen die Grundwasser-Qualität noch während Jahren in grösserem Ausmass beeinträchtigen werden.» Wie lange Giftstoffe in Grundwasservorkommen verbleiben, zeigt das Herbizid Atrazin: Obwohl seit mehr als zehn Jahren verboten, finden sich immer noch Rückstände davon.

Nitrat – Problem erkannt, aber nicht gelöst

Grösstes Problem - und das seit mehr als 40 Jahren – ist aber das Nitrat. Es ist diejenige Substanz, welche Grenzwerte mit Abstand am häufigsten übersteigt.

Unzählige Wasserfassungen haben zu hohe Nitratwerte – und das seit Jahrzehnten! (Quelle: Bafu)

In Gebieten, die massgeblich von Acker- und Gemüsebau geprägt sind, lagen die Werte an 40 Prozent der Messstellen über dem Grenzwert von 25 Milligramm pro Liter. Über das ganze Land verteilt wurde der Grenzwert an deutlich mehr als jeder zehnten Messstelle überschritten. Nitrat wird kaum an Bodenpartikel gebunden, löst sich gut in Wasser und ist daher hoch mobil. Überschüssiges Nitrat, das nicht von den Pflanzen aufgenommen wird, kann rasch aus dem Boden ausgewaschen werden und ins Grundwasser einsickern.

Seit Jahrzehnten weiss man, dass weniger Düngeraustrag das Problem lösen würde. Aber offenbar reichen auch die strengeren Vorgaben des Bundes nicht aus, das Wasser sauber zu halten. Der Bund fordert die Kantone auf, die Grundwasservorkommen zu schützen, diese wiederum geben die Verantwortung an die Gemeinden und die Wasserversorger weiter.

Beim Nitrat hat man sich derart an die Verschmutzung gewöhnt, dass die Wasserversorger eine Karte mit Suchfunktion aufschalten, über die der Nitratgehalt der lokalen Wasserfassung in Erfahrung gebracht werden kann. Die Wasserversorger warnen auch: «Nitrate werden im Körper von Säuglingen und Kleinkindern teilweise zu Nitrosaminen umgewandelt. Diese können krebserregend sein.» Mit dieser öffentlich kundgegebenen Information leitet man die Verantwortung nochmals weiter – dorthin, wo auch das belastete Wasser hinfliesst – in die einzelnen Haushalte.